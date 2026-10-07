Enroque corto | Córdoba al Futuro: Hernández Maqueda y Derecho al Futuro mueven sus fichas contra los colectivos

Córdoba al Futuro

El informante PJ compartió con el periodista una publicación de redes sociales de Miguel Magnasco y, antes de que el periodista preguntara, le contó de qué venía el asunto.

Informante Peronista: ¡Compañero! Mire en qué andamos: el cro. Magnasco acaba de lanzar la campaña “Córdoba al Futuro” y acá vengo a contarle de qué se trata.

Periodista: Amigo, gusto en volver a saber de usted. Cuénteme. ¿En qué anda?

I.P.: Bueno, la cosa viene así. Magnasco está al frente de un espacio bautizado “Una Nueva Política para la Ciudad”. Y desde ahí acaba de lanzar esta campaña que es, en realidad, una propuesta de participación ciudadana que va a preguntar a los cordobeses "¿Qué te gustaría que tenga la Capital del Futuro?"

P.: Bien. Lo sigo… Sí, sí… lo tengo de las redes sociales a Magnasco.

I.P.: La iniciativa busca proyectar el futuro de la ciudad en diálogo directo con la sociedad, para que sus respuestas sean la plataforma central de un programa que permita construirlo.

P.: Digamos, armar la plataforma electoral de abajo para arriba…

I.P.: Excato. Esto arranca el martes de la semana próxima. Las personas podrán mandar sus respuestas por redes sociales y voluntarios estarán dando vueltas por distintos espacios públicos con una urna para que los vecinos puedan escribir respuestas en papel y depositarlos.

P.: Ocurrente. Pero termínemelo de encuadrar a Magnasco.

I.P.: Es un compañero que está buscando una renovación del peronismo de la ciudad con un estilo distinto. Bastante fresco, me animaría a decirle. Según dice, está convencido que esa diversidad aporta competitividad al partido al ampliar el público al que el PJ le habla. Además, es el único dirigente peronista de la ciudad que habla de futuro y sale a confrontar ideas con De Loredo, que anda en una con el tema "Volver al Futuro", ¿vio?

Hernández Maqueda redobla la apuesta contra los “colectivos”

Después de la denuncia que le hicieron por “incitación al odio”, el legislador Gregorio Hernández Maqueda respondió con ironía en redes sociales y volvió a desafiar a los colectivos de la diversidad.

Informante: ¿Vio que a Hernández Maqueda lo denunciaron colectivos de la diversidad por “incitación al odio”?

Alfil: Sí, parece que el tema sigue escalando. Fue muy polémico

I: Y él, lejos de bajar el tono, redobló la apuesta. Compartió la noticia y escribió: “Los únicos ‘colectivos’ que conozco son los que tienen ruedas y andan por la ruta”.

A: Está claro que la denuncia no lo hizo reflexionar.

I: Más bien todo lo contrario.

Derecho al Futuro mueve fichas en Córdoba

El Movimiento Derecho al Futuro prepara para el sábado 17 de octubre un encuentro provincial en FAMAF, Ciudad Universitaria, con cuatro paneles y un cierre político. La actividad combinará discusión político-académica con una instancia de debate y organización del MDF en Córdoba.

Informante: La clave del encuentro provincial del MDF Córdoba es que no se trata de un acto partidario tradicional. Es una autoconvocatoria. El Instituto Soberanía que preside el exlegislador Omar Ruiz funciona como facilitador y desde ahí se armó una propuesta que busca discutir qué lugar puede ocupar el Movimiento Derecho al Futuro en Córdoba y, más ampliamente, qué proyecto de país se quiere construir.

Alfil: ¿Hay dirigentes conocidos en los paneles?

I: Hay una lista entre panelistas y dirigentes es amplia: Francisco Tamarit, Marcelo Ruiz, Luis García, Valeria Brusco, Darío Gómez Pucheta, Eduardo Massa, Julio Moyano, Mario Sosa, Olga Sayago, Mariana Mandakovic, Mario Oyola, Eduardo González Olguin, Pablo Tissera, Walter Sosa, Mirella Canu, Pablo Lutterini, Rodolfo Pérez, Pepe Márquez, Romi Ferrero, Sonia Golzman, Julio Moyano, Glenda Henze, Eduardo Di Cola, Zulema Farías, Daniel Pérez, Walter Pallavecino, Ralo Ávila, Horacio Viqueira y Omar Ruiz. Además, el panel “Democracia, Justicia y Universidad”, tiene una particularidad de contar con el abogado Miguel Rodríguez Villafañe y la vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales, Lili Córdoba que participan como independientes. Fueron convocados por el Instituto Soberanía para aportar desde sus especialidades y aceptaron participar.

A: ¿Y cuál sería el cierre político de la jornada?

I: El cierre busca justamente poner en común lo discutido durante los cuatro paneles. La idea es que no sea solamente una sucesión de exposiciones. Se busca que haya debate, intercambio y que de ahí surjan líneas de trabajo. Queremos que sea un punto de partida. Linda movida estamos haciendo, porque hay mucha gente con ganas de participar, de discutir y de organizarse.