Tercera autoridad

La periodista recibía un mensaje del informante peronista sobre la designación de Llamosas este miércoles como presidente provisorio de la Legislatura.

Informante peronista: No se olvide que a partir de mañana, Juan Manuel va a ser tercera autoridad de la provincia. Ya era sabido pero está confirmado que hay consenso para que así sea.

Periodista: Bueno, yo recuerdo a Llaryora en el CECIS pidiendo el acompañamiento a su lista en el 2023 y diciendo justamente eso. Que Río Cuarto podía llegar a tener a un representante en esa línea de conducción.

I P: Exactamente. Lo que implica cumplir con un compromiso asumido hace más de dos años. Muchos hablaron y subestimaron al Juan. Y quizás al principio uno entendía que había quedado gusto a poco en sus primeros meses post gestión. Pero ahora va a ocupar un lugar importante y hay que reconocerlo.

P: Entiendo que para Río Cuarto no es poca cosa. No recuerdo si hubo algún riocuartense ocupando ese lugar en las últimas décadas. Ahora, supongo que tambien habrá escuchado algunos comentarios de quienes dicen que, además, alguien de Rio Cuarto tiene que “tener la lapicera”.

I P: Bueno, yo ahí no puedo hablar por nadie. Espero, como todos, que el Juan pueda estar a la altura de las expectativas y que esto resulte en beneficios para la Capital Alterna. Y confío en que así va a ser. Las buenas intenciones están y creo que hay que tratar de tirar buena energía. No hay que olvidarse que en algo coincidimos prácticamente todos: se tiene que revertir la predominancia capitalina y por algo se empieza. En este contexto, ser tercera autoridad no es poco.

El Foro laboral prende luces amarillas por la reforma previsional

El periodista recibía un mensaje de su informante, quien llegaba con datos de un comunicado difundido en las últimas horas por el Foro de Derecho del Trabajo en Río Cuarto.

Informante: No sé si está al tanto, pero el Foro de Derecho del Trabajo salió a marcar posición por la reforma previsional que se discute en Córdoba.

Periodista: No me llegó el comunicado. ¿Lo tiene?

I: Ya se lo mando, pero, básicamente, señalan que se esté avanzando sobre un sistema que es un pilar constitucional sin el nivel de prudencia institucional que requiere. El Foro aclara que no habla desde una trinchera partidaria, sino desde el derecho y advierte que cualquier cambio previsional toca derechos humanos, derechos adquiridos y expectativas legítimas de trabajadores y jubilados.

P: ¿Entonces? ¿Se oponen a la reforma?

I: Evidentemente sí. El comunicado hace mucho hincapié en conceptos como progresividad y no regresividad. Eso apunta al corazón del debate. Dicen que no se puede ajustar el sistema previsional retrocediendo en derechos.

P: Ah, pero fueron con todo…

I: También hay una crítica implícita a la forma en que se está dando el debate. El Foro pide información suficiente, transparencia y análisis de impacto. Básicamente, que no sea un trámite exprés ni una discusión cerrada. Reclaman debate amplio, con participación de sectores involucrados y alternativas reales que compatibilicen sostenibilidad con derechos.

P: ¿Es un llamado técnico o político?

I: Me suena más institucional, pero inevitablemente político. Dicen que legislar no es solo sancionar normas, sino ejercer control, razonabilidad y proteger el interés general. Cito: “Cuando se tocan jubilaciones, no alcanza con que cierren los números: tienen que cerrar los derechos”. Pero el cierre es lo más fuerte…

P: ¿Ah sí?

I: Sí, porque deja una definición de fondo: no hay equilibrio fiscal legítimo si se construye vulnerando derechos humanos o generando grietas entre personas vulnerables. Es una advertencia directa a los legisladores, pero también un mensaje a la sociedad sobre hasta dónde se puede llegar en nombre del ajuste. Es decir, le plantean al Gobierno provincial que está avanzando contra derechos al igual que el Gobierno nacional con la reforma laboral, con la cual fueron muy críticos.

Sigue el “runrún”

El militante peronista compartía con el periodista una versión que toma fuerza desde hace unos días.

Periodista: ¿Termina tranquilo el año? ¿Cerramos balance?

Militante: Yo estaría para eso, pero creo que nos estamos adelantando. Todavía queda tiempo para alguna sorpresa más.

P: ¿En serio? ¿Usted sabe algo que yo no?

M: No puedo confirmarle nada, porque no me corresponde. Después se enteran y la ligamos los de abajo…

P: ¡Pero che! Me extraña…

M: Mire para el lado provincial. Eso le voy a decir.

P: ¿El Cívico? Hace un tiempito vienen diciendo que habrá cambio de fichas en la sede del sur.

M: Y yo pensando que era nuevo ese runrún.

P: ¿Sabe algo más?

M: Ni dónde habrá cambios ni qué nombre habrá. Solo que está tomando fuerza la versión de que habrá un anuncio en los próximos días.

P: ¿Y quién hará el anuncio?

M: No sé, pero se comentaba que el gobernador (Martín Llaryora) podría venir en estos días. Seguro antes de que termine el año, con (Juan Manuel) Llamosas y (Miguel) Siciliano en la comitiva. Hay que poner al nuevo equipo en acción.

“Cerrar con una buena”

El informante de la gestión se acercaba a la periodista para hablar sober distintas actividades internas que se llevan a cabo en el Palacio Municipal en la previa al cierre de año.

Informante: No son todas pálidas en este fin de año. Se puede cerrar con una buena. Por eso le quiero comentar que se hizo una jornada muy linda, con participación de distintas áreas y enfocada en la subsecretaría de Servicios Públicos. Y no es que quiera apelar al cassette pero realmente se buscó valorar todo el trabajo de ese equipo durante el 2025 y con objetivos concretos y planificación hacia el año que viene. La gente de Estadísticas presentó los tableros interactivos que permiten llevar toda esta información para planificar las tareas diarias. Seguro se acuerda del Observatorio de Gestión.

P: Sí, estoy casi segura que se presentaron sobre el cierre del 2024.

I: Exacto .Estos tableros son herramientas muy útiles que ya han sido utilizadas en otras áreas y más en tiempos en donde se necesita data dura y precisa para saber cuáles son las prioridades. Además, en tiempos en donde también se están presentando los informes anuales de los secretarios, son elementos importantes para dar respuestas y evaluar de manera fina lo que se hizo durante el año.