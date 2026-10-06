El Intendente de Rio Ceballos, Ezequiel Lemos, avanza sobre una deuda de cinco décadas: el ex ACISO ya tiene un piso menos

El edificio perdió 20 metros de altura y ya se retiró por completo el último piso. El avance permite al intendente de Río Ceballos mostrar resultados sobre una deuda urbana de cinco décadas.
 
Provincial06 de octubre de 2026 Página especial

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En Río Ceballos, una de las decisiones de mayor peso simbólico de la gestión de Ezequiel Lemos empieza a verse desde la calle. El ex ACISO pasó de 50 a 30 metros de altura y su último piso quedó completamente retirado. La demolición modifica el paisaje y coloca al intendente frente a un resultado concreto sobre un problema que atravesó décadas.

El edificio inconcluso fue durante cincuenta años una referencia inevitable de la ciudad. Su permanencia condensó una historia de deterioro y soluciones pendientes. Intervenir sobre esa estructura supone, para el gobierno local, asumir el costo y la complejidad de una decisión largamente postergada.

“Decidimos hacernos cargo de un problema que llevaba décadas pendiente. Cuidar a nuestros vecinos también es actuar sobre los riesgos que durante años estuvieron ahí”, expresó Lemos.

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La seguridad ocupa un lugar central en el planteo municipal. La intervención busca reducir los riesgos asociados al deterioro del edificio, proteger su entorno y recuperar el perfil urbano. El cambio de imagen es la cara visible de una obra que requiere planificación y ejecución por etapas.

Según informó el municipio, se completó la demolición de paredes, vigas, columnas y losa del último nivel. Los trabajos se realizan de forma controlada, con contención de escombros y retiro ordenado de materiales. El proyecto contempla los cinco niveles superiores y preserva el funcionamiento de los sectores que se mantienen.

En términos políticos, el avance le permite a Lemos darle contenido a uno de los ejes de su gestión: hacerse cargo de los problemas históricos y convertir las decisiones en resultados verificables. El antes y el después del ex ACISO ofrece una imagen concreta de ese mensaje.

“Durante cincuenta años, esta fue una postal de Río Ceballos. Hoy, esa postal empezó a cambiar. Un piso menos. Un paso firme para dejar atrás el abandono”, sostuvo el intendente.

La obra sigue en marcha. Su alcance final todavía requiere nuevas etapas, pero el primer cambio en la silueta del edificio ya instala una diferencia frente a décadas de inmovilidad. Para Lemos, es también una prueba de gestión: sostener una intervención compleja cuyo avance queda a la vista de la ciudad.

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