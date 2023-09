Enroque Corto Río Cuarto

Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Oberto va por la 3° década

La cronista dialogaba con el informante del ámbito sindical, quien se refirió al cierre de listas de las elecciones de AGEC. En Al Toque Radio, el titular de AGEC Río Cuarto,José Luis Oberto, confirmó que irá por un nuevo mandato al frente de la entidad gremial.

Informante sindical: Mañana a la tardecita ya es el cierre de listas. Estoy con intriga de ver quienes son los que quieren enfrentarse a (José Luis) Oberto. Ya lleva 27 años al frente del gremio. No debe ser fácil competir con eso.

Periodista: Para nada. Acá también estaremos atentos para ver cómo viene la campaña. Parece que va a haber muchos cruces.

I S: Lo escuché a Oberto en la radio el otro día. Lo noté tranquilo, evitó chicanear a sus posibles adversarios. Pero también creo que se viene una campaña “heavy”, por el tenor de las expresiones que han tenido desde la lista Naranja. Oberto se apoya mucho en cuestiones que ha hecho su gestión en materia de vivienda, el polideportivo, la escuela y también lo del campo en Las Higueras que pretenden lotear.

P: ¿Él será finalmente el candidato oficialista?

I: Así es. La Lista Azul lo va a llevar a él. Eso sí, Oberto le tiró a la lista Naranja una chicana muy sutil. Dijo que en esta campaña están hablando de cuestiones de la obra social y aclaró que eso no tiene nada que ver con lo que elegirán los afiliados en noviembre. Además de que la lista opositora habla de no cobrar un plus que, actualmente, la mayoría de las obras sociales del interior lo están cobrando. Los naranjas también están hablando mucho del tema de la reelección. Actualmente es indefinida y Oberto lleva como siete períodos al frente del gremio. Pero dice que, si el día de mañana hay una reforma en ese sentido, la respetará.

Schiaretti cierra la semana en el sur

El periodista dialogaba con su informante en el armado de campaña de Hacemos por Nuestro País sobre la agenda del gobernador y candidato presidencial Juan Schiaretti, quien ayer estuvo de visita por el sur provincial.

Periodista: ¿Está con el gobernador? Veo que tiene varias actividades acá por el sur.

Informante: No me tocó viajar, pero estoy en comunicación con la gente que está con él. Se bajó en Huinca Renancó, donde inauguró y estrenó la pavimentación de la pista del Aeroclub. Ahí habló con la prensa y recordó las obras que se están haciendo ahí, como la del Hospital de Huinca. Después estuvo en Ranqueles con la pavimentación del ingreso a la localidad, que va por la ruta 158 y más tarde inauguró la conexión Rancul-Villa Huidobro con la ruta S-277. ¿Necesita algo más?

P: Bastante completito el informe. ¿Dijo algo picante? Por fuera de lo que hace por Twitter, digo (risas).

I: A ver… déjeme ver. La verdad que no escuché nada alocado o diferente. Sigue el mismo plan de campaña, los mismos ejes, eliminar retenciones y todo eso. Algo del tema impuesto a las ganancias también, ampliando su oposición al tema. Por ahí puede interesarle que mencionó que “Córdoba no termina en Río Cuarto”, como una forma de mimar a los que siempre se enojan con que la capital alterna siempre se lleva toda la atención. Para que los riocuartenses no se pongan celosos, me dicen que en estos días va para allá.

P: Buen dato. ¿Cuándo y por qué?

I: Por ahora, parece que el viernes andará por el Imperio. Creo que es la primera vez que va después de las PASO, así que puede estar entretenido. Parece que hará entrega de créditos Vida Digna.

P: Suficiente con esto. Estaremos atentos.

I: ¡Nos vemos el viernes! Si es que no hay cambio de planes. En campaña, uno nunca sabe.

Las asignaturas pendientes de la UCR

Un militante radical se comunicaba con el periodista para traer al presente un hecho acontecido años atrás.

Militante: Hoy estuve yendo al cajón de los recuerdos, llámese fotos viejas del Facebook (risas). Me encontré varias cositas interesantes, como esta vieja cuenta de “La 30 de octubre”, los tiempos cuando Gonzalo Parodi estaba a cargo de Desarrollo Social durante la gestión de Juan Jure. Me llamó la atención algo…mire esta foto.

Periodista: ¿Qué es esto? ¿Julio del 2015? Ufff. Se fue bien para atrás.

M: Cuando se busca, hay que buscar bien (risas). Mire bien, está Parodi y Carlos Ordoñez en el edificio abandonado del ex Colegio Sarmiento. Ahí decían que iban a empezar a trabajar en un nuevo Centro Social. Hasta habían puesto un cartel de obra con la firma de la gestión Jure. ¿A que no sabe cómo está ese edificio hoy…

P: Déjeme adivinar. ¿Sigue abandonado?

M: ¡Respuesta correcta! Incluso, sigue estando el mismo cartel, solo que el sol lo gastó casi por completo. Lo que digo es, quizá Parodi quiera ser intendente para hacer finalmente las obras que prometió cuando era funcionario de Jure (risas).

P: Como está la chicana antes de la interna, ¿eh? (Risas). No quiero defender a nadie, pero calculo que no pudieron empezar ni terminar esa obra ya que le quedaba un año de gestión.

M: Pero en ese entonces no se esperaban que Juan Manuel Llamosas gane la elección del 2016. Es más, Carlos Ordoñez era el candidato favorito del radicalismo en ese momento. Falló también la gestión peronista también, que tiene ese edificio vació y no ha hecho nada hasta el momento. No hay política social en el llamosismo.

P: ¡Ah! Usted reparte para todos lados.

M: Si se equivocan unos y los otros también, será tiempo de que venga alguien nuevo. ¿No cree?

Rovera, “full gestión”

El informante del ámbito universitario llegaba a la periodista con un comentario sobre la agenda de la rectora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Marisa Rovera. En diálogo con LV16, la rectora afirmó que se está analizando la implementación de un “preingreso” en la casa de altos estudios y mostró preocupación ante un posible triunfo de Javier Milei.

Informante: Hay algo que, por el momento, no se le puede reprochar a la actual rectora de la Universidad. Dijo que trabajaría en conjunto con varios sectores y estos días se ha visto mucho de eso. Reuniones con intendentes, sindicatos, instituciones. Con los intendentes está trabajando en el tema del mejoramiento de las residencias universitarias, que tienen a muchos estudiantes de la zona. Está en modo “full gestión”

Periodista: Ya que lo dice, vi muchas noticias vinculadas a la uni en estos días. La rectora también habló de la implementación de un preingreso.

I: Dijo que lo están analizando y aclaró que no va a ser un “filtro” sino una especie de acercamiento entre la escuela media y la universidad. Han sido unos primeros meses de gestión cargados de mucha actividad pero el aspecto político tampoco se quedó afuera. ¿Recuerda cuando Rovera salió a posicionarse fuerte en contra de la privatización de la educación pública?

P: Me acuerdo. Levantaron sus declaraciones hasta en medios nacionales.

I: Bueno, ahora también dijo que le preocupa un triunfo de Milei en las elecciones presidenciales. Me parece bien que ese discurso se refuerce desde la uni porque no es un ámbito exento de los “ecos libertarios” que andan dando vueltas. Por más contradictorio que parezca.