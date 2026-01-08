El Gobierno Nacional designó a Fernando Iglesias como embajador argentino en Bélgica

El jueves por la madrugada, mediante el Decreto 6/2026 publicado este jueves en el Boletín Oficial, se oficializó la designación del exdiputado Fernando Iglesias como embajador argentino ante el Reino de Bélgica.

El documento oficial detalló que el nombramiento se realizó "en comisión" debido al receso del Congreso, una figura prevista para asegurar el funcionamiento del servicio exterior. A su vez, el mismo detalló que el exdiputado "reúne las condiciones de idoneidad, experiencia y trayectoria profesional necesarias” para el cargo".

Además, el Gobierno destacó que Bélgica ya había otorgado el plácet de estilo solicitado por la gestión de Milei en noviembre del año pasado, un paso clave para concretar la designación diplomática.

Fernando Iglesias finalizó su mandato como diputado nacional el 10 de diciembre pasado. Aliado de La Libertad Avanza, mantuvo una relación política cercana con Javier Milei, quien lo incluyó en varios viajes oficiales al exterior. El mismo fue uno de los principales impulsores del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.