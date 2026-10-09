El cordobesismo aprieta con el DNU 70 y dice que dará quórum el 15

Diego Santilli está convocando a los gobernadores dialoguistas a la Casa Rosada para negociar “cara a cara” la suspensión de las PASO y el DNU 70, pero al Panal todavía no entró la llamada. Ayer fue el turno del tucumano Osvaldo Jado, peronista aliado. Hoy viajará el mandatario de Corrientes, Juan Pablo Valdés, radical aliado. Sin novedades al cierre de esta nota más allá de los cariñosos saludos que Javier Milei le mandó en París a Martín Llaryora, vía la vicegobernadora Myrian Prunotto, el oficialismo provincial sostiene la posición de dar quórum en la sesión especial de Diputados, el jueves 15, donde la oposición intentará tirar abajo el decreto 70/2023 que, entre muchas otras, elimina la Ley de Tierras y abre paso a la venta indiscriminada de hectáreas a extranjeros, físicos, estatales o empresariales. En el temario del día también está la ley sobre endeudamiento y morosidad, y la emergencia en Discapacidad. Los cordobesistas no aclararon si votarán por el rechazo al decreto o se abstendrán, pero anuncian la presencia para el quórum de 129 diputados sin el cual no hay sesión. “No nos alcanza con lo que proponen para la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, tienen que restituir la ley de Tierras”, señalaron desde el bloque en referencia al intento del oficialismo de salvar el DNU 70 negociando la chocada ley Sturzenegger en la parte de la extranjerización de tierras rurales.

Hay señales zigzagueantes del Panal con la Casa Rosada. Ningún cordobesista firmó el pedido de sesión especial presentado a Martín Menem la semana pasada. Los llaryoristas tenían otros planes legislativos que no incluían el DNU 70, y que se plegaban a la iniciativa libertaria de una mega sesión (sin el DNU) el jueves 21. Pero llegó el fallo de la Corte Suprema, que en la práctica quitó todo límite a la extranjerización, y en la política, se aceleró el interés de los Milei en sacar las PASO. El oficialismo provincial recalculó.

Comisiones

En un intento de salvar el decreto que es el andamiaje jurídico de Milei, la Libertad Avanza en Diputados convocó ayer a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para el 14 de octubre, un día antes de la sesión especial, a fin de dictaminar sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada de Federico Sturzenegger, que tiene media sanción del Senado. El proyecto tuvo varias versiones en Diputados y no pasó. Ahora el oficialismo ofrece endurecer el máximo de tierras que puede comprar una persona, empresa o estado extrajero y restituir las restricciones. “No alcanza”, insisten en Hacemos Unidos. La agenda pública, con la malvinización post Mundial 2026 y toda la movida que se dio en la despedida de Messi, es parte pero no toda la explicación de la postura oficialista, que muestran el juego hasta ahí, mientras el Panal extiende su última definición sobre el gran deseo de los Milei, la suspensión de las PASO para allanar la reelección presidencial.

Como sea, las relaciones entre Llaryora y Milei están en momento de evaluación, aunque ambos, sobre todo el gobernador, cuidan el trato. El sanfrancisqueño marca diferencias cada vez que puede, manda a sus diputados a defender el financiamiento educativo, habla de industria y empleo pero no menciona al León, que sigue siendo dueño de los votos nacionales en Córdoba. En tema plata, no hay demasiado mimo de la Nación. La distribución discrecional de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en los los primeros tres trimestres de 2026, ubica a Córdoba en el lugar 14 de las 15 provincias beneficiadas. No quedó afuera, como las gobernadas por el PJ no acuerdista, pero estuvo lejos de estar entre las primeras, lugar que ocupan Misiones (25.000 millones),Corrientes(19.000 millones), Catamarca (18.500 millones), Salta(18.000 millones) y Entre Ríos ($15.000 millones).