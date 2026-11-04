Cordobers | Caras y Caretas Cordobesas

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Todo llega a su fin, y así la hora de despedirnos de la figura de Octavio de Rochefort-Luçay, fallecido en enero de 1950 en Buenos Aires. Agregamos el adorno de otras citas misceláneas, piezas sueltas de un rompecabezas.
Cultura04 de noviembre de 2026Víctor RamésVíctor Ramés
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El 4 de enero de 1950, la prensa anunciaba el fallecimiento de Octavio Rochefort en Buenos Aires.

El brillo tenue de Octavio de Rochefort (Novena parte)

Quince años después de la entrevista hecha por el quincenario “El Hogar”, Octavio de Rochefort-Luçay lanzaba su último suspiro en Buenos Aires.

Daba la noticia el diario argentino la Nación, el 4 de enero de 1950, y se hacían eco Le Monde de Francia y otros periódicos del mundo.

“Murió en Argentina el Marqués de Rochefort.

El marqués de Rochefort Luçay, físico francés, pionero de la radio, falleció a la edad de 88 años Era el principal aristócrata francés en la Argentina, e hijo del famoso periodista Henry de Rochefort, cuyas violentas polémicas produjeron la caída del Segundo Imperio Francés. Cuando tenía ocho años, sirvió a su padre para llevarle sus artículos a los periódicos en forma clandestina desde la prisión de Sainte Pelagie.

El Marqués Octave pronto llegó a ser un físico famoso, construyendo la primera estación de radio en Marruecos, la cual los supersticiosos árabes incendiaron, matando el personal que la atendía.

También construyó la estación Fernando de Noronha, en el norte del Brasil. En 1910 estableció la primera comunicación de radio entre Sudamérica y Europa. Cuando estuvo en los Estados Unidos en 1912, informó haber sugerido al doctor Lee de Forest la introducción del tercer electrodo dentro de los tubos al vacío, el cual revolucionó la radio y abrió el camino para la televisión, transmisión de radio, teléfono, etc.”

El periódico daba un resumen de los aportes de Octavio en el campo de la radiotelegrafía, sobre los que se han venido haciendo menciones. Transcribimos, a modo de cierre, un par de referencias a aportes técnico-científicos de Octavio y algunas más vinculadas a su persona.

La revista The Electrical Review N° 53, del 16 de octubre de 1903, mencionaba la instalación de un sistema de telegrafía sin hilo entre Dieppe y Newhaven, y decía: “El sistema empleado es el que se conoce como de Octave Rochefort”. La publicación Western Electrician de noviembre de 1903, ampliaba esa noticia, confirmando que también la primera línea telegráfica francesa instalada por la compañía de Ferrocarril del Oeste, llevaba el nombre de “sistema Octave Rochefort”.

En otro plano, referido a dos raros momentos, menciona a Octavio el autor Edouard Deiss, en su libro de notas de viajes “De Marseille au Paraguay” (1896) quien cuenta que, en Brasil, “ el hijo de Henri Rochefort y yo nadábamos en el río Guxipo, cerca de Cuyaba, a pocas brazadas de un gran cocodrilo que nos observaba con mucha calma: su impasibilidad incluso terminó por irritarnos profundamente, y le arrojamos algunas piedras a modo de provocación, lo cual no perturbó en absoluto su tranquilidad; pero cuando nos vio regresar a la orilla en busca de un arma un poco más contundente que guijarros, prudentemente se deslizó, alejándose de nosotros.”

La última cita a compartir ubica a Octavio entre los pasajeros que atraviesan el Atlántico en 1904, “a bordo del transatlántico francés Lorraine”, los cuales dieron testimonio “de un monstruo marino, cuando el barco se encontraba a unas 570 millas de Le Havre. A bordo viajaba Octave Rochefort, hijo de Henri de Rochefort, quien se dirigía a Estados Unidos para promocionar un nuevo sistema telegráfico. Uno de los camareros afirmó que dicho monstruo era simplemente una pelea entre un pez espada y una ballena.” Otros, no obstante, “proporcionaron detalles aterradores, tanto que resultaban sospechosos: una cabeza del tamaño de una locomotora o un automóvil de 60 caballos de fuerza, grandes ojos rojos o verdes con un brillo cegador…”. El dato figuraba en el libro “Enquête sur les animaux mystérieux”, por Jean Jacques Barloy.

Raras y últimas postales acerca de Octavio de Rochefort, a quien también apodaban “Bibi”.

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