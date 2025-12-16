Tras el cambio de bandas el dólar aumentó

La divisa norteamericana escaló y se acercó a los $1.500 en la rueda de este martes, casualmente en el día de ayer el BCRA aumentó un cambio en el sistema de bandas.

Economía16 de diciembre de 2025
Luego de que el pasado lunes el Banco Central de la República Argentina (BCRA) haya confirmado que, a partir del primero de enero del 2026, dejará la tasa del 1% mensual que rige (hasta ahora) el techo y el piso de las bandas cambiarias, para pasar a utilizar el Índice de Precios al Consumidor.

El dólar oficial sufrió una suba en la rueda de este martes, la moneda norteamericana rozó los $1500 tras alcanzar un valor de $1480 en las pizarras del Banco Nación

Por otro lado, el dólar mayorista obtuvo un valor de $1.477 para la venta mientras que el techo de las bandas se ubica en $1519,02. A su vez, el dólar MEP y el Contado Con Liquidación avanzan a $1.501,26 y a $1.544,11.

