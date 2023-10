Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Un chapista para la UCR

El militante radical se dirigía al periodista para comentarle sobre una de las publicaciones de Alfil.

Militante: ¿Así que el ‘turco’ (Juan Jure) está de vuelta en la ciudad? Mmm.

Periodista: Veo que estuvo leyendo el diario. Lo noto dudoso, ¿puede ser?

M: No tengo dudas de que Jure quiere volver a la ciudad porque hay gente que se lo demanda. Sigue midiendo y tiene presencia en los barrios. Pero, ¿es suficiente para ponerlo a jugar? A ver, a usted que le gustan las analogías, imaginemos que la plataforma política del radicalismo en la ciudad es un auto. Después que subió Jure, le quedaron algunos raspones. No voy a decir que lo chocó fuerte, pero tiene unos rayones que se notan. ¿Usted piensa que no se los van a hacer notar cuando pase por la calle?

P: (Risas) Buena analogía. Dicen que si Jure está de vuelta es porque lo llamaron.

M: A eso me refiero. Si van a seguir en esa línea, más les vale conseguir un buen chapista. Usted tiene que pensar que los muchachos peronistas están poniendo la máquina a punto y que tienen capital para borrar cualquier abolladura. Aunque Jure ayude, no podemos ser menos.

P: ¿Usted preferiría que no esté?

M: A mi me gusta competir con autos que estén cerca del 0 km. ¿Me entiende? Después hay que ver si el piloto lo sabe llevar, si dobla bien en las curvas y si cuida la pintura. No lo sabemos, pero ya sabemos de dónde arrancamos.

El incierto destino del Cívico

Tras varias improductivas consultas con dirigentes de la región sobre los armados que llegarán con la asunción de Martín Llaryora al frente del Gobierno, el periodista daba con un informante que le brindaba información sobre la situación del Centro Cívico de la capital alterna.

Informante: Hay mucha bulla sobre la cuestión del Centro Cívico de Río Cuarto y cómo va a quedar después de arrancar la era llaryorista, pero yo le tengo la posta.

Periodista: ¿Y cuál sería “la posta”? ¿Tiene nombres?

I: No, porque creo que hay una posibilidad que no se tiene en cuenta. Creo que todos están esperando que el cambio de mando también genere movimientos en los cargos del Cívico, pero se cruza la cuestión estratégica. ¿Me entiende?

P: ¡No! Pero no me de más vueltas y largue (risas).

I: No quiero decir que vaya a ocurrir, pero se está escuchando en algunos lugares que el gobernador electo está esperando que se resuelvan muchas cuestiones antes de empezar a repartir cargos y responsabilidades en el departamento

P: ¿La elección presidencial?

I: Sí, pero también la municipal. A ver, ¿por qué desarmaría el Cívico cuando todavía está en desarrollo una gestión municipal? Algunos piensan que eso puede ser riesgoso para la dinámica que está en marcha desde hace tiempo y que podría quedar tocada por cualquier cambio de mando. Es así, el que venga a hacer cargo de un nuevo Cívico llegará con lo suyo, su gente, sus ideas, sus órdenes. Tal vez Llaryora quiera dejar todo como está hasta después que asuma un nuevo intendente.

P: ¿Es posible algo así? Digo, imagino que hay gente preparada para los cambios que puedan venir desde el 10 de diciembre.

I: Los cambios siempre generan miedo e incertidumbre, dos cuestiones que no son positivas si se quiere conservar la ciudad por cuatro años más. ¿Mire si hay desplazamientos que después te juegan en contra? Los rencores pueden ser muy fuertes (risas).

En defensa de la Educación Pública

La periodista recibía un mensaje del informante respecto de una actividad organizada por diversos sectores de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Informante: Anda circulando este flyer (envía imagen). Se va a hacer una jornada en defensa y por el avance de la Educación Pública. Esa es la consigna en concreto. Convocan a hacer una pegatina y pintada de pasacalles frente a la Biblioteca Central.

Periodista: Algo me habían comentado pero se ve que ya tomó forma. Y es todo un mensaje que sea a pocos días de las elecciones presidenciales.

I: Totalmente. Al parecer, no solo las distintas agrupaciones estudiantiles y los gremios docentes acompañan la actividad. La propia Universidad, es decir la conducción, también respalda esta jornada.

P: Debe ir en línea con lo que la rectora (Marisa Rovera) planteó a varios medios en su momento. Creo que fue después de que Javier Milei ganara las PASO.

I: Claro, cuando Milei habló de “cerrar el CONICET”. Rovera salió con un posicionamiento fuerte que sorprendió para bien.

P: En lo personal, este tipo de actividades me recuerdan a lo que ocurrió cuando Nación adeudaba varios meses en gastos de funcionamiento, durante la época de Macri. Hubo una marcha multitudinaria, con mucha gente en las calles.

I: Cierto. Dirigentes de distintos espacios políticos. Hasta el propio intendente Llamosas había ido e incluso gente de Cambiemos.

P: ¿Cree que se replicará lo mismo ahora? No digo en cuanto a la cantidad de gente sino al respaldo de distintos espacios políticos.

I: Permítame dudar. Algunos dirigentes, a menos que se lo pregunten de manera directa, evitan salir al choque con Milei. Lamentable como cambian las cosas en tan poco tiempo.

Sin mover el amperímetro

La cronista recibía el mensaje de un informante de Juntos por el Cambio, quien se refirió a las declaraciones del intendente electo de Laboulaye, Gino Chiapello. En diálogo con FM Gospel, el actual secretario de Hacienda del Municipio, consideró que los anuncios de obras del PJ provincial (como la construcción de dos puentes) no fueron hechos que movieron el amperímetro en la intención de voto de los vecinos.

Informante JpC: Buena elección la de Chiapello en Laboulaye. Y (César) Abdala habrá respirado aliviado. Sin dudas lo tomará como un visto bueno a su gestión. Lo que me pareció interesante es lo que dijo el intendente electo sobre el PJ provincial y los anuncios de obras. Básicamente, que no movieron el amperímetro.

Periodista: Claro. Si bien lo de los puentes es una obra muy demandada hace décadas, Chiapello dijo que ya se había prometido en elecciones anteriores pero no se concretó. Yo interpreté que quizás hubo cierto “escepticismo” en los vecinos. De todos modos, ya se dijo que en estos días se va a llevar adelante el llamado a licitación.

I JPC: Podría decirse que ahora está bien encaminada la cosa, a diferencia de otras oportunidades.

P: Me dio la impresión de que, pese a lo que dijo, el intendente electo no confrontó mucho con el PJ.

I JPC: Está bien. No creo que tenga sentido hacerlo ahora. Va a tener que trabajar en conjunto con ellos por este tema.