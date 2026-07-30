A la altura de las circunstancias

Cada tanto, en el panorama de las series televisivas aparece alguna que recluta millones de fans y que por eso mismo despierta la necesidad de prolongar sus temporadas hasta colmar la ansiedad de sus seguidores, si es que tal cosa es posible. Frente a esta clase de fenómenos, está en los productores mensurar hasta qué punto la historia original es lo suficientemente flexible como para extenderse en el tiempo sin agotar su potencial. Y no son pocos los ejemplos de grandes éxitos que han sido dilapidados en la ambición de prolongar la duración mucho más allá de lo razonable.

Entre esos títulos que marcaron un antes y un después en el formato de las sitcoms, “The Big Bang Theory” reluce como uno de los productos más acabados, a partir de una fórmula que transformó a sus personajes en referentes de un prototipo de personalidad. Porque elevar a un grupo de nerds a protagonistas de una tira humorística, fue un acierto con doble mérito: no sólo se trató de una creación graciosa, sino que además sacó a esos jóvenes expertos en física de la incómoda posición que los condenaba al bullying, para mostrarlos como seres dignos de una atención especial por parte del público.

Las doce temporadas emitidas por la cadena CBS entre 2007 y 2019, dan cuenta de la popularidad que tomó esta producción estadounidense, cuya irrupción coincidió con la aceleración de los cambios tecnológicos y su influencia en la sociedad. De constituir una elite que se dedicaba a cuestiones que nadie entendía, en un breve lapso los científicos se convirtieron en los héroes gracias a los cuales esos avances se gestaban y concretaban, permitiendo que lo imposible se volviera real y que aquellas utopías de la ciencia ficción abandonaran el espacio de los sueños para ubicarse al alcance de todos.

De hecho, hasta el teórico Stephen Hawking y el astronauta Mike Massimino tuvieron su aparición en algunos de los episodios, donde interactuaban con esos caracteres ficticios que llevaban adelante la acción. Y si bien Leonard, Sheldon, Howard y Raj son caricaturizados como corresponde al planteo de una comedia, el solo hecho de que Chuck Lorre, creador de la tira, haya puesto el foco en este cuarteto, sirve para valorar el interés que empezó a generar la vida de los hombres de ciencia y sus dificultades para relacionarse con la gente común, encarnada desde un principio por Penny, la vecina.

Un eslabón fundamental en la rutina de esos simpáticos ejemplares, estaba dado por sus visitas a la tienda de cómics atendida por Stuart Bloom, donde ellos se regodeaban con las publicaciones que llenaban sus horas de ocio. Varias de las escenas más desopilantes de “The Big Bang Theory” transcurren en ese local comercial donde confluye un catálogo de fanáticos de diversa laya, entre los que sobresale el cuarteto protagónico. Dibujante y con estudios superiores de arte, Stuart irá ocupando un rol cada vez más destacado en el argumento, sobre todo a partir de que invita a salir a Penny.

Como no podía ser de otra manera, desde antes de que la serie culminara proliferaron los rumores sobre probables spin off, tal como ha sucedido con otras realizaciones de similar calibre. Y así fue como en 2017 se estrenó “El joven Sheldon”, una precuela que desarrollaba la etapa infantil de ese arrogante y a la vez inocente sabiondo con un coeficiente intelectual altísimo. Luego de siete temporadas, dio lugar a una precuela de la precuela, “Georgie & Mandy’s First Marriage”, sobre los padres de Sheldon. Por supuesto, ninguno de estos dos derivados pudo superar a “The Big Bang Theory” en cuanto a su repercusión.

Ahora, se encuentra disponible en HBO el primer episodio de “Stuart no logra salvar el universo”, donde el dueño de la comiquería asciende al plano central, junto a otros que en su momento supieron ocupar roles secundarios. Y lo primero que viene a la cabeza es esa sensación de que ya no saben cómo hacer para seguir exprimiendo un producto que fue único en su tipo y que dejó un sello indeleble en el devenir de la industria audiovisual, pero cuyo legado está en peligro de ser bastardeado por quienes no se animan a soltarlo.

Sin embargo, por lo que se ha visto en este capítulo inicial, la vuelta de tuerca que le han dado a la trama alimenta grandes expectativas, con Stuart navegando multiversos apocalípticos como si estuviera inserto en una de las historietas que tanto lo apasionan. Por más que se extrañe la chispa humoristica de “The Big Bang Theory”, esos estrafalarios individuos sometidos a viajes insólitos se enfrentan a situaciones tan risibles como inesperadas, que terminan sorprendiendo al espectador. Cada jueves, se sumará una nueva y breve grajea hasta completar las diez previstas para esta temporada debut, que carga con la cruz de estar a la altura de las circunstancias.