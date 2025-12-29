Cultura Viva: Grandes figuras del teatro nacional llegan a Alta Gracia este verano

Felipe OsmanProvincial30 de diciembre de 2025
El Ejecutivo llevo finalmente a votación el decreto que modifica su estructura orgánica. Bajadas las cartas, se puede ver ahora quiénes, qué y cuánto perdieron y ganaron con la primera tanda cambios. La reubicación de Ambiente y Capital Humano, sin embargo, quedará para la próxima.
Yanina Soria30 de diciembre de 2025
El gobernador sorprendió con otro enroque en su gabinete: Nadia Fernández dejó la Legislatura para integrar el Ministerio de Seguridad. En un acto con el intendente Daniel Passerini, estrenó tono de campaña capitalina. La misión, apuntalar la ciudad desde la gestión y la política.
Carolina BiedermannProvincial30 de diciembre de 2025
La última sesión del año legislativo dejó al descubierto el apuro del oficialismo, el peso de la Iglesia en el debate público, y las tensiones cruzadas entre el PJ, la UCR y el Frente Cívico.
Ariel BogdanovCultura30 de diciembre de 2025
Con los primeros estrenos en escena, la villa serrana puso en marcha su temporada 2025/2026. Conocé la grilla completa con todas las propuestas, los elencos y los días sala por sala para este verano.