La recaudación mejora, pero el rojo sigue marcando el cierre de año

Por Gabriel Marclé

El cierre de año para la Municipalidad de Guillermo De Rivas deja datos precisos sobre una de las variables más sensibles para la supervivencia del Gobierno tras un 2025 cargado de dificultades. En el Palacio de Mójica reconocen la imposibilidad de revertir el rojo de las cuentas pese a los múltiples intentos, entre los que terminó expuesta la “necesaria” —en palabras de algunos funcionarios— suba de impuestos que vuelve a proyectarse para el próximo período. Ni siquiera ese recurso alcanzó para hacer frente a una crisis municipalista marcada por la fuerte caída de la coparticipación y por un desfasaje constante entre las medidas adoptadas y el deterioro de la caja municipal.

Ayer, el Gobierno municipal hizo público el informe oficial de recaudación correspondiente a noviembre de 2025. Allí se consignan ingresos totales por $12.419.489.884 durante el mes, mientras que el acumulado de los primeros once meses del año alcanzó los $129.548.589.789. En la comparación interanual, el crecimiento nominal fue del 67,1% respecto de igual período de 2024, una variación que se ubica por encima de la inflación registrada en el mismo lapso. Sin embargo, el dato no alcanza para exhibir una mejora real de las cuentas: pesó la caída en tributos clave y, especialmente, el retroceso de las transferencias. “No alcanza”, la reflexión que prima.

En ese marco, el principal sostén del crecimiento interanual que muestra el informe de la Secretaría de Economía fue la recaudación propia. Los ingresos tributarios municipales acumularon a noviembre $69.725.191.988, casi el doble de lo registrado en igual período del año pasado, cuando habían sido $34.883.368.426. La variación interanual nominal fue del 99,9%, consolidando a los tributos locales como el núcleo del esquema de financiamiento municipal.

Aun así, en el propio oficialismo advierten que ese número no representa, por sí solo, una mejora estructural. El “termómetro” de la actividad económica, Comercio e Industria, viene mostrando señales de debilidad desde comienzos de 2024, en la primera fase de la gestión Milei. El tributo tuvo una mejora interanual del 29%, pero resultó insuficiente frente a lo que el Mójica hubiera necesitado para amortiguar los golpes. Las Tasas Municipales no vinculadas al nivel de actividad exhibieron subas por encima de las expectativas, aunque sin alcanzar el peso relativo de Comercio e Industria dentro de la recaudación.

Del lado de los recursos coparticipados, el informe marca que el Municipio recibió $42.467.114.931 entre enero y noviembre, un 40% más que en 2024 en el caso de la coparticipación estricta y un 49% en los fondos destinados a gastos de capital y descentralización. Sin embargo, aunque el total de recursos coparticipados en noviembre ascendió a $4.337.707.760, esto representa una variación interanual del 16%, muy por debajo del crecimiento exhibido por la recaudación propia. La brecha entre ese número y el 99,9% de aumento de los ingresos tributarios permite dimensionar uno de los factores centrales del déficit primario con el que comenzó la gestión De Rivas.

El contraste entre ambos bloques fue, en 2024, la lectura política que el oficialismo aspiraba a capitalizar durante este año: mayor autonomía financiera y menor dependencia relativa de transferencias externas. Sin embargo, la compleja realidad se impuso en un contexto atravesado por ajustes macroeconómicos, caída del consumo y una reconfiguración del vínculo fiscal entre Nación, provincias y municipios. Aun así, el Gobierno apuesta a seguir fortaleciendo las arcas municipales para transitar 2026 con algo más de margen y la autonomía que pueda.

El escenario que proyectan hacia adelante es complejo. Desde el Ejecutivo subrayan que hoy “casi la totalidad de los servicios de la ciudad, a excepción de gas y electricidad, los presta el Municipio”. A ello se suma que el próximo año deberá afrontarse un nuevo contrato de Higiene Urbana, con el impacto que ese servicio tiene sobre los balances. Frente a este panorama, el Gobierno asegura que 2025 fue un año de achicamiento, con áreas donde se logró un ahorro anual equivalente a un presupuesto mensual. “Hicimos lo que tuvimos que hacer”, sintetizan.

La mejora en la recaudación de noviembre confirma una tendencia positiva a lo largo del año y, en el Gobierno, anticipan que los beneficios para contribuyentes cumplidores acompañarán ese rumbo. Al mismo tiempo, reconocen que la gestión no puede sostenerse indefinidamente sobre la presión tributaria, una estrategia que podría volver a chocar con el rechazo de vecinos que, mientras siguen confiando en la motosierra del Gobierno de Javier Milei, le reprochan al Municipio los efectos de una crisis explicada, en buena medida, por la caída de las transferencias.