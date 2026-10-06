La UCR arma el Congreso y Mauricio Jaimes suena para presidirlo

La nueva conducción de la UCR cordobesa empieza a poner en marcha los engranajes partidarios. Este jueves 8 de octubre, a las 16, Matías Gvozdenovich encabezará en la Casa Radical la primera reunión presencial del Comité Provincia desde su asunción. Uno de los puntos centrales de la convocatoria está en el Congreso partidario, la presidencia y en la nueva Carta Orgánica. El orden del día contempla la designación de apoderados titular y suplente, tesorero y vicetesorero, Congreso Partidario, y la conformación de la Mesa Ejecutiva, círculo rojo que tendrá la lapicera.

El Congreso es uno de los órganos centrales para la estrategia electoral del partido y será el ámbito que deberá intervenir cuando llegue el momento de definir la política de alianzas de cara a 2027. Por eso, detrás de una reunión que formalmente tiene mucho de puesta en funcionamiento de la nueva conducción, también empieza a jugarse el esquema de poder con el que la UCR llegará a esa discusión.

Todavía no está definido quién conducirá el Congreso, aunque en las conversaciones internas comenzó a tomar fuerza el nombre de Mauricio Jaimes. El legislador, que también aparece en las discusiones alrededor de la sucesión de Gvozdenovich en la presidencia del bloque radical de la Legislatura, tendría ahora la mira puesta en quedarse con la conducción del estratégico órgano. O mejor dicho, muchos radicales ven en la estrategia de Jaimes de presionar con la presidencia de bloque de la UCR para cerrar la presidencia del Congreso. Su nombre cae bien en varios sectores para ocupar ese cargo.

La convocatoria al Congreso radical se llevaría a cabo con todas sus autoridades, dentro de veinte días aproximadamente. El dato lo adelantó el diario Alfil en su edición de este lunes.

Más allá de la conformación de la Mesa Ejecutiva, Generación X se quedó con una mayoría holgada de Congresales. El dato le otorga al sector que conduce el partido una mayoría suficientemente amplia para controlar el Congreso y reduce considerablemente la capacidad de la oposición interna para condicionar las decisiones estratégicas. Ahora bien, cuando en el radicalismo hablan de alianzas, la mirada no está puesta únicamente en una eventual negociación con La Libertad Avanza. Ese sería el último capítulo, o la frutilla del postre, de una construcción que Rodrigo de Loredo ya empezó a trabajar por otros carriles.

El diputado viene tejiendo vínculos y conversaciones con distintos espacios de centroderecha con la idea de engordar un paquete considerable, para elevar el precio a la negociación, y que no sea solo UCR por lo que se firme, con una suerte de “UCR ampliada” que le permita sentarse a discutir desde una posición de mayor volumen.

Recién después aparecería la conversación más compleja, qué relación establecer con La Libertad Avanza y bajo qué condiciones. En paralelo, Gvozdenovich ya anticipó que una de las tareas de su gestión será avanzar sobre modificaciones de fondo en el funcionamiento partidario, entre ellas la reforma de la Carta Orgánica y del Tribunal de Conducta y la reactivación de los órganos de la UCR, para llegar a la elección con un partido prolijo y saneado (en todos los aspectos).