Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

El robo del cuadro

La cronista llegaba al informante de Juntos por el Cambio, luego de conocer el pedido de informe del bloque a la subsecretaría de Cultura por el robo de la pintura perteneciente al artista Juan Del Prete.

Periodista: ¿Qué me dice de este pedido de informe? ¿Es para reflotar un poco el tema?

Informante JpC: No es reflotarlo porque sí. Quizás para algunos el tema ya quedó fuera de agenda. Pero hay algunas dudas dando vuelta.

P: ¿Cómo cuales?

I JpC: Cosas que hacen ruido. Por ejemplo, se robaron el lienzo pero no el cuadro. Quiere decir que la persona o las personas que lo robaron tuvieron tiempo suficiente para sacarlo de ahí. Lo otro: el hecho se dio a conocer dos semanas después. ¿Por qué razón? Desde Cultura habían dicho que durante esos días se habían llevado adelante tareas de restauración y mantenimiento en el lugar. No sé, varias cosas que hacen ruido y estaría bueno que se aclararan. Sin mencionar que el cuadro tiene un valor altísimo.

P: Eso lo había dicho (Fernando) Sassatelli. Que se trataba de una obra valiosa, de hace varias décadas.

I JpC: Así es. Pero más allá del precio, estamos hablando del patrimonio cultural de nuestra ciudad. Fuera del robo, estaría bueno saber cuáles son los protocolos de seguridad y el inventario del museo, entre otras cuestiones. También saber en qué estado se encuentra la investigación judicial. Es un robo y se tiene que esclarecer.

Mackenna, tierra fértil para el nuevo cordobesismo

Repasando la agenda del gobernador Juan Schiaretti en la región, de paso por Vicuña Mackenna para inaugurar la conexión de gas natural de la empresa nº900 del programa provincial, el periodista consultaba con su informante en el schiarettismo.

Periodista: Veo que el gobernador estuvo en Mackenna. Me avisaron sobre la hora, si no me iba para allá (risas).

Informante: Usted no sale de Río Cuarto ni por casualidad (risas). Hubo una interesante comitiva acompañándolo. De hecho, me acordé de usted cuando vi a uno de los que estuvieron presentes en el acto.

P: ¿A quién? ¿Era parecido a mí?

I: ¡No! Me refiero que recordé algo que había leído en el Alfil hace unos días, de lo del Foro de Intendentes Radicales. Se imagina a qué me refiero.

P: Me pareció verlo a Roberto Casari (intendente de Vicuña Mackenna) participando del acto junto al gobernador.

I: Eso mismo. Si al intendente le caen porque siempre ha estado trabajando de cerca con el oficialismo cordobés, situaciones como esta no le suman. Para el interior de su partido, digo. Porque, para el nuestro, termina siendo un activo valioso.

P: No me sorprende ver a intendentes radicales celebrando obras que llegan de Provincia. De hecho, es algo bastante común. Varios kirchneristas también lo han hecho.

I: Ya se, pero nunca suelte la rosca usted. Entienda que estas imágenes pueden hacer que Casari no sea presidente del Foro de intendentes, pero seguro lo convertirá en un aliado más del Gobierno que arrancará en diciembre con (Martín) Llaryora. Ya sabemos que se viene algo más amplio, con radicales en el gabinete y la posibilidad de acuerdos legislativos. Llaryora no va a entrar en cada pueblo y ciudad con la bandera del peronismo, porque tampoco lo ha hecho así Schiaretti. Lugares como Vicuña Mackenna y otros municipios radicales son tierra fértil para el nuevo cordobesismo.

Tirones de oreja en el llamosismo

Casi de incógnito, el informante del peronismo compartía detalles de algunas señales de un “mal comportamiento en campaña” que se encontraron dentro del Gobierno municipal.

Informante: Che, no tengo mucho tiempo, pero le cuento algo que tiene los condimentos para su Enroque Corto. Resulta que se están escuchando algunos retos dentro de la Municipalidad. Parece que algunos no están comprometidos con la causa presidencial de Juan Schiaretti. Es más, algunos directamente juegan para otros candidatos.

Periodista: ¿Cómo? Cuénteme más.

I: No tengo mucho para detallarle, solo que hay varios tirones de oreja y pedidos a secretarios para que controlen a los suyos porque hacia el afuera se ve mal lo que están haciendo.

P: Me suena algo autoritario, ¿puede ser? ¡Deme ejemplos!

I: Bueno, hay gente que ha utilizado sus redes sociales para compartir imágenes alusivas a la campaña de Sergio Massa. Ergo, están militando al enemigo. ¡Y de forma totalmente pública!

P: ¡Apa! Entiendo entonces por qué se ponen sensibles.

I: Creo que es más por el afuera. Les dicen que, de última, se lo guarden para ellos. Van a tratar de controlar esta cuestión porque (Juan Manuel) Llamosas prometió que todo su equipo saldría a jugar fuerte con la casaca de Schiaretti. Este no estaría siendo el caso de algunos, así que ya están bajando los retos. Hasta ahora son solo eso, tirones de oreja, porque no creo que amerite algún cambio de ficha. No le voy a decir quien, pero hay gente reconocida que cayó en esta práctica.

Marcha en defensa de lo público

La periodista dialogaba con el informante sobre la presencia de dirigentes de distintos espacios políticos en la marcha en defensa de lo público, que tuvo lugar ayer por la tarde.

Informante: Estoy viendo muchas fotos y videos de funcionarios, concejales y dirigentes de distintos espacios en la marcha. Me parece muy bien que se hayan comprometido con esto, como se vio en el Concejo Deliberante el otro día.

Periodista: Justo pregunté si el intendente iba a ir pero me dijeron que estaba en Córdoba. Tenía el acto de entrega de diplomas para autoridades provinciales electas.

I M: Igual, no faltó representación del oficialismo. Al menos yo vi a varios. Creo que esta adhesión de todos los bloques fue genuina. Eso sí, le confío una percepción que tuve luego de hablar con gente afín a Javier Milei y comentarles de esta marcha: creen que estas consignas prácticamente lo dan por ganador a su candidato.

P: Bueno, si somos honestos, hay una gran posibilidad de que ocurra. Entiendo que lo que plantean los sindicatos, organizaciones y partidos que adhirieron, que son la gran mayoría, es algo así como “advertir” sobre lo que podría ocurrir con la Educación o la Salud pública. Sobre todo porque el propio Milei ha hablado de eso en los medios.

I M: Totalmente. Pero hay gente que, en lugar de advertir una defensa genuina del Estado y los derechos ganados, la piensa de esta manera: si Milei no tuviera chances, difícilmente se llevaría adelante una convocatoria tan grande como la que se vio.