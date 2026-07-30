Córdoba, reservas de historia y arte

Nuevas muestras en el Museo Evita y reestreno de "Para hacer una película hace falta un arma".

Para ver películas hace falta el Cineclub

Yendo por el orden horario de los estrenos de este jueves en el Cineclub, la primera y la tercera función de la tarde corresponden a la nueva película de Almodóvar, maestro que sigue produciendo con agilidad un cine en el que la temática de estos años gira sobre la muerte y sus efectos en la vida de los otros. La protagonista intenta eludir el duelo por la muerte de su madre, pero todo va por dentro y acaba por aflorar en el desarrollo del relato. La vuelta de tuerca de esa historia es su apropiación, años después, por un cineasta que hace uso de ella para su próxima película, introduciendo un juego de realidad y ficción en el cual hay todavía espacio para aludir hacia fuera del relato, al “director general” del film, el propio Almodóvar, moviendo los hilos de la autoficción. Con Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia

A las 17.45, por su parte, este jueves impacta el reestreno especial de Para hacer una película hace falta un arma, documental local que se enraíza en la historia artística y política de Córdoba, y que permite ir hacia atrás mediante imágenes inéditas de hace cincuenta años. El hallazgo de material producido en los años sesenta y setenta, con origen en el Departamento de Cine de la Escuela de Artes de la UNC, es el privilegiado armado por parte de su director, Santiago Sein, de una narrativa donde las imágenes son puestas en su valor documental y permiten reconstruir un tiempo oscuro. Dos veces oscuro: por las circunstancias anti institucionales que mostraba ese período de violenta intervención militar y de enfrentamiento entre dos proyectos de país en la Córdoba industrial obrera y estudiantil; y también por la voluntad típicamente fascista de borrar testimonios de la lucha popular y de la enseñanza artística superior, una combinación “peligrosa” para un proyecto de sometimiento. Lo pasado no se puede cambiar, pero el pasado que regresa trae noticias de un tiempo que nos constituye, y nos devuelve luces que nos reorientan en una marcha entre sombras.

Bv. San Juan 49, entrada general $8000. Jubilados $7000. Abonados $800.

Tarde inaugural en el museo

El Museo Evita – Palacio Ferreyra (Av. Hipólito Yrigoyen 511) inaugura hoy a las 18.30 su nuevo bloque expositivo bajo el nombre de Fuerza Natural. Se dejarán habilitadas las salas de la casona para siete proyectos en lo que se manifiestan asuntos vinculados a la memoria, al territorio, a la naturaleza y otras temáticas.

En el 3er. Piso abren las salas K, L, para la muestra Los círculos del infierno, del maestro Carlos Alonso. Una serie de obras que evocan el descenso dantesco al dolor, la culpa y el castigo, elementos que no solo son experiencias personales, sino también sociales e históricas. Reúne series emblemáticas suyas como Manos Anónimas, El ganado y lo perdido, Infierno y Hay que comer. Curaduría por Romina Noelia Cerví junto al Equipo curatorial del Museo.

En el subsuelo inauguran varias propuestas. La Sala A-D contiene La construcción de la pintura, de Fernando Maza, obras caracterizadas por la presencia del paisaje, la perspectiva clásica y la ausencia del cuerpo humano, y que conducen la mirada hacia un territorio creativo propio e inquietante. Exposición desarrollada en articulación con el MNBA y en colaboración con la Fundación Angélica Zapata. Curaduría a cargo de Pablo De Monte.

También en el Subsuelo, Sala B, Alejandro Rosemberg presenta El oficio de la belleza, veintidós óleos que integran las series Materia Transitoria, Elogio de lo efímero y El oficio de la belleza, junto a naturalezas muertas que reafirman la tradición realista cordobesa. La curadora es Agustina Roca.

El Subsuelo cobija también Atar, entre territorio y lazo, de Carmen Buteler, en el Espacio T.

La artista explora la memoria material, la resignificación cultural de los tejidos y la vigencia de los lazos afectivos, a partir de una pieza textil mauritana y parte de una bicicleta atada, buscando significar un altar móvil. Equipo curatorial del Museo.

En el Segundo piso, Espacio Z (Cubo de vidrio), Pablo Peisino muestra 8 bits o el mundo en llamas, una instalación consistente en un cortinado de eslabones plásticos que evoca la estética de los videojuegos de los ochenta.

En el Parque del palacio, Luciano Colman expone la instalación Eco-sistemas de luz. Memoria de bioluminiscencia, que, aludiendo a las luciérnagas, confronta el impacto de la expansión metropolitana con la fragilidad de nuestro equilibrio biológico. Curaduría: Sebastián Pastorino.

En el ingreso del Museo, en el hall central, Hugo Aveta muestra Azul de Ultramar, una instalación que representa una gran vela de galeón suspendida desde el techo, trayendo reminiscencias marinas a la ciudad sin mar.

También se proyectará de ¿Dónde está lo perdido?, filme que explora la memoria mediante paisajes exteriores. En colaboración con EPEC, curaduría de Adriana Carrizo.

De ayer a hoy, un pueblo de indios

En el Centro Cultural UNC (Obispo Trejo 314) abre hoy a las 18 la muestra de Federico Robles y Pablo S. Reyna, Un pueblo de indios, consistente en fotografías históricas y contemporáneas de familias indígenas cordobesas, mostradas mediante un dispositivo circular transparente ubicado en la arquitectura del antiguo refectorio jesuítico. Se proyecta, además, Te cuento, otra historia. Tinku de saberes indígenas y académicos, una serie audiovisual que contiene cinco conversaciones filmadas entre investigadores de la Universidad y referentes de comunidades indígenas.

Dialogan Pamela Barrionuevo (Comunidad Barrionuevo-Bravo del pueblo Camiare-Comechingón) y Celina Hafford (directora del Museo de Antropologías - FFyH, UNC). Modera la investigadora en artes visuales Natalia Albanese.