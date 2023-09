Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Rozzi esquivó a Massa

El militante peronista se comunicaba con la cronista, luego de oír las declaraciones del secretario de Trabajo municipal, Iván Rozzi. En diálogo con el programa Así son las cosas, el funcionario evitó decir que votaría a Sergio Massa en un balotaje entre el candidato de Unión por la Patria y Javier Milei.

Militante peronista: Estamos todos locos. Hay radicales que no tienen drama en decir abiertamente que, en un balotaje entre Massa y Milei, votarían a Massa… y después tenemos peronistas que evitan decir a quién votarían. Cuando se les hace la misma pregunta. Así como lo escucha.

Periodista: Le haré una pregunta tramposa, ¿de qué línea del peronismo me está hablando?

M P: Buena pregunta. Parece que bien schiarettista, por lo que escuché. Iván Rozzi, que viene del sector gremialista y que en su momento fue incorporado a la gestión municipal mientras militaba en el “albertismo”, ahora no quiere decir a quien votaría en un posible balotaje.

P: Ojo, lo escuché y dijo que su voto estaba “casi cantado”. De alguna manera dio a entender que votaría a Massa, ¿o no?

M P: Si te lo preguntan de manera directa, no cuesta nada decirlo. Pero bueno, se ve que se alineó bien fuerte al discurso cordobesista. Eso sí: prometió que de haber segunda vuelta, ahí si iba a responder la pregunta de manera explícita.

P: ¿Qué me dice de que negó que vaya a ser uno de los tantos precandidatos a intendente del PJ?

M P: No es la primera vez que lo nombran a Rozzi en ese sentido. Y no debiera sorprendernos que se escuchen más nombres de peronistas que aspirarían a ese cargo, aunque quede todo en rumores. ¡El que nunca haya sido nombrado como posible candidato, que arroje la primera piedra!

¿Desunión post interna en la UCR?

El periodista dialogaba con su informante en el radicalismo, quien le comentaba sobre algunos movimientos que sucedieron después de la interna que consagró a Gonzalo Parodi como el candidato a intendente del centenario partido.

Informante: No sé si lo habrá notado, pero después de la interna desaparecieron de escena los que perdieron. Gabriel Abrile y Gonzalo Luján se pusieron para la foto con Parodi, dieron a entender que iban a trabajar en unidad para el proyecto y volvieron a su actividad profesional.

Periodista: ¿Y eso qué significa para usted?

I: Para mí y para unos cuantos más, se están dando señales de desunión que pueden poner en riesgo el proyecto del radicalismo. Como dijo Parodi, tienen que estar todos para competir.

P: Pero pasaron poquitos días después de la interna y falta bastante para que arranque la campaña fuerte acá. ¿No le parece apresurado hablar de desunión?

I: No. Y le voy a dar una señal de por qué lo creo. Hay una campaña nacional en la que todos podrían ir tomando ritmo de trabajo y acercarse, pero está cada uno con lo suyo. De hecho, me dicen que el bando radical que trabaja con Patricia Bullrich no ha convocado a muchos de los que trabajaron para Horacio Rodríguez Larreta. Como si hubiera lugar para andar mezquinando apoyo.

P: ¿Entonces?

I: Le cierro la idea. O están dando por perdida la presidencial y toman aire para cuando arranque la campaña municipal, o están demostrando que no pueden trabajar juntos y el radicalismo avanzará con lo que tiene Parodi. Me parece que el 22 de octubre se podría haber dado un mensaje al peronismo ganando con Patricia y la militancia radical unida. No la veo posible ahora.

“Le conocimos la voz”

El militante peronista dialogaba con el periodista sobre una nueva aparición en escena de Adriana Nazario.

Periodista: Ya que lo tengo acá, aprovecho para preguntarle cómo viene la campaña…

Militante: ¿Cuál de todas? (risas)

P: Es verdad. Debí ser más específico. Le preguntaba por la de octubre. No veo mucho entusiasmo.

M: Estar entusiasmado por las presidenciales es un ejercicio bastante difícil de hacer. Imposible, de hecho. Por suerte después se viene la municipal, que se pone bastante picante.

P: ¿Ya está trabajando en eso?

M: No, aun no. Pero veo que se están moviendo todos. Eso es lo importante, que la gente empiece a entusiasmarse con el 2024 y eso contagie un poco. El problema es cuando algunos dicen querer ser, pero no lo vocalizan. Como si estuvieran con miedo a decirse candidatos. A algún candidato recién ahora le conocimos la voz.

P: ¿A qué se refiere? Mejor dicho, ¿a quién?

M: Recién estaba en Instagram y vi un posteo de Adriana Nazario, el primero en el que se la ve hablando, diciendo algo. Se ve que la coachearon.

P: ¿Me va a decir que no conocía la voz de Nazario? (Risas)

M: Es una forma de decir. Pareciera que tienen miedo a decir algo de más. Yo creo que deberían estar más presentes, dar más notas, hablar con toda la gente y no con alguna.

P: ¿Y qué anduvo haciendo la ex diputada?

M: Visita a la empresa Biofarma. Obviamente, quiere mostrar ese perfil de su campaña, el de acercarse a las industrias locales y decir palabras bonitas sobre el “orgullo” que generan para la ciudad. Evidentemente no alcanza con hacer campaña en los barrios y clubes sociales.

P: Entiendo lo que dice. Pero, ¿no es algo que hacen todos?

M: Tiene razón. También vi que Camilo Vieyra está de recorrida por empresas, cosa que es más de su perfil. Otro más que tiene problemas con la voz se ve. ¡Hablen más! Después quieren que uno vaya a militarlos.

¿Con gusto a poco?

El trabajador municipal llegaba a la periodista para comentarle su punto de vista luego del acuerdo firmado entre el Sindicato de Trabajadores Municipales (SUOEM) y el Ejecutivo lovsl.

Informante: La molesto porque quería que conozca la perspectiva de algunos trabajadores que fuimos a las asambleas y participamos activamente en la cuestión gremial pero que nos quedamos con gusto a poco.

Periodista: ¿Por el porcentaje acordado?

I: No tanto por eso sino por algunas cuestiones de forma. Aunque no hubo paro, no se puede negar que fueron varias jornadas de movilización y asambleas y se hicieron algo extenuantes en los últimos días.

P: ¿Por qué razón?

I: Si bien hubo debate y todo, más allá de la recomposición salarial, a mí me dio la sensación de que prácticamente se pasó por alto el tema de la canasta básica. Porque más allá de los números, los trabajadores de las categorías más bajas están bastante lejos de cubrirla. Por eso le digo, cuestiones de forma con las que algunos no estamos de acuerdo.

P: ¿Cómo cuáles?

I: El martes, por ejemplo, algunos llegamos a la asamblea pensando que se iba a seguir discutiendo la oferta del Ejecutivo pero la propuesta estaba casi cerrada.

P: ¿Rescata algo del acuerdo? Más allá de lo que me acaba de transmitir.

I: Hay varios compromisos que hizo el Ejecutivo para los próximos meses: concursos, rediscutir la paritaria en noviembre. Esperemos que cumplan pero, mientras tanto, a seguir ajustándose el cinturón.