Susana Romano Sued ha muerto

Se fue Susana Romano. Nos dejó su Obra Poética Completa, como su indiscutido dominio de un mundo que aplaudimos, que nos deslumbró, del que aprendimos. Ella, una gran maestra, y también una aprendiz de la vida que la sometió a duras pruebas clavadas en el alma y en el cuerpo. La detención, el exilio, la enfermedad que supo sobrellevar con dignidad y valentía.
Obras suyas que quedan encendidas a su paso: Verdades como criptas (Premio Luis José de Tejeda 1980), El corazón constante, El Meridiano, Parque temático, Muros-Nomenclatura, y Procedimiento. Memoria de La Perla y La Ribera. Todas ellas testimonios de los tiempos presentes y pasados de cada uno de esos pasos. La niña poeta nació en Córdoba, en 1947, y se fue ayer nomás, habiéndolo vivido todo, habiéndonos dejado todo. Ante ella una inclinación de respeto, un silencio hondo y siempre, en adelante, el recuerdo y la admiración.
Desde que murió en 2013, Alejandro Urdapilleta ha sido objeto de incontables homenajes que renuevan la vigencia de un artista que se animó a trascender el under. Mientras en Córdoba le rinde tributo una obra teatral, en Buenos Aires lo evocan con una estrella fallida.
En un registro de sátira como “No miren arriba”, pero con pretensiones de ser un producto de alta cultura, la película “Digger” de Alejandro González Iñárritu se perfila como uno de los fracasos más estrepitosos de los últimos años en la recaudación y en la recepción de la crítica.
Durante el alzamiento estudiantil de la Reforma cordobesa del ‘18, Octavio de Rochefort-Luçay, profesor de Física en la Universidad, caía en la volteada, a la vez que se declaraba sin dudar como antirreformista.
Ricardo Soulé, aquel músico y compositor que supo brillar en la formación más recordada del grupo Vox Dei, falleció el viernes pasado a los 76 años en Quilmes, provincia de Buenos Aires, esa ciudad desde donde inventó un estilo legendario de rock barrial.
El vicerrector de la UBA y dirigente radical, Emiliano Yacobitti, llega a Río Cuarto para presentar su libro sobre la universidad pública, en un acto que reunirá a correligionarios que reivindican la educación pública y toman distancia del acercamiento del centenario partido -con Rodrigo de Loredo- a los libertarios.
Pese a las presiones del PJ, continúa firme Ferrero como futura presidenta del bloque radical en la Legislatura de Córdoba. La decisión del oficialismo de no dar quórum a la sesión terminó fortaleciendo a la legisladora, que cosechó el respaldo de la oposición. Mientras tanto, crecen las diferencias internas en la UCR por la futura conducción de la bancada, una designación que todavía no está sellada.
La estrategia del oficialismo en la sesión de ayer fue directa: si Alejandra Ferrero no pide licencia, el PJ no garantiza el quórum. El cordobesismo se levantó y los 35 opositores denunciaron persecución y bloqueo democrático.