Enroque corto en Río Cuarto

Río Cuarto26 de noviembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
Por Julieta Fernández y Gabriel Marclé


En Las Higueras buscan bajar la morosidad

La cronista recibía un mensaje del informante sobre la aprobación de una medida para bajar la morosidad del servicio de agua en Las Higueras.

Informante: Me comentaron que en Las Higueras hay niveles altísimos de morosidad con el tema del agua. 90% inclusive. Así que aprobaron aplicar medidas restrictivas para quienes, aún teniendo capacidad de pago, no estén abonando el servicio.

Periodista: Algo que también se ha planteado acá históricamente. 

I: Claro. En Las Higueras se advirtieron muchas de esas situaciones en barrios semi públicos. Es clarita la ecuación. Ojalá puedan revertirlo porque son tiempos de vacas flacas para cualquier municipio. En Río Cuarto la cobrabilidad mejoró mucho. Ojalá que en Las Higueras también.

P: Estaba buscando data del proyecto y vi que no salió por unanimidad.

I: Un concejal escuderista votó en contra. No sé si dio sus argumentos. Pero era una deuda pendiente que, en una ciudad que está creciendo como Las Higueras, resultaba necesario legislar al respecto.

“Todo tranquilo”

En un breve intercambio, el periodista consultaba con su informante sobre la situación del PJ en el departamento.

Periodista: Hace unos días se decía que hubo reclamos de algunos dirigentes peronistas. ¿Cómo viene ese tema?

Informante: Está todo tranquilo. Se juntaron todos, compartieron diagnósticos y unificaron posturas. Se viene una linda foto, así que esté atento a las novedades.

P: ¿Foto de quiénes?

I: De los importantes. Espere un poco. No sea ansioso.

FOTO NOTA rioiv

RIO IV ilustra de rivas bartender sacando espuma cerveza

FOTO NOTA RIO 4

FotoJet - 2025-11-19T204901.810

aguad (1)

18-02-25-municipalidad-11x

ilustra consalvi cristalli y castro negociacion

