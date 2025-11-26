Felipe OsmanProvincial25 de noviembre de 2025
El radical saldrá en febrero a caminar la provincia, para formar masa crítica propia hacia 2027. En su rincón avisan que, sin él ni Ferrer, la falange que lidera Bornoroni no tiene a la UCR adentro. Creen en la unidad opositora como condición indispensable, pero manejarán su propio timming.
Redacción AlfilEnroque Corto25 de noviembre de 2025
Aguad, Presti y el chavismo | Cabify, habilitada | Briner, limpio: la UCR respira aliviada | El PRO Córdoba en su laberinto | La dejan correr
Bettina MarengoProvincial25 de noviembre de 2025
Como adelantó este diario, el Panal planchó cambios de gabinete, aunque algo habrá. Se habla de nuevo “apoyo” a la gestión de Passerini y de otros movimientos antes de fin de año. El poder duele en el cuerpo.
Felipe OsmanMunicipal26 de noviembre de 2025
El reordenamiento del partido separaría las responsabilidades partidarias de la articulación entre territorio y gestión. En paralelo a los presidentes de seccional, se empoderaría a gestores. ¿Realidad o ultimátum?
Bettina MarengoProvincial26 de noviembre de 2025
Los gremios del sector público esperan una reunión con el secretario de la Gobernación, David Consalvi, antes del fin de semana. El gobierno de Llaryora dice que no se justifica ni bono ni cláusula gatillo y prevé que la paritaria del 2026 va a ser dura por la rebaja impositiva propuesta. La UEPC Capital va a reclamar un millón por cargo.