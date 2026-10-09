Enroque corto | De política y estética

Presentación con política

Buena convocatoria tuvo la presentación del libro de Oscar Agost Carreño en el Colegio de Abogados de Córdoba. La obra se llama ¿Quién está pensando por vos? y tiene prólogo del periodista Hugo Alconada Mon. El eje es problematizar la incidencia de los algoritmos y la IA en lo que a diario conocemos como "realidad".

Informante: Bien la tarde de Agost Carreño. Logró reunir gente de todos los sectores en el auditorio de los Abogados.

Alfil: Cuente.

I: Yo ví a los diputados Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca, alta presencia libertaria le digo, dá para la especulación política. También a Walter Nostrala, mano derecha de Luis Juez. Estuvo la deloredista Alejandra Ferrero, legisladora a la que el PJ le está pidiendo la renuncia por el caso del asesor acusado de violacion. Ahora, ella es de San Francisco. Me dicen que ese detalle hace que Llaryora no quiera ir a fondo con la presión: la suficiente para golpear a Rodrigo de Loredo.

A: Usted sabe todo.

I: Aja. Sigo enumerando presencias. También vi al flamante juez electoral de la Provincia, Guillermo Arias. El legislador de Villa Carlos Paz, el juecista Walter Gispert, sus colegas Patricia Botta (PRO), Dante Rossi (UCR), Ariela Szpanin (UCR), la concejala Yesica Roveto, y seguro se me olvida alguno.

A: ¿Vendió libros el autor?

I: No sé si todos, pero sí vendió.

Maqueda, a nada de la “superioridad estética”

El informante comentó con el periodista el episodio del día en la Legislatura.

Informante: ¿Vio la defensa de Maqueda a Ferrero? Dijo que la envidian por ser “rubia y linda”.

Periodista: A la fresca… ¿Por el pedido de licencia?

I.: Así como lo escucha. Dijo que también la envidian por inteligente e independiente y acusó al llaryorismo de resentimiento social y de clase.

P.: Ja, ja… hay que reconocer que, de todos lo que quieren sacar el carnet de libertario, Maqueda es el que más se acerca al tono. ¿Qué repercusión tuvo?

I.: Y, mucha. Entre los comentarios en las redes sociales hay burlas y críticas. Y tampoco faltó alguno que otro que coincidió con Gregorio. Vio como son las redes…

P.: ¿Se quedó en eso o siguió?

I.: Siguió fuerte. Dijo que lo ocurrido justificaba una intervención federal. Todo después de que el oficialismo se levantara y dejara otra vez la sesión sin cuórum.

P.: La pucha… Si seguimos así, estamos a nada de empezar a hablar de “superioridad estética”. ¿Se acuerda de esa?

I.: Cómo olvidarlo… Uno de los clásicos del primer Javo.