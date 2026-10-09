Bornoroni cambia el libreto para hacer pie en una oposición cargada

Bornoroni parece haber descartado la estrategia preliminar de su campaña y ahora avanza por acciones de mayor cercanía. Estilo Macri 2015.

La Libertad Avanza parece haber dado por cumplida la primera etapa de la campaña de Gabriel Bornoroni. Después de varios meses utilizando “Que Abuso” para relevar reclamos, detectar demandas y confrontar con el Gobierno provincial y los municipios peronistas, el espacio comenzó a correrse de esa lógica. La herramienta todavía tiene apariciones esporádicas, pero hace tiempo dejó de formar parte de la cotidianeidad del diputado nacional.

La lectura dentro del armado libertario es que buena parte del trabajo ya está hecho. El relevamiento permitió reunir los principales reclamos y obtener los insumos para definir los temas sobre los que se construirá el discurso de campaña y, eventualmente, un plan de Gobierno. El desafío ahora es otro: que Bornoroni deje de recoger demandas y se convierta en una figura reconocible fuera del núcleo duro libertario.

Por eso, el reclamo digital comenzó a darle paso al cara a cara. Recorridas, encuentros con vecinos y contenidos pensados para redes buscan mostrar una faceta más espontánea del candidato. Algo al estilo Mauricio Macri en la campaña del 2015 con la llamada “espontaneidad controlada”. Dentro de LLA utilizan una palabra para explicar el cambio: “humanizar”.

Uno de los últimos ejemplos ocurrió en Cura Brochero, donde una vecina de 81 años le pidió a Bornoroni que caminara la calle. “Estoy de acuerdo con usted”, respondió el diputado en una interacción musicalizada con música disco de los 70 que luego llegó a sus redes. El formato se repetirá este viernes en Laboulaye, localidad que está cumpliendo 140 años, donde mantendrá un “café con vecinos” y sumará una foto política con el intendente Gino Chiapello en una zona muy disputada por el gobernador Martín Llaryora: se rumoreaba que incluso podía estar en esa localidad del departamento Roque Sáenz Peña por los festejos.

La estrategia busca que esas interacciones funcionen como contenido político: conversaciones informales, vecinos, recorridas y escenas que transmitan cercanía. Pero también expone una dificultad que reconocen dentro de LLA: Bornoroni todavía no tiene el nivel de reconocimiento necesario para que esa estrategia funcione por sí sola. Su nombre está instalado en el microclima libertario, pero no necesariamente entre los cordobeses que acompañan a Javier Milei.

Ahí aparece una diferencia con sus principales competidores opositores. Rodrigo de Loredo cuenta con una maquinaria creativa que convierte los lanzamientos en escenas políticas, como ocurrió con “Hacer el Futuro” y el Delorean de Volver al Futuro. Luis Juez, en cambio, conserva una espontaneidad capaz de transformar frases y ocurrencias en conceptos que rápidamente ingresan en la conversación cordobesa, como el caso de “la Manaos” de hace unos días.

Bornoroni todavía busca construir ese recurso. “Que Abuso” fue uno de los intentos por generar una marca propia. También lo fue la idea de presentarse como “la voz de Milei en Córdoba”, aunque ninguno consiguió hasta ahora el salto de popularidad esperado.

Aunque en el sector libertario piden paciencia y que los actos masivos ya llegarán, también reconocen que el verdadero despegue de la campaña tendrá un factor determinante: la presencia de Javier Milei en Córdoba. La visita presidencial se está haciendo esperar más de lo pensado y se convirtió en una de las principales incógnitas del armado libertario.

Si el presidente no baja a Córdoba para ser el jefe de campaña puede deberse a que todavía falta para dar esa estocada o a una decisión estratégica de LLA con respecto a la elección cordobesa. De hecho, en la conversación política cordobesa incluso circula la versión de que la Casa Rosada habría decidido bajar algunos de los aspectos más abrasivos de la confrontación con Llaryora para no interferir en las negociaciones con los gobernadores en el Congreso.

“Que Abuso” pareció entrar dentro de esa lógica, aunque Bornoroni nunca abandonó la crítica al Gobierno provincial. El embate continúa en sus apariciones públicas y, especialmente, en su streaming “Modo Bornoroni”, donde desarrolla su mirada sobre el proyecto que pretende para Córdoba. Lo que todavía no aparece con la misma claridad es una alternativa de Gobierno.

El objetivo libertario sigue siendo instalar a Bornoroni como la principal contracara del Gobierno provincial. Pero el escenario opositor le pone límites: el peronismo cordobés continúa concentrando buena parte de sus cruces en la UCR y el Frente Cívico, mientras el diputado libertario intenta hacerse un lugar entre esos nombres.

Así, Bornoroni atraviesa una etapa particular de la campaña. Ya no parece necesitar otra plataforma para conocer los reclamos que deberá explotar. El problema es conseguir que esos reclamos tengan un rostro reconocible y que ese rostro sea el suyo.

Con “Que Abuso” perdiendo centralidad, LLA cambió el método: menos intermediación digital y más café con vecinos, recorridas y conversaciones. La incógnita es si ese nuevo libreto alcanzará para resolver el déficit que todavía condiciona al candidato: en una oposición cada vez más cargada de nombres, Bornoroni todavía no consigue ser el primero que aparece cuando se busca una alternativa a Llaryora.

Una encuesta midió las expectativas que genera la visita de León XIV a la Argentina

Un relevamiento nacional realizado por Grupo Consultio reflejó una valoración mayormente positiva de la visita del papa León XIV a la Argentina, aunque con opiniones divididas sobre su impacto político y económico.

Según el estudio, el 62% de los consultados calificó la visita con entre 7 y 10 puntos, mientras que un 36,6% le otorgó la máxima valoración. A su vez, el 66% espera un impacto importante en el plano religioso y el 58% en el social, porcentajes superiores a los registrados en los ámbitos económico y político.

El informe también indicó que el 70,7% considera que la visita aporta valores que el país necesita y que el 59,5% mantiene una valoración positiva del Papa como referente moral. La palabra más asociada al acontecimiento fue “esperanza”, aunque también aparecieron conceptos críticos vinculados al costo de la visita.

La encuesta fue realizada mediante un cuestionario web a 800 personas de las 24 jurisdicciones del país. Los responsables del estudio aclararon que, por tratarse de una muestra no probabilística, los resultados reflejan únicamente la opinión de quienes participaron del relevamiento.