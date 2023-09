Por Gabriel Marclé

La campaña presidencial rumbo al 22 de octubre y el armado del escenario riocuartense en vías de la elección municipal del 2024 se cruzaron en el interior del delasotismo con disputas que podrían tener consecuencias inmediatas en el armado local. Según pudo conocer Alfil, en los últimos días se generaron tensiones entre dos de los sectores más fuertes de esta corriente.

Se trata de La Militante de Adriana Nazario y el delasotismo massista de La José Manuel, antes aliados y ahora en bandos opuestos por la militancia de candidatos presidenciales diferentes. “Se picó fuerte”, le confirmaba a Alfil una fuente cercana a esta novedosa pelea, pero que ya vendría gestándose desde hace tiempo justamente por la incidencia de las elecciones presidenciales en las estructuras de la capital alterna.

Es sabido que Adriana Nazario pretende convertirse en la candidata a intendenta del PJ riocuartense y que, con ese objetivo en mente, se distanció -al menos públicamente- de los sectores del delasotismo que se encontraban trabajando con Sergio Massa, de quien fuera emisaria territorial tiempo atrás. El proyecto personal de la dirigente encuentra poco conveniente vincularse con Unión por La Patria mientras busca la simpatía de un electorado que le es esquivo al kirchnerismo.

Esta sería la razón principal por la que la ex diputada viene declarando públicamente que trabajaría por la candidatura presidencial de Juan Schiaretti. Si bien esta situación no había generado cortocircuitos entre delasotistas, no fue sino hasta esta semana que comenzaron a aflorar las diferencias. Esto se debió el posicionamiento de Hacemos por Nuestro País en contra de la modificación del impuesto a las ganancias.

Nazario habría sido cuestionada por el delasotismo massista debido a su juego a favor del gobernador cordobés y hasta le habrían marcado una “pérdida de memoria” con respecto a las luchas que defendía el ex gobernador José Manuel de la Sota, a quien le adjudican una postura afín a las acciones que tomó el ministro de Economía. La contraofensiva de los massistas del Imperio habría llegado incluso a la advertencia de posicionar un precandidato propio para cascotearle el proyecto municipal a la ex diputada.

Allí es donde la cuestión se tornó personal y las discusiones levantaron temperatura, a tal punto que la referente de La Militante habría dado a entender que está dispuesta a cortar lazos de forma definitiva con quienes parecen haber tomado un rol de detractores contra su figura. Es que no solo le cuestionaron el carnet de delasotista a quien fuera la pareja del difunto ex gobernador, sino que además habrían intentado arremeter contra aquello por lo que viene trabajando desde hace años, el sueño de llegar a la intendencia.

Así es cómo, de la nada, se configuró una interna que podría debilitar la estructura sobre la que se sostiene el proyecto municipal de Nazario. Algunos advierten también que ese mismo quiebre podría agrietar al delasotismo de La Militante, con algunos de sus referentes -como Edgar Bruno, intendente de Canals- trabajando activamente para Sergio Massa y criticando con fuerza al Schiaretti que Nazario viene militando. Claro, la diferencia está en que el canalsense aprovecha cada oportunidad que tiene para decir que ella será intendenta de Río Cuarto.

No caben dudas de que la confirmación de este conflicto interno dentro del delasotismo tiene más que ver con la escena local que con la batalla presidencial de octubre. Nazario salió de la covacha hace relativamente poco y venía recorriendo la carrera por la sucesión peronista libre de baches, compitiendo contra nombres más afines a la actual gestión, como Guillermo De Rivas. Sin embargo, la escalada de una crisis interna generaría lecturas poco útiles para la conformación de un proyecto de unidad como el que ha construido Juan Manuel Llamosas y que pretende tener continuidad sin amenazas de inestabilidad.