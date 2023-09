Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







La condena al médico trucho

Ayer, el “falso médico” del COE, Ignacio Martín, fue condenado a siete años de prisión en los Tribunales de Río Cuarto. El joven se encontraba imputado por diversos delitos pero fue condenado por los hechos relacionados a falsificación de documentos y defraudación. El tribunal no contempló los delitos como homicidio por dolo eventual. La fiscalía había pedido 9 años de prisión. El dirigente opositor llegaba a la periodista.

Dirigente opositor: ¿Cierra el capítulo del médico trucho? ¿Usted qué dice?

Periodista: Depende de dónde se lo mire.

D O: Bien. Para mí ya era un capítulo cerrado, al menos para el oficialismo. Pero algunos nos acordamos siempre de esto y creemos que no debiera haber pasado con tanta liviandad. Por ejemplo, ¿qué pasó con Diego Almada, que estaba a cargo del COE? En buena hora que ya no esté cumpliendo una función como la que tenía pero ¿sigue como si nada? Fue un hecho grave. Lo mismo con las responsabilidades locales, ¿qué hizo el doctor (Marcelo) Ferrario?

P: Eso creo que es algo que está bastante presente en la sociedad. Si habla con cualquier persona o lee los comentarios en las redes, se reclama eso. Que se investigue, aunque sea de oficio, quien lo contrató y por qué no corroboraron si era médico.

D O: Ojalá pase pero dudo. Para mi sorpresa, no movió para nada el amperímetro en las cuestiones de campaña. Y eso que este juicio se desarrolló en medio de las PASO y muy poquito después de las provinciales. ¿Será que la pandemia quedó lejos para muchos y, con eso, también la causa del médico trucho? Ni siquiera se atinó a raspar al PJ con todo esto y había con qué.

Ampliación en marcha

El periodista recibía un mensaje de su informante en el Legislativo municipal, quien le adelantaba un hecho que tendrá lugar en la sesión de este jueves.

Informante: ¡Señor! ¿Viene mañana a la sesión? Sale la primera lectura de la ampliación presupuestaria. Será de un 16 por ciento, redondeándolo, que se suma al Presupuesto 2023, así que se cierra un desafío importante para el Ejecutivo.

Periodista: ¿Da por hecho que la oposición acompañará?

I: ¡Para nada! Siempre tienen alguna cosita para agregar. De hecho, el despacho salió la semana pasada sin la firma del bloque de Juntos por Río Cuarto. Vamos a ver una sesión muy metida en lo que pasará el año que viene.

P: ¿Por qué lo dice? El presupuesto 2024 se presentará recién en octubre.

I: No me refiero a eso, sino a que la oposición puede salir a pegarle al Ejecutivo por este aumento y así rasparlos para lo que viene. Seguro saldrán con que el peronismo quiere ocultar en este pedido una suba en los cánones de servicios públicos. En el caso del peronismo, me parece que van a intentar explicar que la suba responde a la inflación, cuando en realidad necesitan ponerle mayores recursos a áreas que están necesitando un plus, como es el tema de desarrollo social. Las barriadas están mandando mensajes bastante claros respecto a lo que necesitan en este tiempo y la Municipalidad necesita recursos para cumplir con esas necesidades.

“Una ensalada de fruta”

Después de mucho tiempo, el periodista volvía a encontrarse con un dirigente del peronismo, muy involucrado con el futuro electoral de su partido en la ciudad.

Periodista: Hace rato que quería charlar con usted. Que casualidad que lo encuentro cuando la rosca está más fuerte que nunca (risas).

Dirigente: Así somos los jugadores de momentos. No rendimos los 90, pero cuando nos queda una la metemos (risas).

P: Andan pasando muchas cosas. Las presidenciales, la carrera por la Municipalidad, ¡Javier Milei!

D: No quiero aburrirlo con un análisis sociológico y político de la actualidad nacional, por eso le ofrezco un tema de conversación mas local. Me interesa lo de la ensalada de fruta que están preparando para el año que viene.

P: Las analogías gastronómicas siempre me interesan (risas). ¿Qué ingredientes lleva la ensalada?

D: ¡Lo que venga! Eso es lo que parece. Le tomo algo nacional y lo traigo para acá. Eso de Milei ganando, el cansancio de la gente con los mismos de siempre y el verso de la antipolítica, ¿cómo cree que se va a representar acá? Le digo porque es algo que ya se ha visto.

P: Prefiero que usted me lo diga…

D: Bueno. Piense en las alianzas más insólitas que se le puedan ocurrir y le aseguro que no le va a pifiar. ¿Se imagina a peronistas trabajando en la campaña de los radicales? ¿O los libertarios con la izquierda? Bueno, el resultado final es la elección municipal del año que viene.

P: Me parece que puede estar exagerando un poco. Con todo respeto se lo digo.

D: No se olvide que yo ando en esto desde antes que usted aprendiera a hablar. Para que me crea, recién vengo de una reunión en la que un correligionario me sugirió nombres del peronismo que podrían estar interesados en acordar con nuestro partido para armar algo. Yo creo que al PJ se le van a fugar varios votos, así que no lo veo como algo tonto. Igual, no me crea. Total, yo no hablé con usted (risas).







Subasta de lotes

La periodista dialogaba con el informante del Concejo Deliberante sobre la agenda parlamentaria.

Periodista: Ya pasó la interna radical. No me diga que el Concejo no se está moviendo aunque sea algo…

Informante: Ya debe saber que mañana (por hoy) se trata la ampliación presupuestaria en primera lectura. Pero hay otras cositas que se están hablando en comisión hace rato. ¿Se acuerda de la subasta de lotes de propiedad municipal?

Periodista: No recuerdo.

I: El oficialismo plantea usar esa plata para cuestiones como obra pública. Por ejemplo, dicen que hay dinero que no les está girando Nación y plantean destinar lo de las subastas en eso.

P: Apa, eso ya es otro tema a averiguar.

I: Averigüe si puede pero no es la primera vez que escucho algo así. Esto de que el dinero parece que llega a “cuentagotas”. Pero bueno, la oposición dice que debiera ir a un fondo de viviendas o lotes nuevos. No hay que olvidarse la cantidad de protestas que hubo en los últimos años. Personas que reclamaban el acceso a la tierra, incluso un acampe.

P: Me acuerdo. ¿Y hay chances de que salga así como lo pide la oposición?

I: Parecía que había predisposición de modificarlo pero hace varias semanas que no pasa nada.

P: Bueno, al menos en la agenda pública, no se destacó mucho el Concejo estos días.

I: Pero no va a ser por mucho más. No se olvide que todavía queda el Presupuesto 2024 y el fin de año es bastante agitado por estos lados. Con informes anuales de funcionarios y otras yerbas.