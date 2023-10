Por Julieta Fernández

El intendente Juan Manuel Llamosas es, oficialmente, autoridad provincial electa. Ayer por la tarde se llevó adelante el acto de entrega de los certificados a las autoridades provinciales electas. Tuvo lugar en el Teatro del Libertador, en la ciudad de Córdoba, y el jefe municipal de Río Cuarto se “graduó” como primer legislador del bloque Hacemos Unidos por Córdoba. Según pudo saber Alfil, su paso por Capital también incluyó una agenda de gestión con distintos funcionarios de los ministerios provinciales.

El trayecto del intendente para llegar al Panal duró aproximadamente un año hasta las elecciones provinciales. Pese a no haber logrado el cometido de ser candidato a vicegobernador (hubo organizaciones del PJ que trataron de instalar la fórmula “Lla-Lla”), el mandatario riocuartense logró encabezar la lista de legisladores del oficialismo. El propio Marín Llaryora, durante la campaña, resaltó más de una vez el rol preponderante que se le asignó al intendente de Río Cuarto, con el fin de “disipar” la idea de que el riocuartense no había podido lograr su objetivo inicial.

En sus distintos actos de campaña en la ciudad, el gobernador electo planteaba a la dirigencia y militancia presente que, en caso de ganar las elecciones, Llamosas se convertiría en la tercera autoridad de la provincia y que ocuparía un lugar en la mesa chica de las decisiones del gobierno, lo que se traduciría en un beneficio para Río Cuarto. Llaryora incluso comparó la lista del PJ provincial con la de Juntos por el Cambio. “Del otro lado no tienen a nadie”, dijo el entonces candidato a gobernador, en alusión a que no había riocuartenses en lugares expectables en la lista que llevaba a Luis Juez como candidato.

Pese al triunfo de Llaryora, la derrota de Hacemos Unidos frente a Juntos por el Cambio en la ciudad fue un golpe duro para el llamosismo. Aunque el objetivo principal se había logrado -que el intendente tuviese un lugar en la órbita provincial-, también hubo críticas hacia dentro del PJ local y comentarios que apuntaban a dirigentes que no habrían tirado “toda la carne al asador”. No obstante, el llamosismo argumentó que el resultado electoral del 25 de junio no necesariamente se correspondería con un “plebiscito” a su gestión e incluso hablaron de cierta nacionalización de la campaña por parte de Juntos por el Cambio.

Último tramo

Luego de las elecciones presidenciales y, en caso de que haya balotaje, diciembre será un mes clave para el Ejecutivo Municipal, que deberá dar señales del cronograma electoral para el año próximo. La definición de la fecha de las elecciones municipales genera muchas especulaciones, ya que cuando Llamosas apuntaba a ser reelecto, había convocado a las urnas para marzo del 2020 (teniendo en cuenta que en julio de ese año culminaría su primera gestión). En aquel momento se planteó una campaña corta, que tuvo lugar en los primeros dos meses del año pero la llegada de la pandemia postergó el turno electoral hasta noviembre. Ahora, con Llamosas en retirada y en camino hacia la órbita provincial, no debiera descartarse que las elecciones se lleven adelante en junio, a pocas semanas de que culmine su mandato.

Algunos factores que pueden influir en esta decisión son los distintos hitos de gestión que Llamosas pueda exhibir antes de su “ascenso”, especialmente en materia de obra pública y con el apoyo de Martín Llaryora en sus primeros meses al frente del Gobierno Provincial. Tal como lo informó Alfil en ediciones anteriores, las obras clave para cerrar la gestión el año próximo serán el Polo Científico Tecnológico -que recientemente recibió $40 millones de Nación y que también cuenta con fondos provinciales- y la Circunvalación, que fue presentada por el propio Llaryora durante la campaña provincial.