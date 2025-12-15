Politizando el camino a 2027

Por Javier Boher

[email protected]



La política argentina se sigue reconfigurando y nadie sabe muy bien qué forma va a adoptar en los próximos años, pero hay mucha gente jugando sus fichas a la espera de la definición. Cada actor intuye más o menos qué cuestiones sociales se van a manifestar en ese momento, pero es imposible saber a ciencia cierta cuáles serán o cuál será la influencia de lo que pasa en la región y el mundo.

La falta de referencias claras convierte cualquier pelea en una guerra que puede definir el balance de poder en el futuro, por lo que cada uno se lo toma como una cuestión de vida o muerte que puede marcar su suerte política de manera definitiva. El fútbol es uno de esos campos, por eso la trascendencia del campeonato de Estudiantes y toda la cuestión de las sociedades anónimas deportivas, las SAD.

Lo que también se ha convertido en algo importante es el tema de los nuevos sujetos políticos, que se convirtió en tema de discusión por el caso del pastor evangelista Dante Gebel, del que largaron una operación para sondear cuánto daño le podrían hacer al gobierno nacional con una candidatura de alguien vinculado a ese sector religioso.



Fútbol



El fútbol es una pasión para millones de argentinos que anulan su pensamiento crítico cuando les muestran los colores de su club, a través del cual canalizan las frustraciones y esperanzas que acumulan en otros ámbitos de su vida. Ver salir campeón al club del que se es hincha es hermoso, del mismo modo que el descenso o una derrota en un clásico es una tragedia.

La llegada de Milei al gobierno puso la agenda de las privatizaciones en el centro de la escena, con el intento de creación de las SAD en la primera versión de la Ley Bases. Desde ese momento la discusión política se metió en la vida de los clubes, con dirigentes sumándose a eso de que los clubes son de los socios y de que el aumento de los servicios hace insostenible la actividad. Es curioso que se quejan de cuánto sube la luz y no del componente impositivo provincial y local, quizás porque después se abrazan para la foto con los políticos que llegan con un subsidio.

La mezcla de fútbol y política adquirió entonces ribetes partidarios que fueron destruyendo la poca credibilidad del sistema. Siempre hubo clubes vinculados al poder, pero Grondona nunca quemó los puentes con todos los partidos para ver campeón a Arsenal. La partidización del fútbol convirtió la pésima gestión de Riquelme en un motivo de orgullo político-ideológico, todo parte del mismo combo de olvidarse para qué existen los clubes y qué es lo que genera la pasión en la gente.

La gesta del Estudiantes campeón es vivida por algunos como la punta de lanza para derrotar a Tapia, Toviggino y su runfla, pero un éxito deportivo no tiene por qué ser una campaña a favor de las SAD o en contra del peronismo. Sin embargo, de uno y otro lado están convirtiendo en trinchera lo que debería ser un mecanismo de dispersión para mucha gente que quiere tener con qué ilusionarse aún cuando sube la carne, le revientan las cloacas o la arrebatan en la parada del colectivo. No todo puede ser política de cara al 2027.



Evangelistas



El fenómeno de los cristianismos alternativos no es nuevo, pero muchos le han puesto el ojo encima a partir del peso que tienen en Brasil y su penetración en las clases populares. Hay barrios en los que hay más iglesias evangelistas que kioskos, barrios en los que además se van vaciando las iglesias católicas. Ese proceso de conversión religiosa transformó a esas iglesias en un bocado apetecible para la política, que siempre está buscando colectivos verticalistas que le puedan reportar un par de votos si se convence a las cabezas. Los políticos desfilan por los templos en épocas de elecciones desde hace años, sin haber logrado aún que los creyentes los apoyen en bloque.

Ante la esperanza de que el evangelismo local se empiece a comportar como el bloque que existe en el país vecino es que algunos apuestan a la figura de Dante Gebel, un pastor radicado en Miami que cuenta con una gran comunidad de seguidores y un alto perfil. Ese nivel de conocimiento lo convierte en un potencial candidato a algo, a pesar de que sus números no son muy distintos a los que tienen varios influencers de otras áreas a los que no están tratando de convertir en presidenciables.

El agrandamiento de Gebel es parte de una movida con la cual restarle votos a Milei, tratando de partir a uno de los sectores que le ha brindado su apoyo. Salvando las distancias, su eventual candidatura presidencial sería como el caso de Espert en 2019, al que hicieron candidato para limar a Macri (en lo que terminó generando el escándalo por los pagos recibidos del marco Fred Machado).

Así como la candidatura de Milei fue pensada por alguien como una forma de debilitar a Juntos por el Cambio (lo que se les fue de las manos), la candidatura de Gebel tendría el mismo objetivo pero contra el partido de gobierno. Esto se intuye a partir de que se conociera el vídeo en el que pide el voto para Scioli en 2015, cuando el actual funcionario libertario era el candidato a presidente del kirchnerismo.

Hay gente que insiste en instalar política todo el tiempo y en todos lados, sin entender que no todo puede ser política de cara al 2027. Politizar todo sirvió en algún momento, pero a juzgar por los resultados de los últimos años, hoy quizás no sea lo más inteligente.

