El ciclo “Folklore Real” continúa durante el mes de mayo

El ciclo dedicado a la música popular argentina, que tiene como escenario al Teatro Real, extiende su programación a lo largo del mes de mayo, y contará con la presencia de grandes referentes como Pachecos, La Colorida, Ceibo, y Emiliano Zerbini.
Cultura17 de abril de 2026
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En abril, la grilla continúa este jueves 16 con la actuación del grupo Cinco Sentidos que,  camino a la celebración de sus 30 años de trayectoria, deleitará a su público con un show especial y artistas invitados. El jueves 30 será el turno de Gabriel Polidoro, quien presentará su espectáculo “Concretando sueños”.

El programa “Folklore Real”, al igual que la exitosa “Temporada Real», prioriza la participación de artistas cordobeses y reafirma el compromiso con el talento de toda la provincia. En ese sentido, el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, destacó el valor de esta iniciativa que extiende su programación: “El ciclo nos permite acercar propuestas culturales de calidad a todos los cordobeses, que hoy tienen la posibilidad de disfrutar de nuestra música popular en un teatro tan emblemático, en pleno centro de la ciudad. Debido a la buena respuesta del público, decidimos ampliar la propuesta y continuar con más presentaciones”.

Por su parte, el Dúo Aruma, uno de los grupos participantes, que recientemente celebró sus 10 años de trayectoria, expresó su emoción y agradecimiento por haber sido convocados: “Vivimos una noche de mucha emoción. Haber recibido un reconocimiento por parte de la Agencia Córdoba Cultura y de su presidente, Marcelo Rodio, en este teatro a sala llena y en la provincia que elegimos para vivir, es un regalo maravilloso que nos impulsa a seguir por mucho más”.

 

Grilla detallada

16 de abril – Cinco Sentidos

30 de abril – Gabriel Polidoro

7 de mayo – Pachecos

14 de mayo – La Colorida

21 de mayo – Ceibo

28 de mayo – Emiliano Zerbini.

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