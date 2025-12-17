El Riesgo País alcanza si nivel más bajo en siete años

Este miércoles, el Riesgo País perforó un piso el cual no se veía desde hacía mucho tiempo; el mismo cayó por debajo de los 600 puntos, llegando a 555 puntos básicos, luego del nuevo ajuste de las bandas cambiarias y un programa de compra de reservas.

El Banco Central Argentino (BCRA) anunció esta semana una profundización de fase en su programa monetario para acumular reservas consistentes con la evolución en la demanda de dinero y la liquidez de mercado, con la pretensión de retornar en breve a los mercados internacionales de crédito.

En la tercera rueda de la semana, el índice bajó seis unidades, lo que representa una caída del 1,1%, según datos de Rava Bursátil. Se trata del nivel más bajo en siete años, ya que para encontrar un valor similar hay que remontarse al 30 de julio de 2018, cuando cerró en 552 puntos básicos.

El riesgo país disminuyó luego de que el Banco Central anunciara el inicio de un plan de compra de reservas por hasta US$ 10.000 millones con proyección a 2026, sumado a la decisión de ajustar las bandas cambiarias según la inflación.

Aun así, analistas sugieren que el riesgo país debería perforar la barrera de los 500 puntos para que Argentina pueda recuperar el acceso pleno a los mercados internacionales de crédito y refinanciar deudas con tasas competitivas.