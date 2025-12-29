Cultura Viva: Grandes figuras del teatro nacional llegan a Alta Gracia este verano

En el marco de la temporada de verano, Alta Gracia recibirá a  primeras figuras del teatro nacional en el icónico escenario del Cine Teatro Monumental Sierras. El 3 de enero llega la obra “Es Complicado”, con Pablo Alarcón y Claribel Medina; en su segunda temporada; mientras que el 14 de enero será el turno de “Negociemos: Una historia de amor”, protagonizada por Rodolfo Ranni y Marta González.

En “Es Complicado”, Pablo Alarcón y Claribel Medina se encuentran para sumergirse en una comedia dramática que explora las luces y sombras de un matrimonio, con mucho humor y emoción. ¿Un final o un nuevo comienzo?

Por otra parte, la obra “Negociemos. Una historia de amor”, promete una historia sensible, protagonizada por Rodolfo Ranni y Marta Gonzalez. La historia transcurre en una plaza, donde coinciden Amalia y Miguel una tarde de sol. Dos personas “mayores” distintas pero semejantes. Entre ambos sólo hay una historia que no fue y otra que puede llegar a ser. “Quizás negociando lleguen a un acuerdo”, reza la sinopsis de la obra.

Las entradas para ambas obras se encuentran disponibles en el sitio: ventas.autoentrada.com

Estas propuestas forman parte de la rica programación cultural que Alta Gracia ofrece para la temporada de verano 2026, en la que el teatro tendrá un lugar privilegiado junto a una multitud de propuestas artísticas, muchas de ellas totalmente gratuitas y en distintos espacios de la ciudad, que siguen demostrando porqué Alta Gracia es “Cultura Viva”.

La programación completa de la temporada se encuentra disponible en el sitio altagracia.ar

