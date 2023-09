Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

En defensa del “gober”

El militante del PJ llegaba a la periodista para comentarle sobre los movimientos del schiarettismo local, a menos de un mes de las elecciones presidenciales. En diálogo con Radio Río Cuarto, el legislador Leandro Carpintero negó que haya una fractura del PJ provincial.

Militante PJ: Parece que comenzaron a activar los muchachos de Schiaretti y algunos salieron bien en defensa del gober. Le cuento esto porque vi que ustedes dijeron que la campaña parecía un poco planchada, ¿puede ser?

Periodista: En mi opinión, sí. Costó arrancar después de las PASO.

M PJ: No se olvide que muchos expertos andan diciendo que es mejor una campaña corta y efectiva que machacar durante tanto tiempo a la gente.

P: Si los expertos lo dicen… (risas). Así que el schiarettismo está activando…

M PJ: Sigue habiendo un núcleo muy leal al gobernador. Más allá de que se habla de aires de renovación en el peronismo cordobés, claramente por el recambio generacional que se viene a fin de año, no dejan de estar los schiarettistas duros. Y no van a dudar en salir en su defensa, sobre todo con las críticas que estuvo recibiendo en el último tiempo.

P: ¿Qué críticas en concreto? ¿Por lo de ganancias?

M PJ: Eso fue como la gota que rebalsó el vaso. Pero el legislador Leandro Carpintero les bajó el precio a los delasotistas que criticaron al gobernador en el último tiempo. Dice que el PJ cordobés no está quebrado como dicen.

P: ¿Usted adhiere?

M PJ: No me quedo con eso porque no creo que (Edgar) Bruno o (Tania) Kyshakevych sean los únicos que lo piensan. Según Carpintero, puede que respondan a alguna orden de alguien de Buenos Aires. De todos modos, tomo su declaración como una defensa al gober después de que aparecieran algunas expresiones fuertes a nivel local. La CGT salió con los tapones de punta y hasta las 62O de Río Cuarto que, a pesar de su afinidad con Provincia, tambiéne se plantaron fuerte con este tema.

Massistas juegan para el 2024

El informante compartía con el periodista información que circula entre espacios del massismo local, quienes ya evalúan meterse a correr en la carrera por la Municipalidad.

Informante: Confirmadísimo que el delasotismo de Río Cuarto está quebrado. No creo que sea definitivo, pero todavía no consiguieron la gotita para pegarlo.

Periodista: Lo anticipamos. Todo por las presidenciales.

I: No estoy tan seguro. Creo que lo usan de excusa algunos que tienen ganas de ganar terreno en lo local. Usted sabrá que han estado sondeando algunos nombres para ponerle un candidato en frente a Adriana Nazario y meter ruido en el PJ.

P: ¿Ya tienen precandidatos? Evidentemente se venía charlando desde hace tiempo.

I: Los massistas esperan que el ministro de Economía llegue a presidente y, si eso llega a pasar, los va a tener con una ventaja. La José Manuel es la que viene buscando nombres para hacerse fuertes y elegir a uno de la lista corta.

P: ¿Quiénes son?

I: Me pasaron algunos. Está Jorge Méndez, que fue ex candidato intendente y funcionario municipal. También Vilma Chiapello, su esposa, la ex directora de Pami. También José Ojeda, ex director de Apross y PAMI. Otro es Darío Peralta, el actual director de ANSES. Pero también hay nombres de gente que estuvo cerca de la actual gestión…

P: ¿Ex funcionarios?

I: Claro. Está Enrique Novo, que fue un rato secretario de Servicios Públicos. También Gustavo Dovis, quien fuera fiscal contravencional hasta que el intendente (Juan Manuel Llamosas) hizo la purga después de las provinciales. Ya se que son dirigentes que no tienen tanta valía, pero le aseguro que esos han circulado entre las conversaciones del massismo. Aunque también me contaron que están acercándose a un actual funcionario del llamosismo.

P: ¿Quién?

I: ¡Espere! No le voy a tirar toda la data ahora. Capaz en unos días salga a la luz. Aunque, si se fija bien, seguro lo saca. ¿Cuántos del gabinete podrían jugar como candidato de Massa? Pìense.

“Puentear” al Mójica

El dirigente opositor llegaba a la periodista con una inquietud sobre el vínculo entre el Municipio y el gobierno nacional. En declaraciones a LV16, la comerciante Alejandra Sempe aseguró que el presidente Alberto Fernández sigue en contacto con ella un mes después de haber sufrido un hecho de inseguridad que tomó relevancia nacional.

Dirigente: ¿Tan mal están las cosas entre la Muni y la Rosada? Digo, para que Alberto Fernández haya puenteado a la Muni en su momento… y lo siga haciendo (risas).

Periodista: ¿Por qué lo dice?

Dirigente: Los saqueos y robos de hace un mes nos pusieron en las tendencias de Twitter y portales nacionales. ¿Se acuerda que el presidente se había contactado con una damnificada? Lo sigue haciendo al día de hoy. Es un buen gesto, nadie lo niega. Pero yo también interpreto que no debe haber mucho diálogo con la Muni.

P: Seguramente algo de diálogo hubo. Al menos para el tema de los operativos en conjunto con gendarmería. Ahora, políticamente hablando, no sabría decirle. Sé que (Sergio) Massa había anunciado que iban a resarcir a los damnificados de esa oleada de hechos. Y la Muni fue respetuosa de esas medidas pero hasta ahí.

D: Siguen frías las cosas entonces.

Sanitaristas pidieron por Nazario

El periodista consultaba con su informante en el peronismo local para conocer detalles de un acto que vinculó al Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias con Adriana Nazario.

Periodista: ¿Vio algo del acto por el Día del Sanitarista? Dicen que hubo una peña bastante concurrida…con presencias sugerentes para el futuro de la política provincial, como Adriana Nazario.

Informante: ¡Fue distinguida! Le regalaron un ramo de flores y le agradecieron por su trabajo como ex funcionaria y ex diputada. Quedó medio raro, pero evidentemente querían mostrarla y mostrarse en apoyo a su candidatura.

P: Algo me habían adelantado hace un tiempo. Es más, me dijeron que iba a ser el día después del aniversario de la muerte de José Manuel de la Sota. Querían hacer un acto para pedir por Nazario intendenta.

I: Bueno, fue este. No hubo banderas y estuvo más que nada centrado en los trabajadores sanitaristas. Pero estaba clarito que fue una movida. La conclusión es que Ricardo Tosto (secretario general del STOS) fue confirmado como el ala sindical de Adriana Nazario en la campaña.

P: Entonces, ¿fue un acto mitad y mitad?

I: Como todos. Ahora, el detalle es que (Juan Manuel) Llamosas no estuvo. Bah, eso me contaron. Calculo que lo habrán invitado igual, ¿no? En otros momentos de la política, el STOS estuvo jugando fuerte para el intendente, pero ahora apuestan todo por Nazario.