El lugar del que venimos

J.C. Maraddón



Después de atravesar el tormentoso periodo de la dictadura, hace 40 años la cultura cordobesa pugnaba por recuperar el tiempo perdido y vencer los obstáculos de una censura que, a pesar de la plena vigencia de las instituciones, seguía soterrada en reparticiones burocráticas donde la represión se ejercía en modo de baja intensidad. Llevó mucho más de lo pensado lograr que esa estructura montada para acallar todo lo disonante se desmoronase por completo, aunque siempre haya habido reflujos conservadores que buscaban reponer esa postura paternalista de determinar a qué cosas puede la gente tener acceso y a qué cosas no.

Era tal el fervor popular que se vivía en aquella primavera de 1983, que las autoridades impuestas que gobernaban el municipio y la provincia accedieron a realizar en octubre de ese año la Primera Exposición Feria Internacional del Libro del Autor al Lector, cuyas actividades se desarrollaron en el predio Ferial Córdoba del Chateau Carreras. Se trata de un antecedente que puede resultar vergonzante para la actual Feria del Libro cordobesa porque se desarrolló antes de la recuperación democrática, y tal vez por eso no suele ser mencionado en los registros históricos del encuentro literario al que oficialmente se considera como inaugurado en 1987.

Oscar Hermes Villordo, Osvaldo Soriano, Syria Poletti, Marcos Aguinis, Beatriz Guido, Jorge Asís, Ernesto Sábato, Manuel Mujica Láinez, Poldy Bird, Roberto Fontanarrosa, Enrique Medina, Dalmiro Sáenz y Marta Lynch fueron algunos de los destacados escritores que vinieron como invitados a aquel evento, para tomar parte de presentaciones, charlas, mesas redondas y firmas de ejemplares. La magnitud de semejante lista es representativa de la importancia que tuvo aquella feria, a la que asistieron también dirigentes políticos que se encontraban en plena campaña electoral, como el futuro vicepresidente Víctor Martínez, quien integraba la fórmula de la UCR encabezada por Raúl Alfonsín.

Haber accedido a que se organizara una acción cultural de tamaña envergadura no debe leerse como un acierto del régimen, sino como el efecto de la presión de los ciudadanos para que más temprano que tarde se pudiera gozar de las libertades conculcadas por el golpe de estado de 1976. Al igual que otros logros de entonces, no sería justo entender estos permisos cual si fueran concesiones; en todo caso, sería más apropiado anotarlos como conquistas de una sociedad que ansiaba expresarse sin coerciones y que deseaba disfrutar de un acceso a la lectura que no fuese objeto de filtros estatales.

El próximo jueves, dará comienzo la 37ª edición de la Feria del Libro Córdoba, cuyos responsables son hoy la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, la Agencia Córdoba Cultura de la provincia de Córdoba, la Cámara de Librerías, Papelerías y Afines del Centro de la República (CALIPACER) y la SADE. Y como lema rector se ha decidido esta vez combinar “Ciudadanía y Democracia”, en honor al 450° aniversario de la fundación de la ciudad Córdoba y los 40 años que se están cumpliendo de vigencia ininterrumpida del sistema democrático.

Por muchos autores notables que vengan en esta ocasión, difícilmente se pueda equiparar a esa legión de abanderados de las letras que llegó a Córdoba allá por octubre de 1983. Pero tal vez más importante sea la participación que en la actualidad tienen en la feria los protagonistas locales de la cultura, incluyendo en esa nómina varios que han trascendido más allá de los límites provinciales, para insertarse en el mercado nacional e internacional. Celebrar las cuatro décadas de democracia tendría que conllevar una reflexión acerca del lugar de dónde partimos; y además, una puesta en claro del lugar al que no queremos volver.