YPF confirmó una reducción promedio del 2% en el precio de las naftas

Horacio Marín, CEO y Presidente de la petrolera YPF, anunció que esta semana aplicará una baja del 2% en el precio de los combustibles en todo el país.

"Cuando llegamos dijimos 'vamos a hacer un acuerdo de honestidad con los consumidores, si sube, sube y si baja, baja'", recordó el directivo de la compañía y agregó: "Y bajamos dos veces la nafta".

La medida surge debido al cambio en las variables de oferta y demanda con monitoreo diario de variables como crudo internacional, tipo de cambio, impuestos y biocombustibles.

El titular de la petrolera estatal explicó durante una entrevista en LN+ que la actualización no será idéntica en todo el país y se realizará de manera gradual: "todos los días un poquito, y no en todos lados igual", pero en promedio la baja será de un 2%.

En Córdoba. el litro de nafta súper ronda los $1.700, por lo que la rebaja se traduciría en poco más de 30 pesos por litro."Veníamos subiendo la nafta, pero tenemos micropricing, no sube de un día para el otro sino que vamos monitoreando las variables", agregó.

En ese sentido, Marín anunció que en 2026 transformarán el modelo de negocio de YPF y va a dividirse las estaciones de servicio en tres marcas: una premium, YPF y una low cost.

"Y en las black (premium) vamos a intentar que esté YPF en conjunto con McDonald's. Estamos trabajando con un chef muy relevante argentino para que haga productos de calidad", destacó.

A dos años de la asunción de Javier Milei a la Presidencia, Marin expresó su contento y marcó: "A YPF no lo podría ir bien sin un país con transformación".

Apoyo a la reforma de laboral

Durante la charla con Luis Majul, Marín respaldó la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. “El mundo cambió tanto que necesitamos modernizarnos”, declaró.

En este punto, enfatizó su necesidad para el sector energético: “Nuestro petróleo y gas compiten con las Vacas Muertas norteamericanas. Nos ayuda la geología, pero tenemos que ser tan eficientes como ellos para exportar durante 20 años”.

El CEO valoró el balance de dos años de gestión Milei: “Estoy tan contento como estoy con YPF” y se mostró conforme con el impulso de Vaca Muerta. “Al desarrollar un activo tan bueno generamos riqueza y la sacamos del suelo. Ese es nuestro grano de arena para que Argentina se desarrolle”, explicó Marín.