De naranjitas a “constatadores”: Passerini recauchuta el sistema

El intendente Daniel Passerini pidió celeridad en el tratamiento de la reforma al sistema de estacionamiento medido en la ciudad de Córdoba y la semana que viene, el proyecto que apunta a modificar la actividad de los naranjitas, tendría luz verde en el Concejo Deliberante.

A través de la modificación de diversas ordenanzas municipales, el texto que ayer fue despachado, que hoy tomará estado parlamentario y que se aprobaría en el recinto el jueves de la próxima semana, establece un nuevo marco legal para ordenar -se supone de manera definitiva- uno de los problemas urbanos que más polémica y conversación pública generó en los últimos meses.

¿Qué hacer con los naranjitas? Fue el gran disparador que estructuró la discusión que se abrió, primero, en la Legislatura de Córdoba donde finalmente se aprobó una ley marco con la modificación del Código de Convivencia; y luego en el ámbito de la ciudad de Córdoba.

Para el oficialismo local, lo que se aprobará es una iniciativa completa e integral que beneficiará a los cordobeses y ordenará un sistema que lleva años desmadrado; en cambio, para una parte de la oposición, es todo lo contrario. Lo que terminará saliendo, dicen, no cambiará nada la realidad del estacionamiento en las calles de la ciudad y, por el contrario, complejizará aún más la problemática permitiendo el empadronamiento de nuevos naranjitas y ampliando zonas.

Lo cierto es que el proyecto compatibilizado que ayer se despachó con el acompañamiento del bloque Frente Cívico y de Ciudadanos Gabriel Huespe, otorga la exclusividad de la prestación del servicio a cooperativas de trabajo “debidamente registradas”, eliminando por completo el uso de efectivo en favor de pagos digitales. Una propuesta muy alejada de aquellas más radicales que buscaban prohibir directamente la presencia de los naranjitas y reconvertir el servicio.

De hecho, ediles como Jessica Rovetto Yapur hablan de una "trampa" del oficialismo considerando que lo que se aprobará "no es prohibición, es legalizar la extorsión dándoles poder de multa".

En el texto que se sancionará, se especifican los horarios de vigencia, las tarifas vinculadas al precio del combustible y los requisitos de capacitación y antecedentes para el personal encargado de las tareas de control. Se pretende introducir un cambio de paradigma en torno a la figura del naranjita que ahora pasará a ser “constatador” y que, vía reglamentación, incluso, se le cambiará el color de la pechera que dejará de ser naranja para ser marrón. Como se sabe, se elimina el intercambio de dinero con el automovilista y, en cambio, el rol pasa a ser de “controladores” de los vehículos estacionados.

Asimismo, se introducen multas que podrían llegar hoy a los 800 mil pesos para quienes operen sin permiso; el texto define también cómo se deberán administrar y distribuir los fondos recaudados. Por último, la normativa exige un monitoreo transparente mediante informes semestrales que deben remitirse al cuerpo legislativo local.

A saber:

Días y horarios: El servicio funcionará de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas y los sábados de 08:00 a 14:00 horas. Los domingos y feriados el estacionamiento será gratuito, exceptuando los eventos de concurrencia masiva

Precio y modalidad de pago: El valor de la hora se fija en el 60% del precio de un litro de nafta premium de YPF (actualizable mensualmente). Para eventos masivos, el valor asciende al 100% de dicho litro de nafta.

- Se prohíbe el cobro en efectivo; el pago debe realizarse exclusivamente a través de medios digitales y una aplicación municipal que permitirá geolocalización, pago y alertas de emergencia.

- Prestadores del Servicio (Cooperativas): La licitación está destinada únicamente a cooperativas de trabajo debidamente registradas

- Los ingresos se distribuirán en un 80% para las cooperativas y un 20% para el municipio

Requisitos y personal: Los trabajadores de las cooperativas (constatadores) deben ser mayores de edad, no tener antecedentes penales (incluyendo el registro de delitos contra la integridad sexual), no poseer otro empleo registrado y tener domicilio en la ciudad

Además, recibirán formación obligatoria en RCP, resolución pacífica de conflictos, seguridad vial, atención al ciudadano y uso de herramientas digitales, entre otros

Funciones de Control: Los permisionarios deben constatar que el usuario haya iniciado el sistema digital y, si no lo hizo, dar aviso a la autoridad. No tienen poder de policía municipal

Sanciones a la actividad ilegal: Se incorpora una sanción específica para quienes ofrezcan servicios de estacionamiento y cuidado de vehículos de manera ilegal. Las penas incluyen trabajo comunitario, multas y/o prohibición de concurrencia a ciertas zonas, duplicándose las multas en contextos de eventos masivos

Transparencia: La Secretaría de Gobierno administrará una cuenta especial y deberá remitir un informe semestral al Concejo Deliberante con los movimientos contables y el listado actualizado de cooperativas autorizadas. Los fondos se destinarán al mantenimiento del sistema, señalización, grúas y capacitación.