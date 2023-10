22-O: Dirigentes locales repuntan campaña y el viernes debaten

Por Julieta Fernández

El próximo viernes se llevará adelante un debate de dirigentes de las cinco fuerzas políticas que compiten en las elecciones presidenciales del 22 de Octubre. Hasta el momento, solo uno de los debatientes confirmados es también candidato a diputado nacional (Martín Toselli de Unión por la Patria). En tanto, por Hacemos por Nuestro País, la concejala schiarettista, Milagros Obregón, habría confirmado su asistencia. Por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, el dirigente juvenil Francisco López y, por la Libertad Avanza, participará Pablo Muñoz. Al cierre de esta edición, Juntos por el Cambio aún no había confirmado quien será su representante en el debate pero todas las fuerzas políticas convocadas confirmaron su participación.

Cabe hacer un repaso de quiénes son los candidatos a diputados nacionales de la ciudad y región. De las cinco fuerzas políticas que compiten el próximo 22 de octubre, tres de ellas cuentan con candidatos del departamento Río Cuarto. Hacemos por Nuestro País lleva al diputado nacional Carlos Gutiérrez (quien encabeza el tramo legislativo de Juan Schiaretti y se apunta por otro período en la Cámara de Diputados); Unión por la Patria lleva al intendente de Bulnes, Martín Toselli y Juntos por el Cambio tiene a dos nombres de la ciudad y el departamento: la empresaria riocuartense, Belén Avico y el dirigente del PRO Córdoba Sur y productor agropecuario, Julián Chasco.

La propuesta es impulsada por estudiantes de cuarto, quinto y sexto año del nivel secundario de la especialidad Sociales del colegio Hispano Argentino. Tendrá lugar el viernes a las 10.30 en el salón de la Sociedad Española. La estructura (con ejes temáticos propuestos por el estudiantado) plantea que el debate inicie con una presentación de cada fuerza política por parte de cada debatiente.

Posteriormente, el primer eje temático será “Trabajo y empleo joven” y cada participante tendrá tres minutos para hacer su exposición y habrá dos preguntas a modo de disparador. El segundo eje refiere a “Educación, Ciencia y Tecnología”, en el cual también dispondrán de tres minutos cada uno para exponer sus propuestas y se habilitará la posibilidad de dos preguntas disparadoras. Lo mismo aplicará para el tercer eje, “Desigualdad Social”, cuyos interrogantes planteados por los propios estudiantes apuntan a la descripción de las principales causas de la desigualdad social en los últimos años y cuáles son las medidas que cada fuerza considera oportunas para reducir dicha desigualdad.

Luego de los tres ejes temáticos se abrirá una ronda de intercambio de opiniones y respuestas entre los debatientes, en las que se estima que cada uno podrá utilizar aproximadamente tres minutos para sus intervenciones. Finalmente, cada expositor tendrá un minuto para realizar el cierre.

Repuntar la campaña

En la edición anterior, Alfil planteó que el llamosismo se sumó con más fuerza en los últimos días a la consigna “Schiaretti presidente”, pese a reconocer (sutilmente) que será difícil que el gobernador cordobés llegue a ocupar ese cargo, a juzgar por el resultado obtenido en las PASO. No obstante, en un escenario de tres tercios como el que se prevé, la figura del mandatario cordobés tiene la atención de fuerzas políticas como Unión por la Patria, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, atentos al porcentaje que pueda cosechar el candidato del interior.

Por Juntos por el Cambio, pese a que se reactivaron las folleteadas en distintos puntos de la ciudad, aún no se advierte una campaña “entusiasta” de cara a las urnas. No obstante, la dirigencia trata de mostrarse optimista y confiar en cosechar votos de quienes no fueron a votar en las PASO o quienes cambiaron su voto desde entonces. “La gente decide en los últimos días, el voto es muy volátil”, planteó la dirigente del PRO, Laura Rodríguez Machado a Radio Río Cuarto.

En tanto, el massismo local llevará adelante una reunión esta noche en el circuito Alberdi para trazar la nueva etapa de campaña rumbo al 22 de octubre.