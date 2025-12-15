El BCRA confirmó que modificará las bandas del dólar en 2026

Por Redacción Alfil

Este lunes el Poder Ejecutivo confirmó que comenzará su fase 3 del programa económico ya que, a partir del primero de enero del próximo año, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) modificará las bandas de flotación del dólar y pasarán a actualizarse por la inflación mensual.

Además de eso, no negaron una compra de hasta USD 17.000 millones para beneficiar a las reservas internacionales, siempre y cuando se consolide la demanda del dinero.

Desde la autoridad monetaria informaron en este comienzo de semana que, “a partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por Indec”.

Parece ser que este cambio sistemático es para lograr incrementar las reservas internacionales, las cuales estan vinculadas al comportamiento de la demanda de dinero y al nivel de liquidez en el mercado cambiario. Se cree que la entidad busca llegar al 4,8% del PBI a fin de año, considerando que el actual es de 4,2%.

Cabe destacar que el objetivo de aumentar el porcentaje del PBI solo podría realizarse con la adquisición de unos USD 10.000 millones o 17.000 millones, siempre y cuando la balanza de pagos lo permita.

Otra de las ideas que tiene en mente el Ejecutivo es la compra en bloque por fuera del segmento de spot para no modificar el precio del mercado, con la idea de no afectar el funcionamiento y la estabilidad del mercado.

El Fondo Monetario Internacional apoyó firmemente a la Nación en este proyecto, la vocera del organismo internacional Julie Kozack, indicó: “estamos colaborando estrechamente con las autoridades en la implementación de estas importantes medidas”.