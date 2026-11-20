Cuando el mundo se le vuelve hostil y no puede vislumbrar salidas para la situación que atraviesa, mucha gente se aferra a creencias religiosas que al menos brindan una convicción de que hay un ser superior que proveerá las soluciones a los problemas. Por supuesto, se puede sospechar que esa clase de liturgia alienta el conformismo y deposita la voluntad de cambio en lo sobrenatural en lugar de promover que sean los mismos individuos los agentes dispuestos a unirse para que las cosas tomen un curso diferente. Pero eso no quita que haya multitudes convencidas de que en el credo está la salvación.

No necesariamente ese culto se debe encuadrar dentro de los dogmas espirituales establecidos a lo largo de los siglos, sino que bien puede tratarse de ideas laicas en las que cifran todas sus expectativas quienes las toman como una verdad revelada. Pensar que existe una sentencia absoluta tras la cual se halla el modo de concretar los sueños postergados ha sido la variante que encontraron aquellos que abjuraban de las religiones, aunque no por ello dejaban de considerar sagrados ciertos textos y se prosternaban ante líderes que se definían como únicos garantes del derecho a una vida mejor.

También es factible detectar este tipo de fenómenos en la tendencia común entre los adolescentes a idolatrar a estrellas de la música, el cine o el deporte, como si en ellos estuviera la llave que abre las puertas de esas fantasías tan difíciles de materializar. Lo grave sucede cuando tales manifestaciones se prolongan en la adultez y retrasan el proceso de maduración, por el cual un individuo se reconoce como artífice de su destino y reniega de poner en manos de otro la decisión de hacia dónde dirigir sus pasos, tomando ejemplos ajenos como una brújula de norte preciso.

Pero claro, hay momentos de flaqueza en los que todos los caminos parecen cerrarse y no asoma escapatoria a esa realidad frustrante que en nuestro país se presenta de manera cíclica desde el siglo pasado. Es entonces cuando arrecia la necesidad de buscar una guía externa, una luz que alumbre ese futuro tan temido a raíz de las circunstancias del presente. Y si esa esperanza se encarna en algo, sea lo que sea, habrá infinidad de fieles proclives a arrodillarse ante tal altar para rogar que el universo se apiade de ellos y les suministre lo que están requiriendo.

En tiempos de la hiperinflación de fines de los ochenta y durante la década menemista, una camada de jóvenes descartados por el sistema y descreídos de esa democracia que no les garantizó ni comida, ni educación ni salud, descubrió en el rock un salvavidas que podía sacarlos del ahogo, o al menos aliviar su pena. Y eligió en ese maremágnum al grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota como abanderado de su lucha contra un orden social que los dejaba fuera de todo, a través de patovicas que les negaban el ingreso al disfrute que otros ostentaban.

Las letras del Indio Solari, que iban de la mística al realismo más crudo, representaron para esa generación un código de pertenencia que les daba acceso a una comunidad de pares, donde nadie iba a excluirlos siempre y cuando portaran las banderas indicadas. La prédica por lo alternativo resultaba tan seductora que se contaron por cientos de miles sus seguidores, y eso obligó a que los conciertos, convertidos ya en ceremonias rituales, tuvieran que escenificarse en sitios capaces de albergar a esas legiones de fans, cuyo número crecía según aumentaba la recesión económica y la carencia de oportunidades en el mercado laboral.

La muerte del Indio Solari el pasado 5 de junio sometió a un estado de orfandad a esas chicas y esos chicos que hoy son mayores, pero que siguen prendados de una figura paterna que les dio sentido a sus acciones juveniles. Sentimiento que parecen haber heredado los que no llegaron a conocer a los Redondos en tiempo real, y que de todas maneras descubrieron en esa música algo que les estaba faltando. Se trata de una veneración incomprensible para quien no está imbuido de la cultura ricotera, más vigente que nunca en estos días en que las nubes ocultan el sol.

Por eso, no debería sorprender que la actividad más convocante de la ya finalizada Feria del Libro Córdoba haya sido la charla sobre el Indio Solari que ofrecieron Marcelo Figueras y César González con la moderación de Íbero Martínez, en la explanada oeste del palacio municipal. Bajo una gigantografía de bienvenida a León XIV que permanecía desplegada a un costado del edificio, la imagen de los disertantes era la de dos ministros de esa fe rockera en la que una gran cantidad de creyentes encomienda su suerte, aun sabiendo que ese dios pagano no ha prometido ni resurrección ni juicio final.