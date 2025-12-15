YPF confirmó una reducción promedio del 2% en el precio de las naftas

La inflación volvió a incrementar en noviembre y llegó al 2,5%
La información fue revelada por el INDEC, el organismo también aseguró que la interanual se elevó a un 31,5%. Este aumento es el sexto de manera consecutiva desde mayo.
Así lo confirmó Horacio Marín, Presidente y CEO de la compañía petrolera. La medida responde al esquema dinámico de oferta y demanda y a la política de "micro pricing" de la compañía. La variación exacta del precio diferirá según la región y el tipo de combustible.Economía15 de diciembre de 2025Redacción Alfil
Horacio Marín, CEO y Presidente de la petrolera YPF, anunció que esta semana aplicará una baja del 2% en el precio de los combustibles en todo el país.
"Cuando llegamos dijimos 'vamos a hacer un acuerdo de honestidad con los consumidores, si sube, sube y si baja, baja'", recordó el directivo de la compañía y agregó: "Y bajamos dos veces la nafta".
La medida surge debido al cambio en las variables de oferta y demanda con monitoreo diario de variables como crudo internacional, tipo de cambio, impuestos y biocombustibles.
El titular de la petrolera estatal explicó durante una entrevista en LN+ que la actualización no será idéntica en todo el país y se realizará de manera gradual: "todos los días un poquito, y no en todos lados igual", pero en promedio la baja será de un 2%.
En Córdoba. el litro de nafta súper ronda los $1.700, por lo que la rebaja se traduciría en poco más de 30 pesos por litro."Veníamos subiendo la nafta, pero tenemos micropricing, no sube de un día para el otro sino que vamos monitoreando las variables", agregó.
En ese sentido, Marín anunció que en 2026 transformarán el modelo de negocio de YPF y va a dividirse las estaciones de servicio en tres marcas: una premium, YPF y una low cost.
"Y en las black (premium) vamos a intentar que esté YPF en conjunto con McDonald's. Estamos trabajando con un chef muy relevante argentino para que haga productos de calidad", destacó.
A dos años de la asunción de Javier Milei a la Presidencia, Marin expresó su contento y marcó: "A YPF no lo podría ir bien sin un país con transformación".
Durante la charla con Luis Majul, Marín respaldó la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. “El mundo cambió tanto que necesitamos modernizarnos”, declaró.
En este punto, enfatizó su necesidad para el sector energético: “Nuestro petróleo y gas compiten con las Vacas Muertas norteamericanas. Nos ayuda la geología, pero tenemos que ser tan eficientes como ellos para exportar durante 20 años”.
El CEO valoró el balance de dos años de gestión Milei: “Estoy tan contento como estoy con YPF” y se mostró conforme con el impulso de Vaca Muerta. “Al desarrollar un activo tan bueno generamos riqueza y la sacamos del suelo. Ese es nuestro grano de arena para que Argentina se desarrolle”, explicó Marín.
La información fue revelada por el INDEC, el organismo también aseguró que la interanual se elevó a un 31,5%. Este aumento es el sexto de manera consecutiva desde mayo.
El ministro de Economía anunció una nueva reducción permanente de las retenciones a la cadena de granos. "Damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario", escribió en sus redes.
Un estudio revelado por el Centro de Almaceneros indicó la crisis alimentaria que se percibe en la provincia, y además preocupa la crisis del consumo.
El Gobierno confirmó que implementará cambios en los subsidios a la luz, el gas y garrafas. Las familias que estén en categoría N1 perderán la ayuda del Estado, y 140.000 familias de la categoría N3 también.
La divisa estadounidense minorista cerró a $1.415 en el Banco Nación, mientras que el mayorista se distanció del techo de la banda con un valor de $1.386.
En su primera rueda de prensa como Jefe de Gabinete, el funcionario se refirió al acuerdo económico con la Casa Blanca y sostuvo que "este acuerdo crea las condiciones necesarias para incrementar las inversiones de Estados Unidos en la Argentina”.
El actual administrador general de la Justicia de Faltas municipal se suma al gabinete provincial. Será secretario de Seguridad del ministerio de Juan Pablo Quinteros.
Welcome | Dos cordobeses en la UCR nacional pero sin De Loredo | Radicales con calle y gorra roja | Natalia, en Punilla
Super miércoles en la Legislatura con segunda lectura del Presupuesto 2026 y votación del pliego de Carlos Lezcano. El gobierno descuenta el apoyo de la UCR. Este martes hay reunión de bloque que será monitoreada virtualmente por Rodrigo de Loredo.
Negri posó en la foto de bienvenida al ERSEP, Rodrigo organiza en brindis de fin de año con los intendentes pero algunos ya buscan asilo libertario.
A ojos de avezados observadores de la gestión, Desarrollo Social es hoy la cartera, en términos políticos, más desangelada del gabinete provincial. Una estructura de grandes proporciones, construida en base a un poder que se licúa: el schiarettismo.