Manuela Castañeira: “Si el Gobierno ataca el aborto legal, se va a encontrar no con una marea, sino con un tsunami”

La ciudad de Córdoba volverá a convertirse en un polo feminista este fin de semana con el 39º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries. Se espera la llegada de entre 150 mil y 200 mil participantes de todo el país para tres jornadas de talleres, debates y movilizaciones que buscarán marcar un hito de resistencia en la provincia.

En este marco, la referente nacional del Nuevo MAS y de la agrupación feminista Las Rojas, Manuela Castañeira, analiza el impacto político de esta masiva convocatoria. Para la dirigente de izquierda, el encuentro trasciende lo reivindicativo e interpela de manera directa al escenario político nacional e internacional: enmarca la movilización en un contexto signado por las políticas de ajuste del gobierno nacional de Javier Milei, los intentos de desmantelamiento de los derechos conquistados y el avance de discursos conservadores globales.

En la antesala al encuentro, Castañeira dialogó con Diario Alfil y advirtió sobre la defensa irrestricta de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo frente a las provocaciones oficiales. Además expuso el crítico panorama salarial e insatisfacción laboral que afecta particularmente a las mujeres, y remarca la necesidad imperiosa de lograr la unidad de la izquierda con miras al 2027.

—¿Con qué expectativas sociales y políticas viven el Encuentro que se realizará en Córdoba?

—El Encuentro Plurinacional es un acontecimiento único en el mundo que hoy cobra una relevancia mayor porque se da bajo el gobierno de Javier Milei y en el marco de los zarpazos de la extrema derecha a nivel mundial, con campañas de negacionismo y ataques directos hacia las mujeres y las diversidades. Este encuentro da cuenta de que vivimos en un mundo de contrastes: por un lado están los sectores conservadores y extremistas, pero por el otro hay enormes respuestas de la sociedad. Se ve en Brasil, se ve en Francia con los estudiantes secundarios, con los movimientos en España y también acá en Argentina. Participo de estos encuentros desde el año 2006; son una instancia fundamental formativa y de organización.

—¿Considerás que esta movilización masiva funciona como una respuesta directa al Gobierno nacional?

—El feminismo es un antídoto a la extrema derecha y a Javier Milei. Cada vez que el Gobierno quiso atacarnos, el movimiento mostró músculo. Milei quiere aprovechar la visita del Papa para cuestionar la legitimidad del aborto legal, pero se olvida de que es una ley existente que cuenta con el consenso de la sociedad. Se va a encontrar con un feminismo que fue marea y que ahora será un tsunami. Este es un derecho conquistado, resultado de uno de los debates sociales más grandes y profundos de nuestro país. Se trató dos veces en el Congreso y contó con la intervención de más de 800 expertos; pocas leyes en la historia argentina contaron con semejante nivel de discusión y respaldo social. Hay un movimiento inmenso dispuesto a defenderlo. Si este Gobierno se dispone a atacarlo formalmente, algo que ya han adelantado en su discurso, se va a encontrar con una respuesta social contundente.

—¿Entendés que hay un apuntamiento ideológico particular del gobierno hacia los movimientos de mujeres?

—Hay una saña específica contra las mujeres y las disidencias. El Gobierno quiere imponer una mirada conservadora y oscurantista, opuesta a una tendencia social que va hacia la solidaridad y la modernización de los vínculos a nivel internacional. Ese ataque es un rasgo identitario de las extremas derechas: llegar al extremo de igualar la homosexualidad con la pedofilia demuestra esa violencia. Por eso el movimiento feminista cumple un rol de enorme responsabilidad para enfrentar esa mirada violenta y de discriminación. El gobierno de Milei es el responsable ideológico de los femicidios; a cada femicidio le anteceden palabras de violencia, negacionismo y proyectos que buscan desacreditar las denuncias de las víctimas cuando sabemos perfectamente la realidad que se vive.

—Respecto de la coyuntura socioeconómica y el mercado laboral, ¿cómo impacta la crisis actual en este sector?

—La situación de las y los trabajadores es paupérrima, de una absoluta crisis, donde el problema con el salario es gravísimo. Siempre he sido muy clara al plantear la necesidad de un salario mínimo de 2 millones de pesos. Este es un Gobierno que se ha dedicado sistemáticamente a atacar los ingresos: desreguló los precios y pisó brutalmente los salarios, haciendo que la Argentina sea invivible. A esto se le suma el aumento del desempleo y un crecimiento preocupante de la morosidad. Las mujeres se ven obligadas a endeudarse simplemente para sostener la vida cotidiana y los gastos elementales del hogar.

—En el plano estrictamente político y de cara al mapa electoral, ¿cuál es el objetivo de la izquierda en las próximas elecciones?

—Queremos construir una verdadera salida para las y los trabajadores a través de la unidad. Hay una discusión internacional abierta sobre la posibilidad de que la izquierda sea alternativa de gobierno; antes era impensado ver a un socialista dentro del Partido Demócrata estadounidense, por ejemplo. Hoy hay tal nivel de crisis en los gobiernos conservadores que la perspectiva de gobierno para la izquierda es una discusión real en el siglo XXI, pero es irrealizable sin la organización y la movilización popular masiva. Necesitamos la madurez política para estructurar una respuesta unitaria que tenga la fuerza y la proyección que este momento exige.

—En ese esquema de unidad, ¿te ves encabezando la propuesta como precandidata?

—Lo más importante en esta etapa es discutir y concretar la unidad; luego las candidaturas se ordenan. Mi prioridad absoluta es que logremos conformar una alternativa unitaria sólida, y mi ubicación personal está completamente a disposición de esa construcción. Creo que tengo mucho para sumar y que en la izquierda hay importantes referentes con los que podemos hacer equipo. Mientras más seamos y más fortalecidos estemos, mucho mejor.