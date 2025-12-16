Tras el cambio de bandas el dólar aumentó

El BCRA confirmó que modificará las bandas del dólar en 2026
El Ejecutivo cambiará el sistema cambiario a partir de enero del año que viene, el precio del piso y del techo se actualizará por la inflación
La divisa norteamericana escaló y se acercó a los $1.500 en la rueda de este martes, casualmente en el día de ayer el BCRA aumentó un cambio en el sistema de bandas.Economía16 de diciembre de 2025Redacción Alfil
Por Redacción Alfil
Luego de que el pasado lunes el Banco Central de la República Argentina (BCRA) haya confirmado que, a partir del primero de enero del 2026, dejará la tasa del 1% mensual que rige (hasta ahora) el techo y el piso de las bandas cambiarias, para pasar a utilizar el Índice de Precios al Consumidor.
El dólar oficial sufrió una suba en la rueda de este martes, la moneda norteamericana rozó los $1500 tras alcanzar un valor de $1480 en las pizarras del Banco Nación.
Por otro lado, el dólar mayorista obtuvo un valor de $1.477 para la venta mientras que el techo de las bandas se ubica en $1519,02. A su vez, el dólar MEP y el Contado Con Liquidación avanzan a $1.501,26 y a $1.544,11.
El Ejecutivo cambiará el sistema cambiario a partir de enero del año que viene, el precio del piso y del techo se actualizará por la inflación
Así lo confirmó Horacio Marín, Presidente y CEO de la compañía petrolera. La medida responde al esquema dinámico de oferta y demanda y a la política de "micro pricing" de la compañía. La variación exacta del precio diferirá según la región y el tipo de combustible.
La información fue revelada por el INDEC, el organismo también aseguró que la interanual se elevó a un 31,5%. Este aumento es el sexto de manera consecutiva desde mayo.
El ministro de Economía anunció una nueva reducción permanente de las retenciones a la cadena de granos. "Damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario", escribió en sus redes.
Un estudio revelado por el Centro de Almaceneros indicó la crisis alimentaria que se percibe en la provincia, y además preocupa la crisis del consumo.
El Gobierno confirmó que implementará cambios en los subsidios a la luz, el gas y garrafas. Las familias que estén en categoría N1 perderán la ayuda del Estado, y 140.000 familias de la categoría N3 también.
Pretto, de vice intendente a streamer | Una campeona celeste | Un cálculo corregido a las apuradas | Rodriguez Machado, presidenta
La elección de Leonel Chiarella como presidente de la UCR reconfiguró el tablero nacional. En Córdoba, dejó ganadores claros, ausencias ruidosas y un dilema estratégico que vuelve a tensar al partido frente al peronismo y al Frente Cívico.
Lejos de la retirada, “la vieja guardia” quiere a Schiaretti o a Vigo en la cámara alta, mientras el gobernador arma su propia base de poder dentro del PJ provincial.
Con la incorporación de Juan Manuel Aráoz a la secretaría de Seguridad, el gobierno busca darle mayor fortaleza a la gestión diaria de Seguridad. Lito Bevilacqua pasa al ministerio de Miguel Siciliano. Apuesta política por Juan Pablo Quinteros.
Comenzará a debatirse este martes en una comisión conjunta en la Legislatura, pero los legisladores de la oposición y los jubilados temen que el oficialismo capitalice el reclamo popular para avalar un proyecto de emergencia de la Caja Previsional y que prevé topes en las jubilaciones más altas.