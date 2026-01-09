Estados Unidos cambia el juego

Por Javier Boher

[email protected]



Ayer la dictadura venezolana anunció la liberación de presos políticos, aunque no hubo muchas más precisiones que la certeza de que no será total. Es imposible pensar en que esto se deba a otra cosa que a la presión ejercida por Estados Unidos, que además ya anunció un mecanismo por el cual recibirá petróleo venezolano a cambio de bienes norteamericanos.

Uno de los socios más importante de Venezuela es la dictadura teocrática de Irán, Estado que forma parte del eje de países rebeldes que se valen de las reglas globales para desafiar el orden internacional. Tras la amarga derrota contra Israel el año pasado hoy el régimen de los ayatollahs lleva doce días de protestas callejeras que amenazan con voltear al gobierno, señal de que algo está cambiando.

Esta semana también hubo mucha tensión por la decisión de británica y norteamericana respecto al uso global de buques fantasmas, la forma en la que países como Irán, Venezuela y Rusia han eludido sanciones. El uso de dichas embarcaciones le permitió a esos países financiar sus acciones, en particular sus aparatos represivos.

Las acciones de hundimiento o abordaje de estas naves generaron tensión a nivel global, poniendo límites a la estrategia de esos países para manejarse al margen de las reglas globales que tanto sirvieron para que algunos se quejen de la decisión de detener a Maduro.

El lunes decíamos que el nuevo mundo es el de las zonas de influencia, donde las potencias tratan de mantener cerca a sus socios, delimitando más o menos con claridad quiénes están de un lado o del otro. La decisión de poner límites a la circulación de la flota fantasma rusa tiene que ver con forzar al gobierno de Putin a sentarse a negociar por Ucrania al desfinanciarlo cortando el tráfico ilegal de crudo. Esa zona de contacto es un reflejo de tensiones de más de una década.

Ucrania es un lugar importante por distintos motivos, entre los que se cuentan la producción de alimentos y fertilizantes para Europa, pero también por las tierras raras, fundamentales para la industria de electrónica y los vehículos eléctricos.

Este último recurso natural generó un nuevo conflicto entre Japón y China. La decisión del gobierno de Xi Jinping de prohibir la exportación de bienes de doble uso (importantes para la industria bélica) hacia Japón generó preocupación por el impacto económico que puede tener. Esto ocurrió tras las declaraciones de la nueva primer ministra nipona respecto a Taiwan, la isla que es parte del reclamo soberano chino.

El conflicto actual remite a un episodio anterior de 2010, cuando el gigante asiático decidió suspender la exportación de tierras raras a Japón. En ese momento China dominaba el mercado mundial del recurso, haciendo un uso político del mismo y afectando a un socio clave de Estados Unidos, que allí se dio cuenta de que debía cambiar su enfoque de política exterior para no ser devorado por la nueva superpotencia. Desde entonces crece la polarización entre dos países cuyas economías dependen mutuamente una de otra.

El mundo está en ebullición y se terminaron las reglas e instituciones como las conocemos, con Estados Unidos retirándose de muchas de ellas. Quitar ese entramado institucional deja a todos a merced de su fuerza o a la protección que puedan conseguir. Milei parece haber hecho esa lectura al aliarse fuertemente a Estados Unidos. Sin embargo, dijo expresamente que no va a dejar de comerciar con China, cosa rara en este contexto. Hay que esperar para ver si puede sostener esa ambigüedad.