Omar Hefling presenta nuevo libro - Pichi Pereyra, una gran trayectoria - Toca la violinista española Violeta Diez - Bialet Massé sale a escena.

Si os queréis ir, idos

Una ofensiva popular es denunciada por Omar Hefling, escritor, periodista, asador e ingeniero, en el título de un libro que presenta esta tarde: La invasión de los Si-Quiri-Í (También llamados Onsovó). El acto tendrá lugar en el Centro Cultural España Córdoba (Entre Ríos 40).

Reunión de sus cuentos y crónicas publicadas en la revista mensual digital Tierra Media, desde hace tres años, es el segundo título de Los Libros de Tierra Media, colección que se edita en colaboración con el reconocido sello Recovecos. El primer título fue Alguien que recoja la palabra, de Marcelo Casarin.

Omar Hefling encontró un ritmo en la producción mensual de relatos, donde ha ensayado, por ejemplo, en forma de sátira, un retrato etnográfico del cordobés; una crónica oriental con tigre y todo; un cuento donde todos enloquecen gradualmente, incluido el lector; o una serie de ágapes de negrazones donde se debate el capitalismo salvaje. Con la otra mano, Hefling ha tomado nota de autores y ensayos que lo sorprendieron e invitaron a seguir sus pensamientos, y a tomar apuntes de sus palabras; o se arremangó para la crítica mordaz del mundo cultural, e incluso para retar a duelo a la ultraderecha, entre vino y vino.

Será hoy a las 19. Acompañarán al autor para festejar la fresca edición Martín Cagnani y Gabriel Abalos. Dibujará en vivo la artista Selene Cráteres, ilustradora habitual de las publicaciones de Hefling en Tierra Media. Y Gonzalo Biffarella ofrecerá unos pasajes de intervención sonora.

Felicitaciones a Pichi Pereyra

Esta tarde a las 19, en el Auditorio del Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba (Av. Costanera Ramón Mestre esquina bajada Alvear) recibirá el reconocimiento a su trayectoria artística, docente y profesional el baterista Carlos René “Pichi” Pereyra. Pichi, enorme músico y gran persona, salteño injertado en Córdoba, un imprescindible de la historia musical cordobesa y un percusionista que ha dado clase de versatilidad al abordar géneros varios. Para nombrar algunos de los proyectos que lo tuvieron en la sección rítmica hay que recordar La Banda Inestable, en los noventa, que no excluía el humor en sus arreglos y experimentos. Y asimismo su banqueta en La Eléctrica Folklórica, con el vientista andino y charanguista Bicho Díaz al frente, que también inscribía ricas bordaduras entre instrumentos y estilos. Por una larga temporada, Pichi ha sido parte de la banda histórica que acompañó a Piero, el Tano, en sus giras latinoamericanas año tras año. La enumeración se queda corta, pero al menos deja vislumbrar la absoluta justicia que le hace el Concejo Deliberante al destacar su labor en la escena durante medio siglo de música. Reconocimiento con que ya cuenta Pichi Pereyera entre los propios músicos y el público de años y, en no menor medida, entre las generaciones que se formaron al calor de sus clases, una cantidad de alumnos y alumnas, varios de ellos, a su vez maestros con los años. Aun bien reconocido, no viene nada mal una caricia desde lo institucional, para este querido músico de los nuestros.

Un Festival de Jazz no se improvisa

A las 20 prosigue en el Teatro Real (San Jerónimo 66) el Festival Internacional de Jazz, que hoy trae en su grilla a un proyecto invitado: Violeta Veinte (España), y a un guitarrista local, una leyenda como Daniel Corzo. La propuesta española tiene como referente a la cantante y violinista Violeta Diez, quien se presenta junto a Leire Corpas en guitarra y voz, y Javier Moreno Sánchez en contrabajo. La propuesta se interna en la libertad del jazz a partir de diversos impulsos, con predominio de la música popular tradicional española, que incluye mundos rítmicos variados y la impronta árabe que fortalece su identidad y su proyección. La violinista posee una formación clásica en su instrumento, pero encara sus sonoridad allí donde la música compartida la lleve. En ese laboratorio asoman el jazz contemporáneo, la canción de autor y el indie-rock, y la memoria sonora regional española. El concierto cuenta con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en colaboración con el Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA) y el Centro Cultural de España en Córdoba (CCEC).

También se destaca en la programación de este viernes el maestro Daniel Corzo, compositor y docente, una referencia desde los años ochenta en la guitarra del jazz, con la que sembró con gran talento y total compromiso las tradiciones del género en su expresión local. Entrada libre y gratuita por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.

Bialet Massé vuelve en teatro

En la sala Azucena Carmona del Real (subsuelo), por su parte, a las 20.30 se está presentando los viernes de noviembre la puesta Se viene, se viene, Bialet Massé es más que un pueblo, en el ciclo de Teatro Independiente. Se trata de una creación del elenco Los de la vuelta, un biodrama que toma como referencia la figura de Juan Bialet Massé basándose en tres huellas monumentales de su acción en Córdoba, entre el siglo diecinueve y el veinte. Abogado, médico, empresario, constructor, intelectual, Juan Bialet Massé es retratado por esta pieza durante la época en que se levantó el Dique San Roque, una obra de ingeniería mundialmente reconocida que Bialet encaró junto a Carlos Cassafousth, y que conoció el odio de injustos detractores. Un segundo cuadro propone la participación de Bialet en el Congreso Nacional de Educación y el tercero gira en torno a la producción de ese estudio extraordinario que dio nacimiento al Informe sobre el estado de la clase obrera en la Argentina, presentado a comienzos del siglo veinte. En escena Toto López, Horacio López. Dirección de Susana Palomas.

Entradas a $20000 disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.