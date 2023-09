Por Gabriel Marclé

Una semana después de haber ganado la interna municipal, la versión local de Evolución Radical y su candidato, Gonzalo Parodi, reaccionaron a una serie de declaraciones que revelan un cambio de época para el radicalismo a nivel nacional. Los dichos más resonantes fueron los del diputado Emiliano Yacobitti, casualmente uno de los dirigentes más vinculados con el armado correligionario riocuartense que competirá en 2024. Desde la crítica a Mauricio Macri por el acercamiento a Javier Milei, sus palabras tuvieron implicancia en el armado local de la UCR.

En su discurso victorioso del domingo de interna, Gonzalo Parodi había hablado de la vuelta a los orígenes del radicalismo, cuestión que podría relacionarse con los dichos de Yacobitti y el divorcio de quien fuera el principal fundador de Juntos por el Cambio. Sin embargo, los de Evolución Río Cuarto afirman que la escena nacional escapa -por ahora- al presente de la estrategia radical que está en plena formación. Es que, lejos de pensar en separarse del PRO y escindirse de Juntos por el Cambio, la oposición local piensa en seguir ampliando, aunque bajando el cuadro del ex presidente Macri, coincidiendo con el diagnóstico de “un amigo” -como definen a Yacobitti- y ratificando que “el límite es Milei”.

“No podemos cometer el mismo error dos veces y mucho menos con alguien que ve a Alfonsín como el peor presidente de la historia”, lanzan desde la Evolución riocuartense sobre el candidato de La Libertad Avanza, un discurso afincado en las bases del radicalismo y que reconoce el cierre de “una relación tóxica” entre la UCR y Macri. Sin embargo, el PRO -incluso el más macrista- sigue formando parte de los planes que tiene Parodi y su plataforma del 2024. “No estamos pensando una lista pura radical”, aseguran al expresar que “no se puede ganar con el radicalómetro”.

En ese sentido, la dirigencia que apunta a recuperar la Municipalidad tras dos mandatos consecutivos del peronista Juan Manuel Llamosas, recuerda que desde 1983, con diferentes formatos, el radicalismo tuvo éxito generando espacios más amplios y un modelo de apertura que les permitió gobernar la mayor parte del tiempo tras la vuelta de la democracia. La última prueba de esto se dio en 2012, cuando Juan Jure sumó al Partido Socialista, al Recrear de López Murphy, entre otros sectores extrapartidarios y conformó una exitosa alianza electoral.

“Seguimos trabajando con esa lógica”, dicen al asegurar que el eventual quiebre de Juntos por el Cambio no ponen una barrera a los armados de la campaña 2024, afirmando que “la voluntad no es sacar a nadie, sino sumar a gente nueva”. Por esta razón, la polémica entre radicales y Macri que agrietan el interior de JpC no asomaría como un factor determinante en la estrategia municipal. Es por eso que defienden su autonomía para captar nuevas adiciones en un plano territorial aislado de la cronología electoral del 2023. “No sabemos lo que puede pasar después de octubre, por eso seguimos trabajando concentrados en lo nuestro”, le comentaba a Alfil un dirigente de la primera línea opositora en el Imperio.

Aunque sostengan esta postura, los radicales de Evolución niegan estar desligados del proyecto de JpC que competirá con Patricia Bullrich en las presidenciales, otro de los nombres que recibió su buena tajada de críticas en las declaraciones del mencionado Yacobitti por el polémico spot de la futura cárcel que llevaría el nombre de la vicepresidenta.

Si bien la faceta local se impone en la estrategia política de estos días, los de Parodi siguen involucrados con el proyecto de la candidata opositora y su llegada al territorio local. Por supuesto, esto también repercute en el escenario electoral que se prevé para el año próximo: esperan que el caudal de votos de la ex ministra de Seguridad de la Nación se pueda trasladar a Parodi.

Para seguir trabajando en la campaña de Bullrich, los de Evolución evitan coincidir públicamente con las referencias de Yacobitti sobre la posibilidad de un ballotage con su candidata fuera de carrera (el diputado dijo que no votaría a Milei en un mano a mano contra Sergio Massa). “El único escenario que vemos es con Patricia presidenta”, afirman a tono con la candidata presidencial de JpC, quien visitará la ciudad el próximo 5 de octubre.

Los de Parodi, que en las PASO trabajaron para Horacio Rodríguez Larreta, aportan al armado de la agenda de Bullrich para su cierre de campaña en la capital alterna. La presencia territorial de los radicales que competirán en 2024 se volvió un valor importante para la candidata presidencial, a quien esperan posicionar al menos como la segunda más votada de la ciudad.