Sin margen de maniobra, los gremios oficiarán una resistencia testimonial

Por Felipe Osman

Este lunes, desde las 11, un buen número de sindicatos se concentrará en Colón y General Paz para movilizarse hacia la Legislatura en el penúltimo día hábil del año, Legislatura que tiene en carpeta otra mega-sesión (una más, para cerrar el 2025) en la que se votará, entre otros asuntos, la designación de cinco integrantes de la flamante Procuración Penitenciaria.

La concurrencia será, seguramente, dispar. Desde la organización convocaron a SEP, Legislativos, Suoem, Gráficos, Casinos, los tres sindicatos de Luz y Fuerza de la provincia, UEPC, Bancarios, Judiciales, la Federación de Empleados Municipales de Córdoba, UPS entre varios más. Pero está claro que la medida diseñada por El Panal corta transversalmente y, mientras algunos gremios, como el Suoem o Bancarios, ven más que significativamente agravados los aportes que deben hacer a la Caja de Jubilaciones, trabajadores representados por otros sindicatos hasta consiguen una reducción de los aportes, y una mejora en las jubilaciones.

En el caso de la UEPC y el SEP, por caso, hasta consiguieron del Panal un bono de fin de año, que, sin ser demasiado gravitante en sus remuneraciones, igual representa un aliciente para los maltrechos salarios estatales.

A esta disparidad en el interés de volcarse hacia el reclamo, se suman otros factores que dificultan aún más la posición de los gremios. La reforma dada en llamar por el oficialismo Ley de Equidad Jubilatoria ya fue votada, promulgada y reglamentada por el Ejecutivo (aunque aún falte conocer el texto estricto de ese decreto reglamentario). La manifestación de mañana llegará sobre hechos consumados.

Trascartón, tendrá lugar el penúltimo día hábil del año. A horas de que la actividad política entre en estado de hibernación y cuando las movilizaciones que pudiera enhebrar el sindicalismo –en la dificultad que plantea el receso- tengan un impacto tendiente a cero.

Hay, para terminar de ensombrecer el panorama que enfrentan los sindicatos, otro dato más. La semana pasada, en tiempo record, la Justicia Contencioso Administrativa rechazó, por inadmisible, la primera acción de amparo direccionada en contra de las modificaciones legislativas del oficialismo. Es decir, obturó, en enorme medida, la vía judicial, que era la alternativa que evaluaban los gremios después de caer en cuenta de lo precario de su situación.

Ahora sólo queda en la mesa la posibilidad de iniciar un reclamo administrativo que transite los extensos plazos de respuesta de la Administración hasta agotar la vía, y ensayar una demanda contenciosa contra la Provincia.

Al otro lado, los sindicatos enfrentan a un Gobierno Provincial que pelea para sostener un nivel de gestión que permita al peronismo extender su dominio del Centro Cívico más allá del 2027, y que tiene como mayor escollo al Gobierno Nacional que encarna Javier Milei.

En el Panal saben que el ministerio de Economía de la Nación necesita conseguir 4.700 millones de dólares para satisfacer la próxima cuota del FMI, el 7 de enero, y que la tarea no le está resultando para nada sencilla. Luis Caputo ya le negó a Jorge Macri los fondos que la nación adeuda con CABA por coparticipación, y ese es un espejo en el que el oficialismo provincial preferiría no mirarse. Mientras, el reloj sigue corriendo. Y en abril podría caer el acuerdo de Córdoba con la nación para que ésta continúe girando, al menos, una fracción del déficit de la Caja.