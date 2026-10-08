Enroque corto | Política al día: movimientos clave, internas y reapariciones

Natalia con acto propio | ¿Entra Grumstrup y sale Valiente? | Agost Carreño presenta hoy su libro  | Reapareció Mestre y pidió por el financiamiento universitario
Enroque Corto08 de octubre de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil

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Natalia con acto propio

Se acerca el día de la Lealtad Peronista y la diputada de Defendamos Córdoba prepara su propio encuentro con la militancia.

Periodista: ¿Hará algo por su cuenta?

Informante: Sí, en eso está trabajando el espacio. Natalia de la Sota construyó una fuerza provincial, tiene votos propios y representa hoy a un sector del peronismo que no se siente contenido en el cordobesismo. Así que encabezará una movida propia.

P.: Por su lado, el PJ Córdoba está organizando algo también…

I.: Sí, un encuentro grande del PJ Capital. Para el interior se está trabajando distinto.

P.: ¿Cómo?

I.: No habrá un solo acto del partido a nivel provincial. La dirigencia de cada departamento o localidad está organizando su propio 17 de octubre, ya hay varios encuentros en agenda.

 

 

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¿Entra Grumstrup y sale Valiente?

El informante radical filo libertario mensajeó al periodista. Primero hubo foto, después explicación.

Informante Radical: ¿Ve la foto que le mando?

Periodista: Veo, ¿qué es?

I.R.: Lo que ve. El departamento Río Segundo amaneció lleno de esos carteles: “Leopoldo Grumstrup, Legislador 2027”.

P.: Hablamos del Grumstrup intendente de Pilar, ¿verdad?

I.R.: Así es. Parece que la última encuesta que se realizó en el departamento Rio Segundo por los Boinas Blancas ubica a Leopoldo como el mejor posicionado para encabezar la pelea departamental de la oposición. Y esos datos son coincidentes con encuestas de La Libertad Avanza que imaginan que, si los propios radicales lo bajan a pesar de los números, puede encabezar su oferta electoral en el departamento.

P.: Recuérdeme el nombre del actual departamental por Río Segundo.

I.R.: Valiente. Lucas Valiente.

 

 

Agost Carreño presenta hoy su libro 

Este jueves 8 de octubre, a las 18, el Colegio de Abogados de Córdoba será escenario de la presentación del libro de Óscar Agoscarreño, que invita a reflexionar sobre la verdad, la atención y la libertad en tiempos de algoritmos e inteligencia artificial.

Periodista: ¿Qué hay de interesante para este jueves?

Informante: Una presentación que promete. Óscar Agoscarreño presenta su libro ¿Quién está pensando por vos? La lucha por la verdad, la atención y la libertad en la era de los algoritmos y la inteligencia artificial. El prólogo es de Hugo Alconada Mon.

P: Interesante tema para estos tiempos.

I: Y te voy a spoilear algo. El libro arranca con una dedicatoria que ya plantea toda una provocación: “Dedicado a aquellos que confíen en que este libro fue escrito por mí, un humano”. Lo estoy leyendo y se lo recomiendo 

P: Entiendo que tiene mucho que ver con el trabajo de investigación que hizo Agost en Estados Unidos.

I: Así es. Agende. La presentación es este jueves 8, a las 18, en el Colegio de Abogados de Córdoba Capital.

 

 

Reapareció Mestre y pidió por el financiamiento universitario

Ramón Mestre posteó en clave anti Milei sobre el financiamiento universitario.

Informante: El ex intendente reapareció con un mensaje contundente contra la política universitaria del gobierno nacional. No logró sus objetivos en la conducción de la UCR Córdoba pero salió a dejar claro que su posición sobre Milei es distinta a la de Rodrigo de Loredo, que retuvo la presidencia del partido a través de su gente.

Alfil: Pidió que se cumpla la ley, no es tan revolucionario eso.

I: Bueno, pero salió a decir cosas. "Las reglas de la democracia son para todos. Las leyes que aprueban los representantes del pueblo no se eligen si se cumplen o no; se respetan. Sin vueltas, sin excusas y sin más demoras".

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