Por Julieta Fernández

La semana próxima, el “Imperio del Sur” podría ser sede de un acto de cierre de campaña encabezado por la candidata a presidenta, Patricia Bullrich. Según pudo saber Alfil, aún resta confirmar la actividad pero el comité regional de campaña estaría trabajando en ese sentido. A pesar de la idea de que a Bullrich le podría costar “meterse” en un posible balotaje (especialmente luego de su desempeño en el debate presidencial de Santiago del Estero), la dirigencia local de JpC no quiere “tirar la toalla” antes de tiempo.

La atención puesta casi al 100% en la interna radical desvió la atención del radicalismo de la elección presidencial durante varias semanas. La interna tuvo lugar un mes después de las PASO y fue una instancia que sorprendió en materia de participación. La UCR local logró movilizar a más de 14.000 personas, superando el récord anterior en la interna en la que compitieron los ex intendentes Miguel “Chicharra” Abella y Antonio Rins.

Con la interna concluida y con el armado de Gonzalo Parodi comenzando a tomar forma, la elección presidencial volvió a estar primera en la agenda del armado local de Juntos por el Cambio. Aún se advierte cierta resignación en algunos sectores (por ejemplo, el ex precandidato radical, Gonzalo Luján, anunció que dará un paso al costado de la actividad política). Sin embargo, tirar toda la carne al asador podría tener un resultado positivo para el arco riocuartense de Juntos por el Cambio.

Por un lado, la expectativa de lograr un buen nivel de participación . A diferencia de las instancias electorales anteriores, la interna local rompió con la lógica de la “apatía” de la ciudadanía -sin ignorar que los núcleos con mayor estructura tuvieron recursos para poder movilizar votantes-. Aún así, en el escenario actual, la capacidad de movilización y llegada al territorio del partido centenario resulta clave para la campaña de Patricia Bullrich en la Capital Alterna.

Por otro lado, la posibilidad de vender una buena performance en la ciudad antes del 2024, independientemente del resultado a nivel nacional. Algo similar a lo ocurrido en las elecciones provinciales en las que Juntos por el Cambio (con Luis Juez como candidato) perdió frente a Martín Llaryora pero, en Río Cuarto, le ganó a Hacemos Unidos - con Juan Manuel Llamosas como candidato a legislador- por casi 7 puntos.

En ediciones anteriores, Alfil señaló que el núcleo Evolución (del que Parodi forma parte) había comenzado a tener un rol más preponderante en la campaña debido al nivel de convocatoria alcanzado por este sector en la interna del pasado 17 de septiembre. Bajo la premisa de que “quien gana, conduce”, este espacio del radicalismo comenzó a trabajar a la par del PRO departamental y el Frente Cívico, con dirigentes que también armaron la agenda de campaña de las Legislativas del 2021.

El arribo de la candidata a presidenta podría verse motivado a partir de la buena recepción que tuvo en Plaza Roca a comienzos de septiembre. La líder del PRO estuvo más de una hora en la plaza central dialogando con vecinos de la ciudad y tomándose fotos, pese a que no se llevó adelante ninguna actividad protocolar en el lugar. Aunque aún no está confirmado, Alfil pudo conocer que el plan inicial de la dirigencia local sería que Patricia Bullrich arribe a la ciudad el próximo 18 de octubre. También se había barajado la posibilidad de que Carlos Melconian visite Río Cuarto, aprovechando su paso por Córdoba el día de la fecha, pero ese cronograma no logró concretarse.

En 2019, pocos días antes de las elecciones generales, el entonces presidente Mauricio Macri, también eligió a Río Cuarto como una de las ciudades en las que llevó adelante sus actos de cierre de campaña bajo la consigna #SiSePuede.