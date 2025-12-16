Presupuesto universitario 2026: el reclamo de Boretto y el contraste con el ajuste en los SRT

Elecciones UNC 2026: reacomodos políticos y silencios estratégicos en la carrera hacia el rectorado
El Consejo Superior aprobó el calendario 2026 y confirmó el cronograma electoral que volverá a poner en disputa la conducción de la Universidad Nacional de Córdoba. Sin candidaturas definidas ni movimientos explícitos, los espacios comienzan la etapa de señales discretas, negociaciones reservadas y relecturas de la última elección rectoral, en la que la continuidad de gestión fue un factor decisivo. El posible interés de Jhon Boretto en evaluar una reelección aparece como referencia obligada dentro del análisis político, mientras que la oposición, un poco atomizada, buscará candidatos que le hagan mella al oficialismo.