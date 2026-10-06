Enroque corto | Resumen político: claves y movidas del día en Córdoba

Siciliano con ministra del Vaticano

El ministro de Vinculación de la Provincia se reunió con la secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina (PCAL) de la Santa Sede, Emilce Cuda.

Informante: Fue una reunión importante para avanzar en la organización de la agenda de lo que será la visita de Emilce Cuda a Córdoba entre el 20 y el 22 de octubre, donde recibirá el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Católica de Córdoba. Pero, además, se conversó sobre la venida del Papa a nuestra provincia.

Periodista: Me imagino lo exultante que estará el ministro de haber establecido ese vínculo…

I.: Uf, imagínese. Una gestión que lo tuvo a él solo, sin Quinteros ni Calvo compartiendo la agenda papal. Desde el Vaticano grabó un videíto contando que con Cuda compartieron la mirada de poner siempre a la persona en el centro, el trabajo, la dignidad, las oportunidades, la realidad de quienes más necesitan y el rol que deben asumir desde el Gobierno, las Iglesias y la sociedad civil.

Contra el fallo que deroga la ley de Tierras

La Coordinadora Socioambiental Córdoba vuelve a poner la defensa del territorio en el centro de la agenda con una concentración este martes frente al Patio Olmos. La convocatoria apunta contra el fallo de la Corte Suprema vinculado a la Ley de Tierras y busca sumar organizaciones de distintos sectores de cara a la movilización del 15 de octubre.

Informante: Esta vez el mensaje viene bastante más cargado políticamente. La propia gráfica de la convocatoria no deja demasiado margen para la sutileza: apunta contra la Corte, habla de “extranjerización de las tierras” y pone como consigna central la soberanía. Y hay un detalle que llama la atención: aparecen Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti. Los tres aparecen representados en la gráfica como presos, con el mensaje de fondo de una protesta que cuestiona el fallo y sus consecuencias sobre la legislación vinculada con las tierras.

Alfil: Córdoba se suma así a las movilizaciones que se realizarán en todo el país este martes.

I: Exactamente. En este caso, la convocatoria busca ampliar el frente. Organizaciones ambientales, asambleas territoriales, pueblos originarios, comunidades campesinas, trabajadores, docentes, jubilados, colectivos feministas, organizaciones de discapacidad y organismos de Derechos Humanos. También convoca a partidos y organizaciones políticas. La idea es que la concentración de este martes funcione como una instancia de articulación. hacia el 15 de octubre. La convocatoria presenta la jornada del martes como un paso previo a una movilización mayor. En otras palabras, buscan que el reclamo por la tierra y la soberanía no quede aislado, sino que confluya con otras demandas sociales y políticas. La discusión sobre la Ley de Tierras es el disparador, pero el objetivo parece ser bastante más amplio: construir una plataforma común de reclamos y medir cuánto puede crecer esa confluencia en la calle.

Karina-Prunotto, sintonía fina

El informante legislativo conversaba con el periodista, al que aprovechó para contarle lo siguiente.

Informante: Se sorprendería de saber la buena onda que pegaron la vicegobernadora y Karina Milei en el viaje a Francia por la Argentina Week.

Periodista: Usted sabe que algo había escuchado de eso, pero no sabía qué tan cierto podía ser… ¿es así?

I.: Yo le digo porque lo vi. Usted vio que la vice es muy simpática… muy entradora. Pero lo que me llamó la atención fue lo receptiva que fue la hermana del presidente. Tampoco yo me hubiera imaginado que iban a chichonear tanto.

P.: ¿A ese punto me dice?

I.: Pero, ¿cuándo le he mentido? En el viaje se tomaron varios cafés a solas, hubo conversaciones reservadas y otras, en público, muy animadas. Y le digo más, dejaron pendiente otro café para la vuelta, en Argentina.

Boretto recibió a universidades y diputados

El rector de la UNC Jhon Boretto recibió ayer en el Consejo Superior a un grupo de diputados nacionales con un temario concreto: las necesidades universitarias para sostener el funcionamiento del sistema. El telón de fondo es el inclumimiento de la Nación a la ley de financiamiento educativo y a los fallos judiciales que obligan a cumplirla, y la quinta marcha universitaria que será el jueves 15.

Informante: Boretto no estuvo solo. Lo acompañaron la vicerrectora Mariela Marchisio, el rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Rubén Soro; Federico Olivo Aneiros, Norberto Cena y Alberto Toloza, autoridades de las facultades regionales de Córdoba, Villa María y San Francisco de la UTN; la rectora de la Universidad Provincial de Córdoba, María Julia Oliva Cúneo; el rector de la Universidad Nacional de Villa María, Luis Negretti; la rectora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Marisa Rovera; y el rector organizador de la Universidad Nacional de Río Tercero, Pablo Yannibelli.

Alfil: ¿Muchos diputados?

I: Cinco oriundos de algún sector del PJ. Desde Gabriela Estevez, de La Cámpora, a los cordobesistas Carolina Basualdo, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres. El senador Luis Juez dijo que tenía que viajar a Buenos Aires por un tema del Consejo de la Magistratura que integra. La diputada Laura Rodríguez Machado avisó que estaba abocada al tema Presupuesto en cámara baja.

A: No era fácil que fueran. Iban a quedar en el centro de los reclamos.

Bornoroni mueve fichas en San Justo

El jefe libertario Gabriel Bornoroni pasó por San Francisco y se reunió con la concejal Cecilia Roffé, Guillermo Quiroga, armador en el departamento San Justo, y la diputada Laura Rodríguez Machado. Hablaron de construir una “opción competitiva” para disputar uno de los territorios históricamente fuertes del peronismo.

Informante: Bornoroni estuvo por San Francisco y hubo reunión política con Roffé, Quiroga y Rodríguez Machado.

Alfil: ¿Recorrida o armado?

I: Las dos cosas. Quiroga viene trabajando el departamento y Roffé tiene representación en la ciudad. Bornoroni quiere ordenar y ampliar el esquema libertario en San Justo.

A: ¿Con la mira en 2027?

I: Claramente. Ellos mismos hablaron de construir una opción competitiva para “poner fin a tantos años de peronismo”. San Justo ya entró en el radar.