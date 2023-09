Tramo final en interna UCR: implicancias en escenario provincial

Por Julieta Fernández

La interna radical del próximo domingo no solamente tendrá los reflectores de la dirigencia local. A nivel provincial, el partido centenario seguirá de cerca los resultados de los comicios en los que se elegirá al próximo candidato a intendente del espacio. Luego de la derrota en las urnas provinciales y en la Capital, una posible victoria en las urnas municipales del 2024 podría volver a subirle el precio al radicalismo, teniendo en cuenta que actualmente no gobierna la provincia y tampoco la Capital o la Capital Alterna.

Recuperar la Municipalidad de Río Cuarto, luego de dos períodos de Juan Manuel Llamosas tendría una fuerte carga simbólica para los boinas blancas. En 2020, el triunfo de Llamosas le permitió al PJ anotarse la primera reelección en Río Cuarto desde el retorno de la democracia. El escenario del 2024, sin Llamosas como candidato (aunque en un rol clave como jefe de campaña), resulta un desafío importante para Juntos por el Cambio y quizás la “última oportunidad” para anotarse un logro en la segunda ciudad más importante de la provincia.

La campaña tuvo una fuerte impronta localista que, al menos hasta el momento, evitó mezclar los tantos con las elecciones presidenciales e incluso con la posible injerencia de dirigentes provinciales o nacionales. En el caso de Evolución Río Cuarto, esto podría deberse a que sus referentes nacionales (como Martín Lousteau, ex candidato a jefe de gobierno porteño) o provinciales (como Rodrigo de Loredo, ex candidato a intendente de Córdoba) no ganaron en sus respectivas disputas.

La apuesta de la ex 30 de Octubre fue sumar a referentes de distintos espacios (del sector privado y extrapartidarios) para fortalecer el armado. Cabe recordar que, en 2019, Parodi también había tenido intenciones de competir en la interna pero se bajó de la carrera y se sumó al armado de Gabriel Abrile, quien ganó la contienda de ese año y enfrentó a Juan Manuel Llamosas en noviembre del 2020 (perdió por aproximadamente seis puntos).

En el caso de Gonzalo Luján -quien compite con la estructura del núcleo Red Federal- se trata de una suerte de “revancha” luego de haber quedado en segundo lugar en la última interna pero con un resultado que le permitió tener a dos concejales de su espacio en el bloque Juntos por Río Cuarto (Marcos Curletto y Yanina Moreno Zamanillo). En el plano provincial, es esperable que el presidente del Comité Provincia, Marcos Carasso, augure un triunfo de Luján, quien es considerado su alfil en la Capital Alterna.

Finalmente, Gabriel Abrile competirá en la interna con el respaldo del rinsismo (la concejala Mariana Giorgetti integra su lista) y también de algunos sectores empresariales. De hecho, una parte de su nómina cuenta con empresarios y referentes vinculados a la Fundación Río Cuarto 2030.

Cierres en simultáneo

Los precandidatos tuvieron sus respectivos cierres de campaña ayer por la noche. Gonzalo Parodi presentó el libro de su autoría ("En Sinergia") en el que plantea su propuesta de gobierno. La presentación fue en formato entrevista (con los periodistas Pablo Callejón y Vanessa Lerner) en el bar Elvis. Entre la audiencia se encontraban los integrantes de la lista, la diputada nacional de Evolución Radical, Gabriela Brower de Konig; la presidenta de la FUA y referente de Franja Morada, Piera Fernández; la concejala del PRO, Mónica Lannutti; dirigentes sociales y referentes del sector empresarial. Entre los tópicos más destacados de su presentación, Parodi hizo hincapié en medio ambiente, transporte, desarrollo social e inseguridad.

Gabriel Abrile llevó a cabo su cierre en el local de campaña de calle Alvear. El precandidato a intendente fue el único orador del evento. Entre los presentes se destacaba el histórico dirigente "Cacho" Storani, autoridades de la Fundación Río Cuarto 2030 (entre ellas Gaston Chiessa, secretario de Economía de la UNRC); el ex candidato a rector de la UNRC, Ruben Davicino; el dirigente radical Diego Bricca y el ex presidente del Consejo Económico y Social, Miguel Ángel Besso.

Gonzalo Luján tuvo su cierre de campaña en la Sociedad Sirio Libanesa, espacio que recurrentemente funciona como bunker de Juntos por el Cambio durante jornadas electorales. Entre los presentes se encontraban militantes de la Red Federal, dirigentes del PRO departamental y el Frente Cívico, referentes del núcleo Fuerza Renovadora e integrantes de la organización territorial La Fuerza (afín al peronismo). El evento reunió cerca de 180 personas y, en su discurso, Lujan apuntó a la unidad del radicalismo luego del 17 de septiembre. "Gabriel (Abrile) y Gonzalo (Parodi) son amigos. Lo que elegimos el domingo es un proyecto de ciudad. Después, el domingo nos vamos a dar un abrazo los tres en la Casa Radical y vamos a trabajar todos juntos", manifestó el precandidato. Además de Luján, el acto tuvo como oradores al concejal Marcos Curletto y los candidatos a concejales Lucas Gil y Florecía Sereno.