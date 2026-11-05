Fluye cultura dentro y fuera de la Feria

La Feria del Libro hegemoniza una gama de actividades culturales entre lecturas, discusiones, bienvenidas, homenajes, música, cine, memorias, infancias, ficciones. Varios otros momentos de la programación urbana contribuyen a volver multifacética esta jornada.
Cultura05 de noviembre de 2026Gabriel ÁbalosGabriel Ábalos
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La Feria en torno al cine: “La sensibilidad”, “Glaxo” y “Los maricones”. Libros y un concierto de “Alapar”.

Focos sobre el pasado cultural

• A las 16, la carpa Lilia Lardone en la Plaza Héroes de Malvinas, cobijará a la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), que presentará una charla sobre Deodoro Roca: pensamiento y legado. Recorrerán aspectos de su pensamiento y su obra Feliciano Supaga (fundador del Museo Deodoro Roca), y el docente universitario y filósofo José Camaño. Material audiovisual complementará la evocación de Deodoro.

• A las 17, en la Academia Nacional de Ciencias (Vélez Sarsfield 249), se pondrán en diálogo dos crónicas del siglo diecinueve editadas por la Editorial de la UNC: Diarios de viaje de Paul G. Lorentz entre 1871 y 1876 y Un holandés en el extranjero. Relatos de Hendrik Weyenbergh en Córdoba, 1873 a 1884. Lo de Lorentz será comentado por Alejandro Bringas, Jimena Ponce y Gabriel Bernardello, en tanto el libro del zoólogo neerlandés Weyenbergh contará con la participación, vía videoconferencia, de su traductora Cecilia Argañaraz.

• En Ayacucho 46, sede de Kultur Ensemble, a las 18.30 y con el apoyo del Goethe-Institut, se hará una lectura compartida de la novela gráfica de Bertolt Brecht y Walter Benjamin Muerte en el ascensor, traducida al español por Leticia Hornos y Micaela van Muylem, con dibujos del artista visual Steffen Thiemann. Participan Micaela van Muylem (Facultad de Lenguas, UNC), Gabriela Milone (FFyH UNC, Conicet) y Sara Bosoer (Universidad de la Plata).

• En el Museo Tamburini (San Jerónimo 166), hoy a las 18.30 se presenta el libro Cartas Políticas, correspondencia entre Alfredo Terzaga y Abelardo Ramos, que incluye notas de Roberto A. Ferrero. Las cartas abordaron, entre 1948 y 1974, temas como la formación y el desarrollo de la Izquierda Nacional, el peronismo, el movimiento obrero argentino, el marxismo, la patria grande y la política de posguerra. Con formato de café literario, Carlos Del Campo (editor), Alfredo Terzaga (h) (compilador) y Martín Laresse (Gremial BPC) conversarán sobre esta obra que integra la colección El pasado cordobés publicada por Ediciones Corredor Austral.

 

Momentos de cine y testimonios

• El Cineclub Municipal (Bv. San Juan 49) inscribe en su programa un foco especial sobre el cineasta Germán Scelso, con tres documentales suyos que arrojan luz sobre el pasado a través de testimonios contemporáneos provistos por su entorno familiar. A las 18 se proyecta El empresario (Argentina, 2023) referido a su padre, militante secuestrado y desaparecido en 1976, tras haber secuestrado a un empresario, a cuyo hijo y nietos entrevista el cineasta con el propósito de reconstruir aquel hecho. A las 20.30, La sensibilidad, que registra un diálogo del realizador con sus dos abuelas, Laura y María Luisa, cuyos hijos fueron desaparecidos durante la última dictadura militar Argentina. Ambas valoran de formas diferentes los hechos transcurridos. Y a las 23 se pasa Memoria de un niño, en el cual la madre del cineasta, sobreviviente de los centros clandestinos de tortura de los setenta y ya con ochenta años, cuenta su pasado militante con el fin de que su nieta conozca la historia. Entrada general $8.500, jubilados $7.500, abonados $800.

• En la Carpa Lilia Lardone, a las 20, habrá una conversación con el escritor y sociólogo Hernán Ronsino, cuya novela Glaxo acaba de ser llevada al cine por Benjamín Naishtat en una coproducción con Brasil, protagonizada por Lali Espósito, Marcelo Subiotto, Esteban Lamothe. La llegada de un ex comisario y su esposa a Chivilcoy, en 1957, cambiará la vida de cuatro jóvenes que viven en el pueblo, donde se halla radicada la planta farmacéutica de Glaxo. Una traición imperdonable sembrará distancias entre ellos. Entrevistan a Ronsino Liliana Tozzi y Florencia Drewniak.

• A las 21 en Cine Arte Córdoba (27 de Abril 275), dentro del ciclo inscrito en la Feria del Libro: Cómo se escriben las películas cordobesas, se proyectará el documental filmado en el Archivo Provincial de la Memoria, Los Maricones (2016) de Daniel Tortosa. Recoge testimonios reveladores sobre la persecución policial a homosexuales y al colectivo trans en Córdoba, Argentina, desde los años 70. Presenta y modera María de la Paz Linares.

 

Narrativa negra argentina

A las 18.30, en la Biblioteca Córdoba (27 de Abril 375) tendrá lugar la primera jornada del ciclo Córdoba Mata, literatura y cine negro y policial, un clásico de la Feria del Libro sobre esa temática particular. Se harán dos mesas de discusión: la Mesa 1, sobre La búsqueda de la identidad en la narrativa argentina: participan Lucio Yudicello, Daniel Teobaldi, Mirian Pino; y la Mesa 2, Humor, sangre y feminismo en la novela negra: debatirán Pablo Aguiar Cau, Guillermo Orsi, Laura Rossi. Invitan Agencia Córdoba Cultura-Biblioteca Córdoba y Sede Juan Filloy de la Biblioteca Nacional.

 

La poesía, cincuenta años después

En el Archivo provincial de la Memoria (Pasaje Santa Catalina 66) se presenta, a las 18, el número 21 de la Revista Palabras de Poeta, a cargo de Babel Editorial. La actividad contará con lecturas por varios colaboradores de la publicación. A 50 años de la dictadura, es posible seguir sosteniendo el amor por el otro y reconociéndonos en la lucha de las Madres y Abuelas, que nunca bajaron los brazos.

 

Diez años de hot swing

La banda cordobesa de swing Alapar festeja sus diez años con un show en formato Full Band, hoy a las 21 en el Teatro Ciudad de las Artes (Av. Pablo Ricchieri 1955). La forman Mariana “Porte” Piatti (voz), Rodrigo Fernández (guitarra y banjo), Guillermo Delfino (contrabajo), Bruno Cravero (piano), Damián Barrera (batería). Se sumará una poderosa fila de vientos, y subirán invitados sorpresa del circuito de jazz de Buenos Aires y Córdoba. Sonarán composiciones propias y clásicos del jazz de las décadas de 1920 a 1940. Entradas a $24000 en boletería o en el portal de Autoentrada.

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