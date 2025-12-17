El Riesgo País alcanza si nivel más bajo en siete años

Tras el cambio de bandas el dólar aumentó
La divisa norteamericana escaló y se acercó a los $1.500 en la rueda de este martes, casualmente en el día de ayer el BCRA aumentó un cambio en el sistema de bandas.
El Riesgo País argentino cae a 555 puntos básicos, impulsado por el ajuste de bandas cambiarias y un plan de compra de reservas del Banco Central por US$10.000 millones.Economía17 de diciembre de 2025Redacción Alfil
Este miércoles, el Riesgo País perforó un piso el cual no se veía desde hacía mucho tiempo; el mismo cayó por debajo de los 600 puntos, llegando a 555 puntos básicos, luego del nuevo ajuste de las bandas cambiarias y un programa de compra de reservas.
El Banco Central Argentino (BCRA) anunció esta semana una profundización de fase en su programa monetario para acumular reservas consistentes con la evolución en la demanda de dinero y la liquidez de mercado, con la pretensión de retornar en breve a los mercados internacionales de crédito.
En la tercera rueda de la semana, el índice bajó seis unidades, lo que representa una caída del 1,1%, según datos de Rava Bursátil. Se trata del nivel más bajo en siete años, ya que para encontrar un valor similar hay que remontarse al 30 de julio de 2018, cuando cerró en 552 puntos básicos.
El riesgo país disminuyó luego de que el Banco Central anunciara el inicio de un plan de compra de reservas por hasta US$ 10.000 millones con proyección a 2026, sumado a la decisión de ajustar las bandas cambiarias según la inflación.
Aun así, analistas sugieren que el riesgo país debería perforar la barrera de los 500 puntos para que Argentina pueda recuperar el acceso pleno a los mercados internacionales de crédito y refinanciar deudas con tasas competitivas.
El Ejecutivo cambiará el sistema cambiario a partir de enero del año que viene, el precio del piso y del techo se actualizará por la inflación
Así lo confirmó Horacio Marín, Presidente y CEO de la compañía petrolera. La medida responde al esquema dinámico de oferta y demanda y a la política de "micro pricing" de la compañía. La variación exacta del precio diferirá según la región y el tipo de combustible.
La información fue revelada por el INDEC, el organismo también aseguró que la interanual se elevó a un 31,5%. Este aumento es el sexto de manera consecutiva desde mayo.
El ministro de Economía anunció una nueva reducción permanente de las retenciones a la cadena de granos. "Damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario", escribió en sus redes.
Un estudio revelado por el Centro de Almaceneros indicó la crisis alimentaria que se percibe en la provincia, y además preocupa la crisis del consumo.
Comenzará a debatirse este martes en una comisión conjunta en la Legislatura, pero los legisladores de la oposición y los jubilados temen que el oficialismo capitalice el reclamo popular para avalar un proyecto de emergencia de la Caja Previsional y que prevé topes en las jubilaciones más altas.
La idea es dictaminar y llevar al recinto legislativo una iniciativa que combina el proyecto de las jubiladas docentes (inviable para el gobierno tal como está) con topes de haberes y más aportes al sistema previsional. Reunión tensa con gremio: por qué no le reclamaron a Milei.
Se fue Tillard pero quedan cordobeses con Milei | El SEP mueve las fichas antes de las Fiestas | Córdoba Abierta pide salir de la indefinición y modernizar la UCR | De la Sota con la Caja
Martín Llaryora repite la receta de diciembre del 2023 y redobla la apuesta. Este año propone aprobar una facultad que le permitirá, cuando lo necesite la Provincia, aplicar una suba en los aportes del 2% para el APROSS. En el año 23, lo hizo con el 1%. La UCR aprobará el presupuesto en general, pero vetará esta nueva iniciativa.
Dirigentes radicales del interior provincial se reunieron en Villa Carlos Paz para profundizar en la construcción de un espacio crítico a la actual conducción partidaria. Cuestionaron al Foro de Intendentes y reclamaron una estrategia clara y participativa rumbo a 2027.