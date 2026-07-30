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Capilla del Monte tendrá su primera Fiesta Nacional

La 24.ª Fiesta del Tejido Artesanal cerró con una gran noticia. La visita de la Diputada Nacional Carolina Basualdo trajo el anuncio de la presentación en el Congreso del proyecto de ley para declarar a la Fiesta del Tejido Artesanal como Fiesta Nacional.
Cultura30 de julio de 2026 Página especial
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La iniciativa responde a la solicitud del Intendente Santiago Arenas y representa un importante paso para reconocer el valor cultural, turístico e histórico de una celebración que ya es parte de la identidad de Capilla del Monte. En el cierre del festival también estuvo presente Fabricio Díaz, actual funcionario del Gobierno de Córdoba, quien acompañó durante muchos años el crecimiento de este encuentro desde su gestión.

Este año, la Fiesta reunió a más de 20 expositores de distintos puntos de Punilla y otras localidades cordobesas, quienes exhibieron y comercializaron sus creaciones. A lo largo de la programación, vecinos y turistas recorrieron la tradicional carpa de los artesanos y participaron de talleres de tejido, espectáculos y actividades para toda la familia, consolidando una propuesta que cada invierno atrae visitantes de varias zonas de la provincia y del país.

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La presentación del proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación apunta a que el evento obtenga el reconocimiento de Fiesta Nacional para su 25.ª realización. De aprobarse, permitirá posicionar a la celebración dentro del calendario nacional de fiestas populares, ampliar su promoción turística y cultural y dar mayor visibilidad al trabajo de las artesanas y artesanos que forman parte de esta tradición.

Ahora, el proyecto deberá iniciar su tratamiento legislativo con el objetivo de que el reconocimiento pueda concretarse para las bodas de plata del evento.

Seguimos tejiendo historia.

 

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