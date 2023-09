Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

¿Di Bella en carrera?

El periodista consultaba con su informante en el peronismo sobre los rumores que surgieron sobre el posible lanzamiento de otro dirigente vinculado al gabinete de Juan Manuel Llamosas.

Periodista: Me compartieron de varios lugares un par de publicaciones de Germán Di Bella (secretario de Desarrollo Económico, Comercial e Industrial) que en sí no dicen nada, pero que vienen con un dato extra. ¿Se comenta algo sobre el futuro político del empresario?

Informante: ¿Algo como qué? Sea preciso en su pregunta que no tiene muchas (risas).

P: Bueno, voy al hueso. ¿Quiere ser candidato a intendente?

I: ¡Apa! Qué directo. Bueno…no sé si puedo garantizarle algo ya. Pero le confirmo que está haciendo el caminito. No sé si le dará para llegar a ser candidato, pero está trabajando en eso. Ahora, cuénteme, ¿qué publicaciones le pasaron?

P: Unas en las que le dedica palabras de amor a su Vespa (risas). “Cada vez que pongo en marcha esta Vespa '63 restaurada, su rugido me suena como una canción de libertad”, dice.

I: ¡Sugerente! Pero al mismo tiempo, me confunde. La “canción de libertad” me suena a algo de izquierda, pero sabemos que la “libertad” está más relacionada con otros sectores hoy en día.

P: Espere… ¿usted me quiere decir que…?

I: (Risas) ¡No le quiero decir nada! Podría serlo. Vio que los empresarios en Córdoba se han puesto bastante amigos de Javier Milei y sus ideas. Pero no…Di Bella quiere armar algo por dentro del oficialismo. Después de todo, está afiliado al peronismo. ¡Es de los más nuevos! Le cuento que ya tiene a su equipo trabajando para posicionarlo.

P: ¡Ahora entiendo! Lo quieren mostrar listo para ponerse en carrera.

I: Algunos correrán en autos veloces, otros apenas se pueden poner los rollers, pero Di Bella ya eligió la Vespa para salir a recorrer las calles como posible candidato. No sé si caerá bien en todos lados, pero bueno… sobre gustos…







“Ensalada” peronista

El dirigente peronista se dirigía al periodista para acercarle un comentario referido a la publicación pasada del Enroque Corto en Río Cuarto.

Dirigente: Leo por ahí que algunos radicales andan diciendo algo sobre una “ensalada de frutas” en el partido de ellos porque están buscando sumar a los peronistas desencantados. Mire usted, che. Creen haber inventado un menú nuevo.

Periodista: Veo que leyó el Enroque Corto.

D: Sí. Le digo, a eso de la ensalada no lo inventaron ellos. Es más, hace algún tiempito que viene saliendo como plato favorito de nuestro partido. ¿Se olvidaron que la vicegobernadora del gobernador peronista es una de ellos? Digo…

P: ¿Y ustedes tienen la receta?

D: En la Municipalidad, seguro. No me imagino a Juan Manuel (Llamosas) inventando cosas raras. Por el contrario, me parece que tiene en claro qué es lo que funciona. Por eso, le aviso que más que peronistas en Juntos por el Cambio, seguramente va a haber radicales en el oficialismo.

P: ¿De dónde los van a sacar?

D: Y…se han ido cosechando. También, la interna radical ha dejado algunos heridos, los que participaron y también los que quedaron fuera. Piense que un proyecto de ciudad nuevo, como el que vendrá con un nuevo candidato a intendente, está abierto a receptar nuevas ideas. ¿Por qué no sería posible pensar en que se sumen?

P: Me parece difícil pensar en Gabriel Abrile o Gonzalo Luján con ustedes.

D: Seguramente que no. Pero, ¿los que lo han acompañado? Piense…dirigentes, militantes, punteros, empresarios, profesionales. ¡Hay mucho para elegir en la góndola!

Ampliación: PAIS votó en contra

Ayer, el Concejo Deliberante trató la ampliación presupuestaria en primera lectura y se aprobó solo con los votos del oficialismo. Juntos por Río Cuarto se abstuvo y PAIS votó en contra. La cronista llegaba al asesor político.

Periodista: Estoy viendo que PAIS votó en contra de la ampliación y Juntos por el Cambio se abstuvo, pero no vi mucho debate.

Asesor: En primera lectura no se suele profundizar mucho en eso. Seguramente veremos más contenido cuando se trate en segunda lectura. Pero sí, PAIS votó en contra básicamente porque entienden que gran parte de ese dinero va a ir a la SAT y Cotreco.

P: Claro. Están agitando mucho con el tema transporte desde ese lugar. Estaban juntando firmas por ese tema también.

A: Le han dado mucha bola mientras otros estaban enfrascados en otras cosas. Vi a Salvatierra bastante firme en que el transporte está siendo deficiente y lo mismo planteó con Cotreco. Dijo que sigue habiendo microbasurales en distintos puntos de la ciudad. Tampoco se olvide el tema de la contribución para Bomberos. Miriam (Salvatierra) dijo que están en contra de que “se le siga tocando el bolsillo a los ciudadanos”.

P: Ese punto generó mucha polémica.

A: Y seguramente lo traigan a colación en la segunda lectura. Pero ya que mencionó lo de PAIS, creo que estos tópicos les sirven para meterse un poquito en la agenda. Después de todo, son una fuerza que está buscando crecer y que tiene aspiraciones de volver a competir el año que viene por la intendencia.

Sobre debates

El informante llegaba a la cronista luego del debate de candidatos a vicepresidente que se transmitió en TN.

Informante: Ayer (por el miércoles) casi le escribo pero quise esperar a que terminara el debate de vices. Lamentablemente, no me llevé más que decepciones. Aunque también me reí mucho.

Periodista: Yo también. Creo que hay un consenso general en la idea de que (Victoria) Villarroel “se la bancó”. Más allá del contenido de sus intervenciones, ¿no? Y bueno, la clara polarización entre el oficialismo y La Libertad Avanza.

I: Coincido. Quizás sería interesante que los debates de candidatos a intendente sean similares acá. Con un formato que permita que ellos discutan realmente en algunas instancias. Que no sean meras exposiciones sobre ciertos ejes temáticos.

P: Ojo, no es mala. Me gustaría un debate así de dinámico también. Los últimos fueron virtuales. Bah, uno fue en la Universidad, con aforo, antes de la cuarentena. Y después hubo uno virtual, cerca de la fecha en la que se terminó votando.

I: Así es. Me acuerdo cuando, en el bloque final de (Gabriel) Abrile, no se escuchó lo que dijo. Una falla técnica que fue aprovechada por su gente para echarle el fardo a la Universidad. Como si lo hubiesen hecho a propósito.

P: Recuerdo. Intentaron decir que la Universidad lo habría hecho a propósito por tener “afinidad” con el kirchnerismo.

I: Quien sea que lo haya asesorado para decir eso, creo que le erró bastante feo. No solo porque eso no es cierto y está a la vista con la representación política en lugares como el Consejo Superior o el propio rectorado, sino porque fue un golpe bajo e innecesario. ¿Habrá algo así en el próximo debate?