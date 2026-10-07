El PJ enfoca La Falda para evitar que la oposición le grite un triunfo en marzo

El oficialismo provincial busca evitar que la oposición, unida o no, le grite un triunfo en la cara en las elecciones de La Falda, departamento Punilla, que se realizarán el 14 de marzo del año que viene, temporalmente cerca de las elecciones provinciales en las que el gobernador Martín Llaryora buscará su reelección. El radical deloredista Javier Dieminger, intendente de la ciudad, ya tendría un candidato competitivo, su actual secretario de Acción Social, Javier Montes, pero no estaría solo en el “padrinazgo” al dirigente. El ex Defensor del Pueblo de la Provincia, el también radical Mario Decara, de muy buenas relaciones con el cordobesismo, se habría acercado a Montes para jugar en la campaña. Según el PJ, el tironeo es fruto de la caída de la imagen de Dieminger tras dos mandatos en la localidad de 20 mil habitantes, y la especulación es que el perfil de Montes, mucho menos afín a Javier Milei que Dieminger y que Rodrigo De Loredo, permite pensar en una alquimia cordobesista con final auspicioso para Martin Llaryora.

Como sea, las opciones para el Panal en La Falda no son muchas. Como PJ, no tiene el volumen necesario para asegurar una elección competitiva e inaugurar el año electoral con un triunfo. Se habla de un extrapartidario, concretamente de un médico conocido en el medio, para pelear por el Ejecutivo municipal. En breve se estaría cerrando, y también en breve se definirá con qué sello o alianzas jugaría el oficialismo provincial, con la posibilidad de una estrategia similar a la de Marcos Juárez, donde el PJ no prohijó a ninguna lista pero estuvo detrás de quien resultó ganador con un sello vecinal, Germán Font. Otras opciones en la mesa, confían fuentes del Gobierno, es impulsar que otros municipios de triunfo seguro para Hacemos Unidos, no necesariamente de Punilla, voten en la misma fecha que la ciudad de las Siete Cascadas para atemperar un eventual triunfo opositor. Un modelo ya probado en 2023.

Punilla ha dado novedades políticas importantes por estos días. Tal como informó este diario en su edición del lunes, La Libertad Avanza, el Frente Cívico de Luis Juez y el PRO oficial sellaron un acuerdo departamental que dejó afuera a la UCR que gobierna al menos diez localidades del departamento. Un esquema de división de opositores al PJ que no pudo cuajar sin la venia de Gabriel Bornoroni y de Juez, que podría ser un ensayo de lo que tendría Llaryora enfrente en 2027 y que decididamente es el quiebre definitivo de la experiencia Juntos por el Cambio.

Por eso, no se sabe si los libertarios tendrán un candidato propio en La Falda para enfrentar a Montes, aunque se habla del bornoronista Leonardo Gribaudo. Tampoco se sabe si La Libertad Avanza prestará su sello o no. En Marcos Juarez no lo hizo. El cierre de alianzas es a mediados de diciembre y el de listas en enero, de modo que hay tiempo. Lo que sí se ve venir, si no hay arreglo entre De Loredo, Juez y Bornoroni, son dos listas fuertes no PJ para la banca de legislador departamental por Punilla que actualmente tiene el juecista Walter Gispert, oriundo de Villa Carlos Paz. El hombre del Frente Cívico puede repetir. Dieminger, ya fuera de la municipalidad faldense, apostaría por lo mismo. Sonríe el Panal, que intentará arrebatarle a la oposición el difícil departamento, posiblemente con Fabricio Díaz, intendente de Capilla del Monte en uso de licencia por su cargo en la Secretaría General de Gobierno que conduce Gustavo Brandán. Punilla, con Villa Carlos Paz como ciudad más importante, es adversa para el PJ y con historia de división, hoy subsanada, entre Caserio y Schiaretti, pero el llaryorismo dice que se tiene fe. “Por los buenos números” que tiene el Gobernador, aseguran cerca del mandatario, pero también porque el oficialismo está negociando con cuatro o cinco intendentes radicales de la zona para que corran sus fechas de elecciones y se alineen a las necesidades del cordobesismo.