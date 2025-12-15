Premio controversial que muestra que no hay un recorrido solitario

“… La paz necesita democracia, y no tenemos democracia sino tenemos libertad …“

Dra. M. Griselda Lassaga

Conferencia de prensa en Oslo, jueves 11 de diciembre de 2025

La defensa de la democracia y el respeto por las libertades fundamentales son piedras angulares de toda sociedad que aspira a la justicia, la paz y el bienestar colectivo. Como espacio donde cada persona puede expresarse, elegir, disentir y construir su futuro. Para muchos pueblos, sostenerla ha sido un camino difícil, lleno de obstáculos, presiones y desafíos.

Es decir, es un tejido frágil que se sostiene con valor, dignidad y compromiso colectivo. Cuando las personas —y en particular las mujeres— se apoyan unas a otras, el tejido democrático se fortalece. El apoyo entre mujeres no es sólo un gesto emotivo; es la base de una lealtad que transforma la política y la vida social. En cada abrazo, en cada palabra de aliento, hay una chispa de esperanza para quienes luchan por un mundo más justo y libre.

Ese espíritu se vio con fuerza en la figura de María Corina Machado, líder opositora venezolana que fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 por su defensa de los derechos democráticos y su incansable llamado a una transición pacífica hacia la democracia en Venezuela. El Nobel reconoció su trabajo en favor de los valores que sostienen la convivencia libre y digna de un pueblo que ha resistido años de represión y dificultades profundas.

Como ocurre con muchos Nobel de la Paz, el premio también generó debates y controversias. Parte de la discusión pública giró en torno al rol de la oposición venezolana, a las tensiones internas del país, a las acciones internacionales y a la propia naturaleza política del galardón, que históricamente ha sido objeto de análisis, apoyos y críticas según la sensibilidad de cada contexto. Estos debates, lejos de restar valor al reconocimiento, evidencian la complejidad de premiar la lucha por la paz en escenarios de conflicto y demuestran cómo el Nobel suele convertirse en un espejo de las disputas globales sobre democracia, derechos humanos y legitimidad política.

Pero lo más significativo es que detrás de su trayectoria no hay un recorrido solitario. Miles de mujeres, hombres y familias venezolanas han encontrado inspiración en su ejemplo y han tejido redes de apoyo que sostienen procesos de participación ciudadana, organización comunitaria y defensa pacífica de la libertad. Ese entramado de lealtad —auténtico, firme y silencioso muchas veces— demuestra que las transformaciones profundas no surgen del esfuerzo aislado, sino del encuentro entre quienes comparten una perspectiva que sobrepase y apueste a un desafío superador.

[1] Experta en Cambio Cultural y Sostenibilidad. Investigadora Posdoctoral, Dra. en Sociología, Master en RSE y Liderazgo Sostenible, MBA in Business Administration. Mentora certificada Unesco/Aldesd

@griseldalassaga