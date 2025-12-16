Tras el cambio de bandas el dólar aumentó

Por Redacción Alfil

Luego de que el pasado lunes el Banco Central de la República Argentina (BCRA) haya confirmado que, a partir del primero de enero del 2026, dejará la tasa del 1% mensual que rige (hasta ahora) el techo y el piso de las bandas cambiarias, para pasar a utilizar el Índice de Precios al Consumidor.

El dólar oficial sufrió una suba en la rueda de este martes, la moneda norteamericana rozó los $1500 tras alcanzar un valor de $1480 en las pizarras del Banco Nación.

Por otro lado, el dólar mayorista obtuvo un valor de $1.477 para la venta mientras que el techo de las bandas se ubica en $1519,02. A su vez, el dólar MEP y el Contado Con Liquidación avanzan a $1.501,26 y a $1.544,11.