Llaryora en modo industrial: “Gobernar es generar trabajo”

El gobernador Martín Llaryora recorrió la planta de Santa Isabel de Renault, donde se presentó oficialmente la nueva pick-up Niágara, en lo que el mandatario consideró significa la reafirmación del peso del sector automotriz en la matriz productiva local.

En medio de la caída de los registros de la actividad industrial a nivel nacional, el mandatario destacó el “modelo Córdoba”. “Respetamos la seguridad jurídica, la libertad de prensa y los lineamientos. Decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos”, sostuvo, sin criticar directamente al presidente Javier Milei.

Llaryora destacó el impacto que tiene la llegada de un nuevo modelo para la industria y el empleo: “Lo que representa la Niagara no es nada más ni nada menos que alguien que trabaja y alguien que emplea”. A su turno, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, valoró: “Trabajamos codo a codo con quienes producen y trabajan. Junto al gobernador Martín Llaryora impulsamos proyectos clave y renovamos el compromiso diario de apoyar y potenciar el desarrollo productivo”.

El gobernador también puso en valor el acompañamiento de la Provincia al sector productivo y destacó el envío a la Legislatura de la nueva Ley de Promoción Industrial. “Córdoba acompaña el esfuerzo de cada una de sus industrias”, sostuvo, y señaló que la iniciativa apunta a contar con “una ley de industria que sea la más competitiva de Argentina”.

Premios a la Producción 2026, por la creación de empleo

Por la tarde, en el teatro San Martín de la ciudad de Córdoba, el Gobierno reconoció a productores, comerciantes e innovadores de la provincia.

Al destacar el rol del sector productivo en el desarrollo provincial, Llaryora remarcó que la generación de empleo constituye uno de los principales objetivos de la gestión y que para alcanzarlo es necesario sostener una política activa de acompañamiento a quienes invierten y producen. “Gobernar, en definitiva, es generar trabajo, y no se puede generar trabajo sin emprendedores”, afirmó, en una actividad que también le dio protagonismo al nuevo ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fernando Sibilla.

En ese sentido, el jefe del Panal renovó el compromiso de la Provincia con el entramado productivo cordobés: “Acompañar y apoyar a la empresa, a la producción, en definitiva, es saber gobernar bien, porque sin trabajo no hay progreso”.

A su turno, Sibilla dijo “Córdoba se define por lo que hace. Acá se forjó la industria, el comercio, los servicios, la ciencia y la tecnología, y se hizo siempre de una única manera: poniendo esfuerzo y sacrificio, inventiva y determinación, sin que nadie nos regale nada”.