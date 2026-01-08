El Gobierno Nacional designó a Fernando Iglesias como embajador argentino en Bélgica

Argentina repaga íntegramente el apoyo financiero de Estados Unidos
Así lo confirmó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. El mismo aseguró que el país reembolsó “rápida y completamente” el dinero que recibió en octubre.
La designación del exdiputado para asumir la representación diplomática en Bruselas ha sido oficializada mediante un decreto presidencial.Nacional08 de enero de 2026Redacción Alfil
El jueves por la madrugada, mediante el Decreto 6/2026 publicado este jueves en el Boletín Oficial, se oficializó la designación del exdiputado Fernando Iglesias como embajador argentino ante el Reino de Bélgica.
El documento oficial detalló que el nombramiento se realizó "en comisión" debido al receso del Congreso, una figura prevista para asegurar el funcionamiento del servicio exterior. A su vez, el mismo detalló que el exdiputado "reúne las condiciones de idoneidad, experiencia y trayectoria profesional necesarias” para el cargo".
Además, el Gobierno destacó que Bélgica ya había otorgado el plácet de estilo solicitado por la gestión de Milei en noviembre del año pasado, un paso clave para concretar la designación diplomática.
Fernando Iglesias finalizó su mandato como diputado nacional el 10 de diciembre pasado. Aliado de La Libertad Avanza, mantuvo una relación política cercana con Javier Milei, quien lo incluyó en varios viajes oficiales al exterior. El mismo fue uno de los principales impulsores del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.
La reciente aprobación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea ha sido calificada como un "éxito concreto" para Argentina por la senadora Nacional. Tras 25 años de negociaciones, los 27 Estados miembros de la UE dieron su visto bueno al acuerdo, que crea un mercado de 750 millones de personas.
Algunas veces es muy difícil esquivar los temas internacionales, en especial cuando pasan varias cosas juntas en países que nos afectan
Los gremios estatales de Córdoba se unen en la UEPC para definir acciones legales y de lucha contra la Ley de Equidad Jubilatoria y el aumento de aportes a Apross.
El año tuvo de todo, desde temas locales hasta internacionales, con elecciones y escándalos que dieron que hablar
La entidad financiera obtuvo un préstamo de US$3000 millones con seis bancos internacionales, a un año de plazo y con una tasa del 7,4% anual, para afrontar pagos de deuda con vencimiento este 9 de enero.
Dardos que van y vienen | Regalos caros y Nostrala atento | Enero “al palo” | El rol provincial en la baja de la presión tributaria | Policía cuartetera, política de Estado
Los sindicatos alcanzados por la Reforma Previsional no se desaniman. Redoblan la apuesta judicial y preparan un movimiento de pinzas sobre el Ejecutivo, sumando acciones sorpresivas. En unidad, buscarán sumarse a la mesa que auspicia la CJSN y levantar un reclamo “federal” con los gremios de las otras provincias que no transfirieron su sistema previsional a la Nación.
En el inicio real de la temporada de festivales, el Panal intensifica la movilización en torno al turismo y la agenda festivalera como reafirmación del modelo cordobesista. En la antesala de la llegada de Javier Milei a Jesús María, la Provincia exhibe gestión, territorio y una agenda que funciona como respuesta política.
Apenas nueve días del nuevo año y, en medio del receso de verano, el bloque radical en la Unicameral ya activó tres pedidos de informes que ponen el foco en seguridad, salud y servicios básicos. La Legislatura, como todos los años, retoma su actividad el 1 de febrero, pero la oposición de la UCR decidió no esperar.
Fuerte polémica en Carlos Paz. Se conoció el segundo reporte oficial del verano y la cámara que agrupa a los teatros dejó fuera de la lista a todas las obras de Miguel Pardo, que podría llevar el tema a la Justicia. La comedia de Pedro Alfonso, líder en corte de entradas. Varias sorpresas en el nuevo informe.