Susana Romano Sued ha muerto

Se fue Susana Romano. Nos dejó su Obra Poética Completa, como su indiscutido dominio de un mundo que aplaudimos, que nos deslumbró, del que aprendimos. Ella, una gran maestra, y también una aprendiz de la vida que la sometió a duras pruebas clavadas en el alma y en el cuerpo. La detención, el exilio, la enfermedad que supo sobrellevar con dignidad y valentía.

Obras suyas que quedan encendidas a su paso: Verdades como criptas (Premio Luis José de Tejeda 1980), El corazón constante, El Meridiano, Parque temático, Muros-Nomenclatura, y Procedimiento. Memoria de La Perla y La Ribera. Todas ellas testimonios de los tiempos presentes y pasados de cada uno de esos pasos.

La niña poeta nació en Córdoba, en 1947, y se fue ayer nomás, habiéndolo vivido todo, habiéndonos dejado todo. Ante ella una inclinación de respeto, un silencio hondo y siempre, en adelante, el recuerdo y la admiración.