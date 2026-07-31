Buscar la ciudad ahí donde late el arte

Una coreógrafa, una cantante, un bestiario y puntadas en un bastidor.

Oficio y pensamiento de una coreógrafa

Continúa este viernes a las 17.30 el ciclo de entrevistas abiertas Helena, en el Museo Emilio Caraffa (Av. Poeta Lugones 411). Promovida y conducida por Francisco Larrambebere, la propuesta indaga en el trabajo creativo y en el pensamiento de referentes invitados de diversas disciplinas. En esta oportunidad el encuentro permitirá aproximarse al universo artístico de Mariana Belloto (1963), coreógrafa y artista multiplataforma nacida en Mar del Plata. Mariana es directora, coreógrafa y performer, creadora de más de treinta obras para escenario, site/specific y video, exhibidas en diversos espacios culturales y festivales internacionales. Es fundadora y directora del Grupo Performático Sur, GPS, con el que ha desarrollado importantes proyectos artísticos.

A partir de 2014 dirige Central de Creación, espacio dedicado a la experimentación, creación y producción de obras contemporáneas en residencia. En su trabajo autoral concibe el cuerpo como vehículo crítico y político, como territorio de tensión, memoria y construcción simbólica. Muestra predilección por una práctica artística híbrida que aúna la danza, la performance, la dramaturgia y el diseño sonoro y de medios audiovisuales, para crear obras en múltiples formatos y soportes. Su trabajo orienta el lenguaje coreográfico hacia nuevas formas de percepción y experiencia. Entrada libre y gratuita

Animales reales y fantásticos en el Chateau

Hoy a las 18 se inaugura la muestra Bestiario: animales reales y fantásticos en el Centro de Arte Contemporáneo. Chateau - Antonio Seguí. Las obras expuestas provienen de una convocatoria abierta a formar parte de una exposición en las salas del CAC, que alcanzó a toda la provincia. Cerca de trescientas propuestas de todas las expresiones, entre dibujo, pintura, escultura, objetos, instalaciones, producciones analógicas y digitales, registros audiovisuales, grabados y gráficos alternativos, respondieron al llamado, y se seleccionaron noventa y cinco obras. Las mismas se lucirán en compañía de obras de artistas invitados como Carlos Alonso y Antonio Seguí. El público realizará un recorrido tan diverso como sorprendente, donde conviven criaturas reales e imaginarias concebidas en diferentes materiales y técnicas. Se podrá visitar hasta el 8 de noviembre, de martes a domingo y feriados, de 12 a 19.30.

Arte textil en el hall del Real

En el hall de entrada al Teatro Real inaugura esta tarde a las 18 una muestra de arte textil presentada por el grupo Girasoles, especializado en el bordado como herramienta de expresión, memoria y encuentro. Su título es Ellas en nuestra historia, un homenaje a las mujeres destacadas de la historia cordobesa, realizado mediante el bordado colectivo.

El grupo se formó una década atrás en el Museo Municipal Iberoamericano de Artesanías, bajo la dirección de la profesora Fabiana García, y desde entonces desarrolla un trabajo artístico de gran valor en su especialidad.

Entre las mujeres a cuya memoria se dirige este homenaje, se cuentan personalidades de diversos campos del quehacer cultural, social, político, empresarial, religioso. Son homenajeadas, entre otras, la sindicalista Sara Astiazarán, la poeta Glauce Baldovin, la Abuela de Plaza de Mayo Sonia Torres, la creadora del ritmo cuartetero Leonor Marzano, la escritora Leonor Allende de Buffo, la pianista y docente Elvira Ceballos, y muchas otras. La inauguración contará con la participación especial del Coro Municipal. La muestra podrá apreciarse hasta el 16 de agosto de 14 a 20, todos los días.

Ver esculturas en un museo subterráneo

Desde el miércoles se encuentra al alcance de visitantes en el Museo de la Cripta Jesuítica (Av. Colón 100), la exposición Cosmogonía de hierro. Agua, tierra y aire bajo la ciudad, una propuesta que reúne esculturas contemporáneas en hierro y en acero realizadas por estudiantes de la Cátedra Espacio Expositivo II y del Taller de Escultura en Metal de la Universidad Provincial de Córdoba.

Las obras se muestran en uno de los espacios patrimoniales más singulares de la ciudad, las ruina soterrada de lo que alguna vez fue el Noviciado Jesuítico en la ciudad de Córdoba, sin intervenir en el patrimonio, limitándose a acompañarlo. La iluminación escenográfica las resalta desde la penumbra característica del sitio revelando texturas, sombras y reflejos que transforman la percepción del espacio sin alterar su identidad histórica.

Se puede visitar de lunes a viernes de las 9 a las 17, hasta el 28 de agosto.

Cordelia, la voz de una noche de jazz

En Medio Tono Club de Música (Rosario de Sante Fe 414) hay Noche de Jazz y se evocará el repertorio vocal de grandes cantantes del género a través de la voz de la cantante Cordelia Andrada, con acompañamiento en guitarra por Mariano Alberti. Cordelia nació en Tucumán y se encuentra radicada hace años en Córdoba. Se destaca en el plano interpretativo por su neta capacidad de comunicar sus emociones y su presencia escénica.

El dúo actuará en una íntima y sensible proximidad con el público, a la medida de un espacio, que apuesta a conciertos de pequeño formato. Canciones marcadas por las inolvidables Ella Fitzgerald, Billie Holiday y Sarah Vaughan se oirán a partir de las 21. Entrada general $10000.

Mañana: música de Piazzolla en el C.C.C.

Este sábado 1° de agosto, y el domingo, el Ensamble Municipal de Música Ciudadana presentará en el Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401) el programa Piazzolla: Alto Voltaje, en el ciclo Tangos en el Centro. Bajo la dirección de Damián Torres, y a partir de las 20, el ensamble recorrerá la etapa más innovadora del compositor, sus obras del período “eléctrico”. Contará como invitada a la pianista Vanina Conca. La entrada es gratuita.